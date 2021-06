Bihar shocker: une infirmière injecte une seringue vide à un homme, retiré de ses fonctions de Covid après une vidéo virale

in

Il a ajouté que des mesures seraient prises sur la base de son explication.

Lors d’un incident choquant, une infirmière d’un centre de vaccination du Bihar a été filmée en train d’administrer une seringue vide à un bénéficiaire. L’incident a été signalé dans le district de Chapra, dans le Bihar, où une infirmière a été filmée en train de frapper un homme avec une seringue vide.

Grâce aux médias sociaux et à la culture du selfie, le grave incident a été révélé car il n’aurait pas été remarqué si l’homme n’avait pas demandé à son ami de cliquer sur lui pendant qu’il se faisait vacciner. En arrivant chez lui, l’ami de l’homme a remarqué que l’infirmière n’avait même pas touché le flacon de vaccin et a injecté une seringue remplie uniquement d’air.

Prenant connaissance de l’affaire, l’infirmière accusée a été démis de ses fonctions de vaccination contre le Covid-19 dans le district, a déclaré l’agent de vaccination du district, le Dr Ajay Kumar, cité par l’agence de presse ANI. Kumar a également déclaré que l’infirmière avait également été invitée à expliquer la séquence de ses actions et le motif derrière l’acte.

Chapra, Bihar. Infirmière donnant une injection vide à la place du vaccin. pic.twitter.com/k2T8wXmZKm – Maman de vache (@Cow__Momma) 25 juin 2021

S'adressant à une plate-forme d'information numérique, Kumar a également exclu un angle criminel de l'incident et a déclaré que l'infirmière ne devait pas avoir commis l'erreur intentionnellement. L'officier a déclaré que les vaccinateurs et les agents de santé du centre sont soumis à une pression de travail. Bien que les intentions de l'infirmière à l'origine de l'acte restent floues, l'incident a conduit de nombreux utilisateurs des médias sociaux à remettre en question l'administration des vaccins dans l'État du Bihar, qui possède l'une des infrastructures de santé les plus sollicitées du pays.

Au milieu de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays, le spectre de la fausse vaccination apparaît comme un nouveau défi pour le gouvernement. Des centaines de personnes ont également été dupées par des fraudeurs qui gèrent de faux centres de vaccination à Mumbai et à Kolkata, la police arrêtant plusieurs accusés dans ces affaires.

