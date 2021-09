Bijoux sur Mj Rodriguez, Jean Smart, Yara Shahidi et plus – WWD

Lorsque les célébrités sont arrivées pour les Emmy Awards, elles ont non seulement fait tourner les têtes dans leurs tenues, mais aussi avec leurs bijoux tendance.

Des diamants comme Cartier, De Beers et Bulgari ont été vus sur des stars comme Yara Shahidi, Olivia Colman et Mj Rodriguez alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge.

Alors que certaines célébrités se sont entassées sur le plaisir des yeux, certaines portaient simplement des pièces de déclaration pour rehausser leurs tenues. Shahidi portait beaucoup de Cartier pour compléter sa vieille robe inspirée du glamour hollywoodien de Christian Dior et l’actrice de “The Queen’s Gambit” Anya Taylor-Joy portait environ 800 000 $ de bijoux de Tiffany & Co. De nombreuses autres célébrités telles que Jean Smart et Kerry Washington ont opté de porter des colliers pour faire briller leurs boucles d’oreilles en diamant.

Ici, WWD examine certains des bijoux les plus somptueux vus aux Emmy Awards 2021.

Issa Rae

Issa Rae arrive à la 73e cérémonie des Emmy Awards au JW Marriott le 19 septembre 2021 à LA LIVE à Los Angeles. Danny Moloshok/Invision/AP

L’actrice, surtout connue pour son rôle d’Issa Dee dans “Insecure” de HBO et étant l’une des productrices de “A Black Lady Sketch Show”, fait tourner les têtes dans une robe Aliétte personnalisée en maille de cristal, similaire à la robe Saint Laurent personnalisée de Zoë Kravitz au Met Gala 2021. Conçue et stylisée par Jason Rembert, Rae a associé la robe à des boucles d’oreilles chandelier en diamant de Fernando Jorge.

Rae a également montré du grillz sur ses dents, fabriqué à partir d’or blanc 22 carats et de diamants de Grillz by Scotty.

Yara Shahidi

Yara Shahidi arrive à la 73e Primetime Emmy Awards. Chris Pizzello/Invision/AP

Pour couronner son élégante robe en tulle vert de Dior, la star de « Grown-ish » a enfilé des bijoux en or et des diamants de Cartier. Elle portait les boucles d’oreilles Cactus de Cartier, la bague Écrou de Cartier en or rose et diamants et un collier de haute joaillerie Cactus de Cartier orné d’émeraudes et de diamants.

Shahidi a également été stupéfaite par un look personnalisé de Dior au Met Gala la semaine dernière, où elle a canalisé sa Joséphine Baker intérieure dans un look classique inspiré du glamour hollywoodien pour s’adapter au thème de “In America: A Lexicon of Fashion”.

En juillet, Dior a annoncé que Shahidi était son nouvel ambassadeur mondial.

Olivia Colman

Olivia Colman pose pour les photographes alors qu’elle arrive pour la célébration Netflix des 73e Primetime Emmy Awards dans le centre de Londres le 19 septembre 2021. Joel C Ryan/Invision/AP

L’actrice britannique, qui a remporté l’Emmy de l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique pour son interprétation de la reine Elizabeth II dans “The Crown” de Netflix, portait une robe aux couleurs contrastées de Roksanda.

Elle a associé le look à des bijoux de De Beers, portant l’ensemble de bagues en diamant blanc papillon monarque, l’ensemble de bagues en lotus enchanté et les boucles d’oreilles lea, qui comprennent près de cinq carats.

Jurnee Smollett

Jurnee Smollett arrive à la 73e Primetime Emmy Awards. Chris Pizzello/Invision/AP

Une autre star qui respirait l’essence du vieux glamour hollywoodien était Smollett, mieux connue pour son rôle de Letitia Lewis dans “Lovecraft Country” de HBO, qui lui a valu un clin d’œil pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique. Smollett portait une robe bustier Dior Haute Couture de la collection automne 2020 de Maria Grazia Chiuri.

