Bike Bazaar Finance décaisse des prêts d’une valeur de 100 crores de roupies pour les deux-roues Hero MotoCorp

Bike Bazaar Finance, la branche financière de Bike Bazaar, l’une des principales sociétés indiennes de gestion du cycle de vie des deux-roues, a annoncé aujourd’hui avoir déboursé 100 crores de roupies pour la gamme de motos et de scooters Hero MotoCorp au mois de novembre 2021. Bike Bazaar est associé à Hero MotoCorp depuis 2019 pour faciliter des prêts rapides et flexibles, principalement dans les zones rurales, avec un accent particulier sur les clients qui n’ont pas accès au financement de détail organisé.

Naveen Chauhan, responsable des ventes et du service après-vente, Hero MotoCorp, a déclaré : « Le financement de Bike Bazaar nous est associé depuis 2019, ajoutant une valeur immense à nos concessionnaires et clients, en particulier sur le marché rural. Leur offre unique de modèle de collecte directe sur le marché rural a été bien acceptée par nos clients et partenaires de distribution. Nous sommes extrêmement enthousiasmés par leur expansion et la réalisation du décaissement de Rs 100 crore-prêt en un mois. »

Commentant la même chose, V Karunakaran, co-fondateur & Jt. MD – Bike Bazaar, a déclaré: «Il nous a fallu trois mois pour atteindre notre premier décaissement de Rs 1 Cr en 2017 et aujourd’hui, nous avons atteint un niveau de décaissement de Rs 100 Cr en un mois. Cela a été une étape importante pour nous qui n’aurait pas été possible sans le soutien de l’équipe Hero MotoCorp et de ses partenaires de réseau. Nous nous engageons à développer notre offre unique et à nous développer davantage pour ajouter de la valeur à notre réseau et à nos partenaires OEM. »

Bike Bazaar est l’une des principales sociétés de financement de deux-roues en Inde avec une forte présence dans les villes de niveau 2, de niveau 3 et les zones rurales. La branche financière de la société a marqué son empreinte sur plus de 400 sites dans les États de l’Uttar Pradesh, du Bihar, du Madhya Pradesh, de l’Haryana, du Rajasthan et du Bengale occidental. La société prévoit en outre de renforcer sa concentration dans ces États et de couvrir plus du double des sites actuels d’ici le prochain exercice.

