Bilan de la campagne Halo Infinite : jouer les tubes

La campagne de Halo Infinite a été longue à venir, et pourtant, il a été difficile de savoir à quoi s’attendre. Le développeur 343 Industries a décrit Infinite comme « le début de notre plate-forme pour l’avenir » et « le début des 10 prochaines années pour Halo ». Mais après qu’une démonstration notoirement médiocre l’année dernière ait entraîné un retard dans celle-ci, Microsoft a montré très peu de ce qui est censé être une entrée cruciale dans sa série la plus connue.

Dans le même temps, la partie multijoueur du jeu est déjà disponible gratuitement. Vous pourrez jouer à la campagne de Halo Infinite sur Game Pass, bien sûr, mais c’était déjà une série où l’intérêt était fortement orienté vers le multijoueur, et maintenant la seule partie du jeu que Microsoft facture directement est le mode solo.

Qu’obtenez-vous exactement ?

Il s’avère que la réponse est… à peu près une autre campagne Halo. Il est clair que 343 utilise Infinite comme redémarrage en douceur dans le but de ramener la série à une pertinence plus large, et il présente les changements les plus radicaux apportés à la conception de base de Halo depuis le jeu original. Dans le même temps, Infinite est presque explicitement un retour aux premiers jours de la série – on dirait qu’il a été conçu pour reconquérir les gens rebutés par les virages à gauche esthétiques et narratifs des Halo 4 et 5 de 343.

Halo Infinite commence dans une situation inhabituelle pour le protagoniste emblématique de la série, Master Chief : la défaite. Flottant dans l’espace après une rencontre avec un chef des Banished – essentiellement une coalition de méchants de races extraterrestres trouvées dans les premiers jeux Halo – il est récupéré par un pilote sans méfiance et finit par explorer un ringworld Halo inexploré dans le but de gagner du terrain et riposter.

Il est facile d’avoir l’impression que « Halo » est de retour à son meilleur

Malgré les apparences, Halo Infinite n’est pas vraiment un jeu à monde ouvert. À certains moments de la campagne, vous avez beaucoup de liberté pour parcourir Zeta Halo, le nouvel anneau, et il y a des quêtes secondaires parsemées sur la carte. Vous pouvez découvrir des objets qui vous permettent d’améliorer votre équipement, et diverses actions facultatives dans le monde vous rapportent une « valeur » qui peut être utilisée pour appeler des renforts. Mais ces moments sont séparés par l’histoire, et il n’y a aucun sens d’un monde singulier que vous puissiez explorer. Zeta Halo ressemble plus aux zones de hub accidentelles introduites dans Gears 5 qu’à un jeu véritablement ouvert, et il y a très peu de diversité visuelle. Comme le Halo original, vous passerez également une grande partie de votre temps à errer dans les couloirs souterrains bleu néon à combattre des vagues infinies d’ennemis.

Pour être clair, ce n’est pas un gros problème, car Halo Infinite joue incroyablement bien. Halo n’a jamais eu besoin d’un monde ouvert pour vous donner un sentiment de liberté et de créativité avec son combat, et c’est encore plus vrai avec Infinite. L’ajout du Grappleshot, un outil de grappin qui vous permet de parcourir les environnements avec abandon, est transformateur et met Halo à jour avec les tireurs à la première personne plus récents qui donnent la priorité à la joie du mouvement. Et la conception plus ouverte, au moins pour les missions situées à l’extérieur, vous donne beaucoup de liberté pour les aborder comme vous le souhaitez.

Il y a une mission appelée « La séquence » à mi-parcours du jeu qui en est l’exemple parfait. En fin de compte, c’est une conception simple – vous devez activer quatre bâtiments distincts pour accéder à celui d’où vous venez. Mais ils sont tous à plusieurs kilomètres les uns des autres, et il faut improviser comment s’y rendre. Dans mon cas, cela signifiait détourner divers véhicules et revenir à mon point de départ dans un Banshee, un petit engin volant extraterrestre qui était sur le point d’exploser. À ses moments les plus élevés, Halo Infinite évoque et élève le plan défini par des missions classiques comme « Le cartographe silencieux » à un tout nouveau niveau de liberté. Combiné à un style artistique coloré et à une conception environnementale rappelant davantage les jeux précédents, il est facile d’avoir l’impression que Halo est de retour à son meilleur.