Elle a complété le look avec des diamants de Bulgari, portant un collier en or blanc et diamants de la collection Divas’ Dream, avec des boucles d’oreilles et une bague assorties, ainsi qu’un bracelet tennis et une bague à double tour.

MJ Rodriguez

Mj Rodriguez arrive à la 73e cérémonie des Emmy Awards. Danny Moloshok/Invision/AP

Pour son apparition aux Emmys, Rodriguez portait une robe sarcelle vintage à une épaule avec une fente sur la cuisse par Atelier Versace. Elle a complété le look avec plus de 71 carats de diamants de Bulgari, portant un tour de cou tendance, deux bagues et des clous d’oreilles en diamant.

Rodriguez est entrée dans l’histoire en tant que première femme transgenre à remporter une nomination aux Emmy Awards pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique pour avoir interprété Blanca Rodriguez-Evangelista dans la troisième et dernière saison de “Pose”.

Kerry Washington

Kerry Washington arrive à la 73e Primetime Emmy Awards. Chris Pizzello/Invision/AP

L’actrice de “Scandal” qui a présenté aux Emmy Awards de cette année portait une robe corset en soie argentée d’Etro, avec un col bénitier drapé. Elle a accessoirisé son look avec des diamants De Beers, portant des boucles d’oreilles talisman en or blanc et diamants 27 carats, deux bagues en diamant et un ensemble de bracelets à trois lignes.

Billy Porter

Billy Porter arrive à la 73e Primetime Emmy Awards. Chris Pizzello/Invision/AP

En matière de mode tapis rouge, Porter déçoit rarement. Il a canalisé sa fée marraine intérieure, qu’il a jouée dans le dernier remake de “Cendrillon” par Amazon Prime Video, arborant une tenue Ashi Studio entièrement noire surmontée d’ailes en tissu pliées et de talons compensés.

Il a terminé le look avec une gamme de bijoux de Lorraine Schwartz, y compris des manchettes d’oreille, des bracelets, un collier et des bagues.

Il s’agissait de la troisième nomination de Porter aux Emmy Awards pour l’acteur principal exceptionnel dans une série dramatique pour son rôle de Pray Tell dans “Pose”. Il a remporté le prix en 2019, devenant le premier homme noir ouvertement homosexuel à gagner dans n’importe quelle catégorie d’acteur principal aux Emmys.

Anya Taylor-Joie

Anya Taylor-Joy en Dior. Danny Moloshok/Invision/AP

Comme Porter, Taylor-Joy n’est pas du genre à se détourner d’un look glamour. L’actrice, qui a été nominée pour son rôle de Beth Harmon dans “The Queen’s Gambit” de Netflix, était abasourdie dans une robe couture jaune pâle ajustée sur mesure de Dior avec une cape d’opéra jaune vif. Sa robe comportait un dos ouvert rehaussé d’une chaîne ornée de cristaux. Le look a été conçu par Paul Burgo.

Elle a complété son look avec environ 800 000 $ de bijoux en diamants offerts par Tiffany & Co. dont elle est l’ambassadrice. Les chaînes de sa robe provenaient en fait des colliers en platine Elsa Peretti Diamonds By the Yard du joaillier. Taylor-Joy portait également des boucles d’oreilles en platine et diamants, un bracelet en saphir jaune et diamants baguette et deux bagues tendance.

Jean Smart

Jean Smart arrive à la 73e Primetime Emmy Awards. Chris Pizzello/Invision/AP

L’actrice, nominée comme actrice principale exceptionnelle dans une série comique pour son rôle de Deborah Vance dans “Hacks” de HBO, portait une robe longue noire de Ralph Lauren, avec un décolleté haut, des manches et une poitrine transparentes. Elle a complété le look avec des boucles d’oreilles en diamant de Cathy Waterman.

