Bilan de la catégorie super plume en Espagne

Moussa Gholam bat Rubén García

Passant en revue, comme ces jours-ci, les catégories professionnelles de la boxe espagnole, nous arrivons à super poids plume.

Ici, nous voyons le CLASSEMENT NATIONAL DU SUPER POIDS PLUME.

En ce moment il y a 25 combattants actifs et le titre d’Espagne est vacant et sera contesté par le Valladolid Salvi Jiménez (8-0, 2 KO) et le Madrid Adrien Rodriguez (6-0-1, 2 KO), tous deux invaincus.

Le classement est dirigé par le Marocain résidant en Catalogne Moussa Gholam et l’ancien champion d’Espagne Juanfe Gomez.

Qui sera le leader de cette division de poids en Espagne dans les années à venir ?