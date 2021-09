Ce sera une rupture structurelle par rapport au chiffre de moins de 350 milliards de dollars au cours de la dernière décennie.

Avec deux vagues de Covid-19 largement derrière nous, il est temps de faire un bilan à mi-année de l’économie indienne. Nous examinons six paramètres : les exportations, la fiscalité, la croissance, la santé, l’inflation et l’emploi.

Exportations : Les exportations de biens échangés ont nettement dépassé le chiffre de 30 milliards de dollars par mois : cette tendance persiste depuis les six derniers mois depuis mars. Au cours de cet exercice financier jusqu’en août, l’Inde a déjà exporté des marchandises pour une valeur de 164 milliards de dollars, un chiffre qui n’a été atteint qu’en novembre de l’année précédente.

Certes, le dernier exercice a connu deux mois de confinement (avril et mai) ; en conséquence, cette année, avril et mai ont connu la deuxième vague de Covid-19 en Inde, où le nombre maximal de cas était 4 fois supérieur à la première vague. Cette croissance des exportations survient à un moment où les marchés mondiaux du transport maritime et du fret ont été étourdis au cours des derniers mois alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement des produits de base et des produits finis se répercutent dans le monde entier.

L’Inde profite de la stratégie « China+1 » adoptée par de nombreuses entreprises et de la disponibilité de capacités de transport maritime qui restent étouffées dans le Pacifique. Avec des programmes tels que les programmes d’incitation liés à la production (PLIS), de faibles taux d’imposition des sociétés pour les unités de fabrication et une reprise de la demande mondiale, l’Inde semble bien placée pour atteindre son objectif pour l’exercice 2022 de 400 milliards de dollars d’exportations de marchandises. Ce sera une rupture structurelle par rapport au chiffre de moins de 350 milliards de dollars au cours de la dernière décennie.

Fiscal: Les perceptions de la taxe sur les produits et services (TPS) sont toujours restées au-dessus de la barre des 1 000 milliards de roupies par mois depuis octobre de l’année dernière, avec un léger soubresaut en juin de cette année. Le nombre de factures électroniques (qui ne représentent qu’une partie de la part marchandises de la taxe sur les biens et services) est remonté à 64 milliards en juillet, soit le même niveau qu’entre décembre 2020 et février 2021. exportations qui sont restées fortes en avril et mai, il y a eu une baisse du commerce intérieur (en raison de blocages partiels dans divers États) qui s’est reflétée dans le nombre de factures électroniques tombant à 40 milliards en mai. Notez qu’il existe une saine corrélation entre l’augmentation des factures électroniques et la perception de la TPS.

De même, les chiffres de perception des impôts directs semblent solides. Les estimations consensuelles des bénéfices après impôts des sociétés cotées en bourse suggèrent que les bénéfices de l’exercice 2022 pourraient doubler par rapport aux niveaux de l’exercice 2021, ce qui se traduira également par un renforcement des collectes d’impôts directs. Le gouvernement disposant d’une grande marge de manœuvre de 6,8 % du PIB alors que le déficit budgétaire s’amenuise, les marchés pourraient être positivement surpris par la baisse des emprunts publics, si les recettes restent solides.

Croissance : Le nombre de croissance du PIB de 20,1 % pour le premier trimestre de l’exercice 2022 a généré beaucoup d’agitation et d’enthousiasme au sujet des effets de base et de la résilience de la croissance sous-jacente réelle. Même si les prévisions de croissance médiane pour l’ensemble de l’exercice, FY2022, sont passées d’une croissance à deux chiffres (prévision de 10,5% de croissance en début d’année) à 9,5% maintenant, ces chiffres indiquent une économie sous-jacente forte.

L’Inde sera l’un des pays à la croissance la plus rapide, malgré le fait qu’elle ait traversé une phase difficile de la deuxième vague de Covid-19 au cours des deux premiers mois de l’exercice. Si (a) l’élan sur le front des exportations se poursuit, (b) le large espace budgétaire permet au gouvernement de dépenser et d’investir davantage, et (c) le récent boom de la collecte de fonds sur les marchés des capitaux conduit à une augmentation des investissements, dans l’ensemble à court terme la croissance économique pourrait surprendre à la hausse.

Santé : Les vaccinations ont été une lueur d’espoir pour l’Inde. Avec un déploiement de vaccination dépassant régulièrement les 10 millions de doses par jour, l’Inde a désormais réalisé plus de 700 millions de doses. À ce rythme, l’Inde pourrait atteindre un milliard de doses avant le début du trimestre des festivals à partir de début octobre. À l’approche de la fenêtre de 84 jours pour la deuxième dose de Covishield, attendez-vous à ce que le nombre de population entièrement vaccinée augmente considérablement par rapport à 17% actuellement. Un nouvel approvisionnement en vaccins via une capacité accrue et l’approbation de nouveaux vaccins arrive.

Compte tenu de l’efficacité des vaccins, la possibilité d’une troisième vague sévère est, espérons-le, plus faible. Sans relâche du nombre de tests quotidiens (stables à environ 2 millions par jour) et des infrastructures de santé de l’État mieux préparées, la perturbation macroéconomique d’une telle vague pourrait être considérablement contenue.

Inflation : Globalement, les banquiers centraux ont été surpris à la hausse par l’inflation. Les taux d’inflation des prix à la consommation de plus de 5 % ont été inconnus aux États-Unis pendant la majeure partie du 21e siècle. Les banquiers centraux, en particulier dans le monde développé, s’attendent à ce que cette phase d’inflation soit «transitoire» à mesure que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont résolues. Cependant, certaines banques centrales commencent à prendre note de la possibilité d’une inflation soutenue. En Inde, l’inflation des prix à la consommation (IPC) frôle la barre des 6% depuis le début de la pandémie.

Le régime flexible de ciblage de l’inflation de l’Inde oblige la banque centrale à maintenir l’inflation à 4% (+/-2%). Les États-Unis ont désormais un objectif d’inflation « moyenne » tandis que l’Inde a une fourchette. Le fan chart de l’inflation de la RBI, publié après sa dernière réunion du comité de politique monétaire, a suggéré qu’il existe une probabilité raisonnable de franchir la barre des 6% d’inflation au cours des prochains trimestres. Les empreintes de cette métrique décideront en grande partie du cours de la politique monétaire accommodante de la RBI.

Emplois : Divers ensembles de données, qu’il s’agisse de l’Enquête périodique sur les forces de travail (PLFS) ou du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), montrent que l’emploi, en particulier la main-d’œuvre informelle, a été impacté par le Covid-19. Lorsqu’une économie subit une contraction soudaine et brutale, comme cela s’est produit l’année dernière, cela a forcément un impact sur l’emploi. Alors que l’économie reprend du poil de la bête (l’Inde devrait dépasser durablement les niveaux de PIB d’avant Covid-19 d’ici le troisième trimestre de l’exercice 2022), l’emploi devrait commencer à revenir. Couplé à l’inflation, l’emploi est un indicateur social et politique important. Attendez-vous à ce que les décideurs politiques se concentrent sur ces derniers au cours des prochains trimestres.

L’auteur travaille avec le Fonds national d’investissement et d’infrastructure (NIIF). Les vues sont personnelles

