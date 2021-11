Bihar : raids de vigilance dans les locaux du recteur de l’université de Magadh ; Rs 1 crore récupéré

l’équipe SVU avait récupéré une grande quantité d’argent, des ornements et de nombreux papiers de propriété lors de la perquisition.

L’Unité de vigilance spéciale (SVU) de la police du Bihar avait effectué des perquisitions au bureau et au domicile du Dr Rajendra Prasad, vice-chancelier de l’Université de Magadh dans le cadre d’une affaire de corruption. Le SVU a également perquisitionné la résidence de son assistant Subodh Kumar. Selon la police, une affaire a été enregistrée en vertu des articles 120B (association de malfaiteurs) et 420 (tromperie) de l’IPC, en plus des articles pertinents de la loi de 1988 sur la prévention de la corruption contre Prasad et d’autres.

Les responsables de la police ont déclaré que Prasad faisait face à des allégations d’achats illégaux d’une valeur de plus de 20 crores de roupies. Selon un rapport dans l’Hindoustan, l’équipe SVU avait récupéré une grande quantité d’argent, des ornements et de nombreux papiers de propriété lors de la perquisition. Le rapport a affirmé que l’équipe de recherche a été stupéfaite après avoir trouvé des piles de notes dans le placard et a dû apporter la machine à compter les espèces.

L’équipe SVU avait récupéré une somme totale d’une valeur de Rs 95 lakh dans les résidences Bihar et UP de Prasad. Le rapport a affirmé que des devises étrangères d’une valeur de Rs 5 lakh ont également été récupérées, notamment la livre, le dollar, l’euro et le yen chinois. L’équipe SVU avait partagé ces informations avec le service des douanes ainsi qu’avec le bureau des passeports.

Selon le rapport, la police a mis la main sur des preuves incriminantes qui ont en outre mis sous son radar les responsables d’autres universités. L’équipe a également découvert que le Dr Rajendra Prasad avait confié le contrat de fourniture de l’Université de Magadh à M/s XLICT Software Pvt Ltd, Poorva Graphics & Offset et une société de Lucknow tout en contournant le processus d’appel d’offres. La police a également découvert que M/s XLICT Software Pvt. Ltd est également un entrepreneur de l’Université Bhimrao Ambedkar située à Muzaffarpur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.