Bilan de 2021 : comment la campagne d’amnistie pour les immigrants illégaux a trébuché

Lorsque le président Biden est entré en fonction en janvier, avec le contrôle démocrate du Sénat et de la Chambre, les militants de l’immigration de gauche espéraient beaucoup que 2021 serait l’année où une large voie vers la citoyenneté pour des millions d’immigrants illégaux serait ouverte. créé et signé dans la loi – mais à la fin de l’année, ces espoirs ont jusqu’à présent été anéantis car de multiples efforts ont frappé les rochers.

L’administration Biden a publié une proposition le jour de l’inauguration, qui est finalement devenue la loi américaine sur la citoyenneté de 2021, et a été mise en vedette par un parcours de 8 ans vers la citoyenneté pour les immigrants illégaux déjà dans le pays.

TOP DEM ADMET L’ADOPTION DU PROJET DE LOI SUR L’IMMIGRATION BIDEN UNE TÂCHE «HERCULÉENNE» AU MILIEU DE L’OPPOSITION DU GOP

Il accorderait également aux travailleurs agricoles, ainsi qu’au statut de protection temporaire (TPS) et à l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), l’éligibilité immédiate à la carte verte. Ils seraient alors éligibles à la citoyenneté trois ans plus tard.

Bien qu’il y ait eu une poignée de dispositions en matière de sécurité, c’était nettement moins que ce qui avait été observé dans les efforts antérieurs de réforme de l’immigration – des dispositions qui étaient essentielles pour obtenir le soutien des républicains. Le projet de loi prévoyait également des centres de traitement mis en place en Amérique centrale, davantage de juges de l’immigration – et des voies d’immigration légale, y compris une « récupération » massive des visas de famille et de travail des années précédentes.

Cependant, avec un Sénat à 50-50, les démocrates ont reconnu qu’il aurait besoin du soutien des républicains pour obtenir les 60 voix afin de surmonter la menace d’obstruction systématique. Le sénateur Bob Menendez, DN.J., a admis que ce serait une tâche « herculéenne » de réussir l’effort de réforme.

Effectivement, avec des mesures de sécurité aux frontières minimales dans la législation et une crise qui couvait à la frontière sud, même les républicains qui avaient soutenu les efforts de réforme dans le passé ont hésité – avec le sénateur Marco Rubio, R-Fla., l’appelant un non-starter.

« Je pense que nous pouvons travailler en coopération avec le président élu Biden, mais une amnistie générale pour les personnes qui sont ici illégalement ne fera pas partie de celles-ci », a déclaré Rubio.

MARCO RUBIO REJETTE LE PROJET DE LOI SUR L’IMMIGRATION DE BIDEN, L’APPELLE » AMNESTY COUVERTE «

Alors que le projet de loi était au point mort au Congrès, la Maison Blanche s’est déclarée ouverte à la scission de la législation en éléments individuels qui pourraient être en mesure d’obtenir le soutien des républicains, certains républicains ayant exprimé leur volonté d’accorder le statut permanent aux bénéficiaires de la DACA.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes que « le Congrès devra travailler sur ce à quoi il ressemble pour aller de l’avant, et quels composants seront inclus ici et quels composants pourraient être traités séparément ».

Mais alors que la vague frontalière de 2021 augmentait au printemps et en été, avec plus de 200 000 rencontres par mois à un moment donné, il y avait peu de signe d’un appétit républicain plus large pour des mesures d’immigration qui n’incluaient pas la sécurité des frontières. Et les démocrates ont donc essayé une approche différente.

Reconstruire en mieux/conciliation budgétaire

Alors que les démocrates cherchaient des moyens de faire adopter une grande partie du programme du président Biden sur des questions telles que le changement climatique, la politique familiale et l’immigration, ils se sont finalement concentrés sur le processus de réconciliation budgétaire afin de contourner l’obstruction républicaine. Le processus de réconciliation budgétaire ne nécessite que 50 voix au Sénat et, par conséquent, si tous les démocrates de la chambre votaient pour, le vice-président Kamala Harris votant comme bris d’égalité, la législation serait adoptée par la chambre.

Dans les grandes lignes du projet de loi figuraient une variété de propositions d’amnistie ou de protections pour les immigrants illégaux, en plus de changements radicaux à l’immigration légale. Le premier de ces plans accorderait une voie d’accès à la citoyenneté aux bénéficiaires du DACA et du TPS, aux ouvriers agricoles et à ceux qui sont considérés comme des « travailleurs essentiels ». Cependant, ce plan a été rejeté par le parlementaire du Sénat en septembre, qui a jugé qu’il était inapproprié pour un projet de loi de finances car la mesure a éclipsé son impact budgétaire.

Les législateurs ont ensuite proposé un « plan B » pour mettre à jour un registre afin de permettre l’amnistie pour les immigrants illégaux arrivés avant 2010 – ce qui a également été rejeté par le parlementaire. Enfin, un plan C beaucoup plus limité permettrait d’étendre les pouvoirs de libération conditionnelle pour accorder un statut légal, y compris des permis de travail, à environ 8 millions d’immigrants illégaux pour une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Cela aussi a rencontré la désapprobation du parlementaire.

Les démocrates semblaient cependant désireux de continuer, certains démocrates de gauche suggérant d’ignorer complètement le parlementaire.

MANCHIN PORTE UN COUP MAJEUR AUX EFFORTS DÉMOCRATIQUES POUR INCLURE L’AMNISTIE POUR LES IMMIGRANTS ILLÉGAUX DANS LES DÉPENSES

Mais le projet d’inclure une amnistie dans la législation a subi un coup dur en octobre, lorsque le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré qu’il ne soutiendrait pas l’annulation du parlementaire et s’est opposé à toute sorte d’amnistie dans le BBB. Sans son vote, les mesures n’avaient aucune chance de passer la chambre.

« Pour nous, même parler d’immigration sans sécurité aux frontières est ridicule », a-t-il déclaré lorsque Bret Baier de Fox News lui a demandé s’il soutenait l’amnistie dans la législation. « Je leur ai dit … la personne moyenne allume la télévision et voit ce qui se passe à la frontière, et cela effraie fondamentalement beaucoup de gens », a-t-il déclaré. « Si [migrants] pensent qu’ils peuvent venir et obtenir tous les différents avantages auxquels les gens, les citoyens américains ont droit, ils vont continuer à venir. Alors non, je ne pense pas. »

Manchin porterait ensuite, en décembre, un nouveau coup dur à la législation dans son ensemble en déclarant qu’il ne pouvait pas du tout soutenir le projet de loi.

À l’aube de 2022, les militants continueront certainement leurs efforts pour obtenir diverses formes d’amnistie ou de protection juridique pour ceux qui se trouvent dans le pays illégalement, mais avec un Sénat 50-50 toujours en place et des mandats imminents qui pourraient voir les républicains prendre le contrôle dans les deux chambres. , il est loin d’être clair si ces efforts seront couronnés de succès.