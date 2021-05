Bilan accablant d’Andrew Neil sur la zone euro: «C’est une euromesse» | UK | Nouvelles

L’ancien présentateur de la BBC, M. Neil, s’est exprimé sur la question du Brexit ces dernières années, mais a généralement tenté de rester neutre. L’année dernière, il a admis qu’il n’était “pas un grand fan du Brexit”, mais qu’il avait également critiqué le “hokum économique” de Remainers lorsqu’il soulevait des inquiétudes concernant le départ du Royaume-Uni. Cependant, M. Neil a critiqué le leadership à Bruxelles, ainsi que dans la zone euro.

Dans un article de 2010 pour la BBC intitulé «Le problème de l’euro», il a analysé les lacunes de la monnaie au sein d’un continent divisé.

Il a cité l’économiste Paul Krugman, lauréat du prix Nobel, qui a écrit pour le New York Times que «l’arrogance des élites» avait conduit à des échecs économiques.

M. Krugman a déclaré à l’époque: “La véritable histoire derrière l’euromesse ne réside pas dans la débauche des politiciens mais dans l’arrogance des élites – en particulier, les élites politiques qui ont poussé l’Europe à adopter une monnaie unique bien avant que le continent ne soit prêt pour une telle situation. expérience.

“Bien avant la création de l’euro, les économistes avaient averti que l’Europe n’était pas prête pour une monnaie unique. Mais ces avertissements ont été ignorés et la crise est survenue.”

M. Neil était d’accord avec M. Krugman, ajoutant: “Il a raison.”

Le journaliste a également déclaré cependant que cela n’entraînerait pas la disparition de la zone euro.

Il a déclaré: “Mais cela ne signifie pas que la zone euro va exploser. Les élites européennes dont il écrit ont trop de capital politique investi dans l’euro pour le laisser tomber.

“Mais il est en difficulté parce que les conditions économiques en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Irlande et même en Italie sont si différentes de celles de la France, de l’Allemagne et des petites démocraties d’Europe du Nord que le fait d’avoir une monnaie et un taux d’intérêt pour tous fait vraiment souffrir les plus faibles. frères et sœurs.”

Cette analyse fait écho à M. Krugman, qui avait déclaré: “Une rupture de l’euro est presque impensable, en tant que simple question de praticité … pour faire fonctionner l’euro, l’Europe doit aller beaucoup plus loin vers l’union politique, de sorte que l’Europe les nations commencent à fonctionner davantage comme les États américains. “

“Mais cela ne se produira pas de si tôt. Ce que nous verrons probablement au cours des prochaines années est un processus douloureux de confusion: des renflouements accompagnés de demandes d’austérité sauvage, le tout dans un contexte de chômage très élevé … image laide. “

Alors que M. Neil a soutenu le maintien de la zone euro, un expert a déclaré à Express.co.uk l’année dernière que la pandémie de coronavirus risquait de conduire à une scission de l’union monétaire.

L’historien David Marsh a déclaré: «Je pense que la pandémie à court terme a accru la solidarité plutôt qu’elle ne l’a diminuée.

«Mais si l’Allemagne se rétablit à un rythme beaucoup plus rapide que les autres pays de l’UE, cela posera d’énormes difficultés à l’union monétaire.

«Les Allemands aimeraient avoir des taux d’intérêt plus élevés alors que de nombreux autres pays de la zone euro aimeraient des taux d’intérêt là où ils sont probablement pour les 10 prochaines années.

“Ainsi, des problèmes pourraient se poser s’il y a un rythme de reprise inégal. Et il semble que cela puisse se produire.

“La question pour l’Allemagne est la suivante: prennent-ils les fruits de la reprise et transportent-ils tout pour eux-mêmes ou le répandent-ils pour soulager les malheurs d’autres pays?”