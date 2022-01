BikeWo s’associe à Venkatesh Daggubati en tant qu’investisseur stratégique et ambassadeur de la marque

À la suite de cette association, BikeWo cherchera à étendre son réseau d’entretien et de recharge de véhicules électriques dans différents États de l’Inde.

BikeWo, basé à Hyderabad, a annoncé un partenariat avec l’acteur Venkatesh Daggubati. Dans le cadre de la collaboration, Venkatesh Daggubati est désormais devenu un investisseur stratégique dans l’entreprise avec un montant d’investissement non divulgué et a également été nommé ambassadeur principal de la marque BikeWo.

Suite à cette association, BikeWo cherchera à étendre son réseau d’entretien et de recharge de véhicules électriques dans différents États de l’Inde tout en tirant parti de la marque personnelle de Venkatesh Duggibati et en collaborant avec lui pour une série d’activités de marketing, de sensibilisation et de promotion de la marque, a déclaré la société dans un communiqué officiel. déclaration. « Il s’agira d’une collaboration à long terme qui aidera la marque à se développer et à se développer afin d’atteindre son objectif ambitieux d’installer 20 000 points de recharge pour véhicules électriques dans toute l’Inde d’ici 2025 », a-t-il ajouté.

La foi et la confiance de Venkatesh en BikeWo sont une source d’inspiration pour nous, et à l’avenir, nous travaillerons en étroite collaboration avec lui sur un certain nombre d’aspects stratégiques, a déclaré Vidhyasagar Reddy, co-fondateur et directeur de l’exploitation, BikeWo. « En outre, son association avec la marque marque un tout nouveau chapitre de l’engagement de BikeWo envers les jeunes Indiens dans la réalisation de leurs rêves et aspirations en proposant des expériences de service simples et agréables pour les deux-roues, en créant une infrastructure pour les véhicules électriques avec échange de batteries et points de charge, et en permettant opportunités d’entrepreneuriat au réseau toujours croissant de revendeurs-partenaires de BikeWo », a expliqué Reddy.

« J’ai hâte de suivre le parcours futuriste de l’adoption des véhicules électriques avec BikeWo, et je m’engage à faire ma part pour aider la marque à réaliser sa vision », a déclaré Daggubati sur l’association.

Lire aussi : Network Advertising remporte le mandat intégré pour AcneStar et Health OK

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.