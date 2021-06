Bijoux en or : le gouvernement assouplit les normes de poinçonnage obligatoire

En outre, le gouvernement a également renoncé à la pénalité pour violation du poinçonnage jusqu’à la fin du mois d’août.

Le gouvernement a assoupli le poinçonnage obligatoire des bijoux en or en exemptant les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à Rs 40 lakh. Il a également décidé de mettre en œuvre les règles en trois phases, ce qui implique que la politique «une nation, une norme» sera retardée.

Le poinçonnage obligatoire signifie que les bijoutiers pourront vendre des bijoux en or certifiés 14, 18 ou 22 carats afin de protéger le public contre un caratage inférieur. Cependant, le gouvernement a également accepté la demande de l’industrie de la joaillerie d’inclure des ornements en or de 20, 23 et 24 carats, pour lesquels les notifications nécessaires seront émises.

Annonçant que le poinçonnage serait obligatoire dans 256 districts, où des centres de dosage sont déjà installés, dans la première phase à partir de mercredi, le directeur général du Bureau of Indian Standard (BIS) Pramod Kumar Tiwari a déclaré que dans la deuxième phase, 246 districts seraient couverts qui sont situés à moins de 100 kilomètres des districts de mise en œuvre actuels. Cependant, il n’a pas révélé quand la prochaine phase serait mise en œuvre.

Il n’a pas non plus exclu la possibilité pour les bijoutiers de vendre des bijoux non poinçonnés dans 256 districts en organisant des «factures factices». Le ministre de la Consommation Piyush Goyal avait rencontré mardi soir des représentants de l’industrie de la bijouterie, un jour avant la mise en œuvre du poinçonnage obligatoire.

En outre, le gouvernement a également renoncé à la pénalité pour violation du poinçonnage jusqu’à la fin du mois d’août. L’exportation et la réimportation de bijoux conformément à la politique commerciale du gouvernement – pour les expositions internationales et nationales B2B – seront exemptées du poinçonnage obligatoire. Les montres, les stylos-plumes et les types spéciaux d’objets tels que Kundan, Polki et Jadau seront également exemptés de poinçonnage, comme les bijoutiers l’avaient demandé.

« Puisqu’il s’agit d’une décision majeure, nous allons nous concentrer pendant les trois prochains mois sur la prise en main des intervenants (bijoutiers) car ils ont aussi beaucoup d’appréhensions. Nous essaierons d’apaiser leurs craintes car il est prudent de les aider à se sentir à l’aise », a déclaré Tiwari. Il a également été décidé de permettre aux bijoutiers d’augmenter ou de diminuer les ornements en or poinçonnés jusqu’à 2 grammes sans se rendre à nouveau dans le centre d’analyse pour répondre aux exigences des clients.

Tiwari a également déclaré que les consommateurs continueraient à vendre des bijoux non poinçonnés conformément à la pratique, car la nouvelle règle n’est applicable qu’au niveau des détaillants.

Selon le World Gold Council, l’Inde compte environ 4 lakhs de bijoutiers, dont seulement 35 879 ont été certifiés BIS. Pour encourager plus d’inscriptions, le gouvernement a décidé de ne plus prélever de frais à partir de ce mois. Actuellement, il y a 940 centres d’analyse et de poinçonnage (A&H) opérationnels à travers le pays. Comme chacun de ces centres peut marquer 500 articles par jour en une seule équipe, la capacité de poinçonnage estimée de tous les centres A&H sera d’environ 14 crores d’articles par an.

