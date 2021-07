Bihar: Tejashwi Yadav dit que CM Nitish doit pousser la demande de recensement basé sur les castes avec PM Modi

in

Le chef de l’opposition a déclaré que le CM devrait diriger un comité et rencontrer le Premier ministre Narendra Modi sur la question.

Le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bihar, Tejashwi Yadav, a exhorté le gouvernement NDA dirigé par Nitish Kumar au Bihar à faire pression auprès du Centre pour qu’il procède à un recensement des castes dans l’État. S’exprimant à l’Assemblée hier, Yadav a dénoncé le BJP en se demandant si le parti du safran considère 70 pour cent de la population comme hindou.

« Le gouvernement central a refusé de procéder à un recensement des castes. Nous avons envoyé la proposition de recensement des castes de l’Assemblée du Bihar à deux reprises à l’unanimité au gouvernement central. Mais le gouvernement central ne veut pas procéder à un recensement des castes. Le BJP ne considère-t-il pas cette population à 70 % comme hindoue ? dit Yadav.

Le chef de l’opposition a déclaré que le CM devrait diriger un comité et rencontrer le Premier ministre Narendra Modi sur la question. « Quelle sera la dignité de cette maison si sa proposition n’est pas acceptée ? Nous voulons suggérer que, que ce soit sous la direction du ministre en chef (Nitish Kumar), un comité de cette assemblée devrait se rendre auprès du Premier ministre et l’exhorter à procéder au recensement des castes », a déclaré Yadav.

सर्वसम्मिति से बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है लेकिन केंद्र सरकार जातीय गणना नहीं कराना चाहती?केंद्र सरकार देश के 70%पिछड़ों/अतिपिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित क्यों चाहती है?क्या BJP इस 70% आबादी ? pic.twitter.com/Bw9CTIZheQ – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 28 juillet 2021

Notamment, le gouvernement central a refusé à maintes reprises d’effectuer un recensement basé sur les castes malgré une demande de plusieurs États, dont le Bihar, l’Odisha et le Maharashtra.

D’autre part, CM Nitish Kumar, qui est un allié du BJP, a également soutenu la demande d’un recensement basé sur les castes. « Nous pensons qu’il devrait y avoir un recensement basé sur les castes. L’Assemblée législative du Bihar avait adopté à l’unanimité une résolution à cet effet le 18.02.19 et de nouveau le 27.02.20 et elle a été envoyée au gouvernement central. Le gouvernement central devrait reconsidérer cette question », avait-il déclaré dans un tweet daté du 24 juillet.

लोगों का मानना ​​है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मंडल ने दिनांक-18.02.19 एवं पुनः बिहार विधान सभा ने दिनांक-27.02.20 सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसेे केन्द्र सरकार को भेजा गया सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। – Nitish Kumar (@NitishKumar) 24 juillet 2021

Le 20 juillet, le ministère de l’Intérieur a informé le Lok Sabha par une réponse écrite qu’en règle générale, le gouvernement central n’a pas l’intention d’énumérer les données par castes dans le recensement de 2021 autres que les castes et tribus répertoriées.

Plus tôt en mars de cette année, le MHA avait déclaré dans le Rajya Sabha que seules les castes et tribus spécifiquement notifiées en tant que castes et tribus répertoriées conformément à la Constitution sont énumérées dans le recensement.