Les quêtes secondaires ne sont essentiellement que des bases ennemies avec plus d’extraterrestres à tirer, mais elles vous donnent au moins quelque chose à penser lorsque vous traversez le paysage. Halo a toujours mieux exploité ses atouts lorsque son combat s’ouvre à des environnements plus larges, et Infinite va encore plus loin dans cette idée, permettant beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont vous prenez vos objectifs. Malheureusement, une trop grande partie de la campagne se déroule dans des environnements intérieurs étroits et répétitifs. Ce n’est pas comme si le combat n’était pas toujours amusant, mais franchement, ces sections peuvent parfois ressembler à du remplissage étant donné la promesse de la qualité du jeu à l’extérieur. Vous passerez beaucoup trop de temps dans Halo Infinite à chercher des batteries à brancher sur des terminaux afin d’ouvrir des portes, ce qui est à peu près tout ce que le jeu vous demande de faire à l’intérieur.

L’une des plus grandes critiques de la campagne de Halo 5 était les batailles répétées de boss contre le Warden Eternal, qui semblaient punitives et fastidieuses. Infinite a beaucoup de combats de boss, mais on dirait que 343 ont fait de sérieux efforts pour les rendre plus intéressants que ceux de Halo 5. Les batailles sont bien conçues et nécessitent souvent que vous utilisiez des capacités ou des armes récemment déverrouillées, ce qui constitue une grande amélioration.

Mais Infinite ne peut pas complètement échapper à Halo 5 dans d’autres domaines. Alors que le récit est apparemment conçu pour attirer des joueurs moins familiers avec la tradition complexe de Halo en secouant le cadre, les retombées de la grande torsion du jeu précédent finissent par conduire l’intrigue, et c’est là que Infinite me perd. Ce n’est en aucun cas un jeu où vous devez vous soucier de l’histoire pour en profiter, mais même en tant que fan de la série moi-même, j’ai l’impression qu’il a été écrit plus pour les inconditionnels que pour les nouveaux arrivants.

C’est la chose à propos de Halo Infinite. C’est le meilleur que Halo ait été depuis longtemps, mais il aurait facilement pu s’appeler Halo 6. Il existe bien sûr des possibilités claires d’extension potentielle sur toute la ligne, et ce qui est déjà là sera très rejouable. (Il convient de noter ici que la campagne ne sera pas jouable en coopération avant au moins mai de l’année prochaine). Je prévois de me consacrer aux quêtes secondaires que je n’ai pas terminées auparavant, ce qui devrait au moins être une expérience plus variée que de parcourir «Le cartographe silencieux» pour la 300e fois.

Mais bien qu’il y ait beaucoup de choses dans ce Halo, sa portée est loin d’être infinie. Ce n’est pas vraiment un jeu comme Destiny où même s’il manquait de contenu au lancement, je ressentirais toujours cette envie de rejouer les missions et de travailler sans cesse pour progresser. Ce n’est pas non plus un énorme jeu en monde ouvert qui prendra des dizaines d’heures à terminer.

343 Industries a jeté des bases très solides ici et mérite beaucoup de crédit pour avoir réussi à moderniser la série tout en se concentrant sur ce que les gens ont le plus aimé à ce sujet. À ce stade, cependant, il ne s’agit pas tant d’une réinvention que d’une très bonne campagne Halo.

La campagne Halo Infinite sera disponible le mercredi 8 décembre pour les consoles Xbox One, les consoles Xbox Series, Windows et Steam. Microsoft a fourni à The Verge un accès anticipé à la campagne pour examen.