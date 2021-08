Bilan de douze minutes : jeu médiocre, fin terrible

C’est probablement le deuxième moins graphique des fins du jeu, qui devrait vous dire quelque chose. Capture d’écran : Annapurna Interactive

Twelve Minutes est, ou du moins devrait être, un jeu sur les traumatismes. Ça l’est, mais ça ne l’est pas.

Twelve Minutes est un jeu sur un homme coincé dans une boucle temporelle. Cette boucle temporelle lui donne l’opportunité et l’impulsion de faire des choses terribles à sa femme. Il y a des moments où ça me rend malade.

Twelve Minutes est sorti une semaine après Boyfriend Dungeon, un hybride d’action queer RPG/dating sim, qui a suscité une controverse immédiate sur ce que certains ont prétendu être des avertissements de contenu inadéquats. Twelve Minutes vous demande de droguer votre femme plus d’une douzaine de fois pendant que vous vous efforcez de torturer un homme pour qu’il donne des informations critiques pour l’intrigue. Le même discours ne s’est pas répété, malgré l’absence totale d’avertissements de contenu.

Twelve Minutes est un jeu sur le fait de blesser tout le monde autour de vous comme excuse pour traiter votre propre traumatisme. C’est, dans sa lecture la plus optimiste et la plus généreuse, un jeu sur un méchant essayant d’être meilleur. Je ne pense pas qu’il mérite cette lecture. Il mérite cependant la tempête tranquille qui se prépare pour sa véritable fin.

La configuration de Twelve Minutes est simple : un flic vient vous tuer, vous et votre femme, et vous serez coincé dans une boucle temporelle de 12 minutes jusqu’à ce que vous l’arrêtiez. Pour rompre cette boucle, vous ferez un jeu d’aventure à travers une série d’énigmes, découvrant à chaque fois plus d’informations sur les motivations et les relations des personnages. Les animations du jeu sont rigides et ses énigmes sont obtuses. La distribution de voix étoilée n’a pas grand-chose à faire avec laquelle travailler et ne contribue pas à l’expérience de manière significative. Sa fin est terrible. C’est tout ce que je peux dire sans gâcher tout le jeu. Considérez-vous averti.

Twelve Minutes a trois rebondissements majeurs. Premièrement, que votre femme a tué son père. Pour l’apprendre, vous devez la regarder se faire assassiner dans le placard. Deuxièmement, qu’elle n’a pas réussi à tuer son père et que c’est en fait vous, le protagoniste, qui l’avez tué. Oh, et tu es son frère. Pour l’apprendre, il faut la droguer et torturer un homme. Et troisièmement, que tout cela faisait partie de votre palais mental psychosexuel et que la seule chose qui s’est vraiment produite était l’inceste. Cette partie était réelle. Le reste a été un fantasme.

Et quel fantasme grossier c’est.

Twelve Minutes vous fait regarder votre sœur/femme enceinte (c’était difficile à taper) recevoir des coups de pied dans le ventre, une balle dans la tête et étranglée. Droguer votre sœur/femme est critique pour l’intrigue et doit être répété plusieurs fois. Pour obtenir suffisamment d’informations du flic, vous devez l’attacher au sol et tirer sur ses membres jusqu’à ce qu’il parle. De plus, il y a une animation très graphique pour poignarder votre femme à mort dans le jeu pour… une raison quelconque ? Personne n’est tout à fait sûr.

Toute cette merde est nulle, ce qui est aggravé par la mauvaise qualité de la livraison. C’est comme si Twelve Minutes soutenait tout le poids de son corps sur son nez, et ce nez se brisait.

Le flic qui continue de vous tuer, vous et votre femme, est en fait la représentation psychosexuelle de votre propre père (partagé). Vous pouvez le dire parce qu’ils ont le même acteur de voix, et dans la vraie fin du jeu, votre père utilise la réplique la plus répétée du flic pour vous faire arrêter de baiser votre sœur : « Merci d’avoir compris pourquoi il doit en être ainsi. ” Il vous rappelle également que « vous ne pouvez pas simplement réessayer », cimentant le récit de la boucle temporelle du jeu comme une tentative infructueuse d’envisager un monde où vous pourrez continuer votre relation avec votre sœur / femme avec bonheur.

La fille du flic, qui meurt d’un cancer, devient alors une remplaçante pour la façon dont il voit votre sœur/femme. Tu vois, dans le palais des esprits, le flic vient tuer ta femme pour se venger et voler la montre à gousset de ton père afin de la vendre pour le traitement du cancer de sa fille. Vous tuer, vous, votre femme, et voler la montre de poche, devient ainsi la représentation métaphorique de la fin de votre relation. Pour sauver sa fille, il doit vous faire renoncer à l’idée que vous puissiez être ensemble.

Toute cette écriture Psych 101 pourrait être bien si elle était livrée avec grâce, tact ou soin. Mais ce n’est pas le cas. C’est prétentieux et épuisant, comme du porno traumatique pour lui-même.

Il y a une lecture plus généreuse de ce jeu. Que sa représentation de votre palais mental foutu est un moyen de centrer le fait que la dynamique de pouvoir inhérente à une relation incestueuse secrète conduira toujours à sa disparition et à ce que les gens qui s’y trouvent soient blessés. Que la seule façon de maintenir ce mensonge est d’être un shitheel abusif et violent. Que quitter quelqu’un qu’on aime sera toujours difficile, quel que soit le contexte. Et que de bons choix ancrés dans le souci des autres sont toujours possibles, même pour quelqu’un préoccupé par des idées violentes. Le jeu pourrait mériter cette lecture s’il n’essayait pas si fort d’être intelligent, de son palais mental psychosexuel à son design de puzzle alambiqué qui vous demande à un moment donné de montrer une chemise de bébé à l’homme que vous torturez.

Cette tentative de se présenter comme intelligente, sérieuse et digne de rigueur intellectuelle s’est infiltrée dans tous les pores de Twelve Minutes, y compris son déploiement marketing. Bien sûr, il s’ouvre avec un accordage d’orchestre, c’est comme ça que vous savez que c’est intelligent. Bien sûr, ils ont obtenu des acteurs majeurs pour sa distribution de voix, c’est comme ça que vous savez que c’est sérieux. Bien sûr, des choses terribles se produisent encore et encore, comment saurais-tu que cela mérite une rigueur intellectuelle ? J’ai entendu des gens appeler la torsion du jeu énervé, et je pense qu’ils ont tort. Twelve Minutes n’est pas énervé, c’est désespéré.

Il semble avoir émergé d’une époque antérieure. Un film où le médium n’avait pas encore fait ses preuves en tant qu’art dans un monde plus large, et a donc plutôt essayé de se transformer en une ombre de film. C’est un jeu de David Cage en miniature, jusqu’à sa distribution de voix étoilée, et j’aimerais qu’il ait la confiance ou la capacité d’être plus.