Bihar: Plus de 900 crores de roupies déposés sur les comptes bancaires de deux écoliers, déclenche la frénésie des guichets automatiques dans le village de Katihar

in

Le magistrat du district de Katihar, Udayan Mishra, a déclaré qu’il avait reçu des informations sur une énorme somme d’argent trouvée sur les comptes bancaires de deux écoliers.

À la surprise de beaucoup, les comptes bancaires de deux écoliers du Bihar ont été crédités de plus de Rs 960 crores combinés. Les garçons attendaient un paiement sur leurs comptes bancaires de la part du gouvernement pour acheter des uniformes scolaires et payer certaines dépenses liées à l’éducation. Cependant, les garçons et leurs parents ont été surpris lorsqu’ils ont découvert qu’une énorme somme d’argent avait été créditée sur leurs comptes. La nouvelle s’est rapidement répandue comme une traînée de poudre et les gens se sont précipités vers les guichets automatiques pour vérifier le solde de leur compte en espérant une chance similaire.

Les garçons ont des comptes à la banque Uttar Bihar Gramin et habitent le village de Pastiya dans le district de Katihar. Alors que le compte de Guruchandra Vishwas avait un crédit d’un peu plus de Rs 60 crore, le compte d’Asit Kumar avait plus de Rs 900 crore.

Les garçons s’étaient rendus au centre bancaire local de la State Bank of India pour vérifier le paiement qu’ils attendaient du gouvernement lorsqu’ils ont appris les énormes transactions.

Le magistrat du district de Katihar, Udayan Mishra, a déclaré qu’il avait reçu des informations sur une énorme somme d’argent trouvée dans les comptes bancaires de deux écoliers et que l’administration enquête sur la question. Il a déclaré que le directeur de la succursale de la banque avait déclaré que l’incident avait eu lieu en raison d’un problème dans le système informatisé. Mishra a également précisé que même si le montant figurait sur le relevé de compte des deux comptes, l’argent n’était en fait pas là et était visible en raison d’une erreur.

La banque enquête également sur la question.

Il s’agit du deuxième incident de ce type avec la Gramin Bank en une semaine. Plus tôt cette semaine, Rs 5,5 lakh ont été déposés sur le compte d’un homme de Khagaria et il avait refusé de rendre l’argent en disant qu’il avait dépensé tout le montant en pensant que le Premier ministre Narendra Modi le lui avait envoyé comme premier versement sur Rs 15 lakh comme promis. par le PM. La banque avait déposé un FIR contre lui à la suite de quoi l’homme a été arrêté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.