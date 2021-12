Bilan de la deuxième journée d’essais des jeunes pilotes d’Abou Dhabi

Mercredi, la deuxième journée des tests des jeunes pilotes de Formule 1 à Abu Dhabi et des tests de pneus Pirelli s’est terminée. Haas a obtenu ses 15 minutes de gloire alors que Robert Shwartzman était en tête des écrans de temps pour l’équipe américaine.

Cependant, comme les autres équipes ont utilisé des mulets pour tester les pneus Pirelli 18″ qui feront leurs débuts en 2022, le pilote russe utilisait la voiture Haas 2021 pour établir son temps de 1:25,348s.

Shwartzman était presque une demi-seconde plus rapide que Lando Norris, qui conduisait une McLaren modifiée pour tester les nouveaux pneus 18″ de Pirelli, le Britannique affichant un temps de 1:25.809, après avoir bouclé 103 tours autour du circuit de Yas Marina.

Lando Norris le plus rapide de la brigade 18″

Le temps de Norris était le plus rapide parmi les équipes qui utilisaient les nouveaux pneus Pirelli 18″.

Le deuxième plus rapide de la brigade 18″ était le festif Sebastian Vettel dans l’Aston Martin, le meilleur temps de l’Allemand étant de 1:26,379s, mais complétant 134 tours.

L’Allemand a eu un problème technique à midi, ce qui lui a valu les drapeaux rouges mais n’a pas mis longtemps à se remettre en marche.

George Russell à nouveau de service pour Mercedes

George Russell, qui a effectué les tests mardi, était de service pour sa nouvelle équipe pour la deuxième journée d’essais et a également bouclé 82 tours en route vers un meilleur temps de 1:26.404 à 0,025 s sur le temps de Vettel.

Pierre Gasly a bouclé 149 tours lors de la dernière journée d’essais, son meilleur temps étant le quatrième parmi les testeurs de pneus 18″ avec un temps de 1:26.451s.

Carlos Sainz, qui a terminé troisième du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 pour Ferrari, a terminé cinquième parmi les équipes qui ont boulonné les pneus 18″ sur leurs machines, après avoir effectué le plus grand nombre de tours, 150, avec un meilleur temps de 1:26.706. s.

Puis vint Fernando Alonso d’Alpine avec un temps de 1:26.940s et 148 tours avec les Pirelli 18″.

La recrue de 2022 Guanyu Zhou a terminé septième avec les nouveaux pneus Pirelli, le Chinois a bouclé 150 tours, le deuxième plus grand nombre de coureurs, avec son meilleur temps de 1:27.850s.

Red Bull avait Sergio Perez dans sa voiture pour tester les pneus 2022, le Mexicain réalisant un meilleur temps de 1:27.991 et réalisant 118.

Le pilote de réserve Haas, Pietro Fittipaldi, a été le plus lent avec les pneus de 18 pouces et a bouclé 123 tours.

Voici quelques citations de ce que certaines équipes avaient à dire après la fin de la deuxième journée du Young Driver Test.

Taureau rouge

Sergio Perez, qui a livré dimanche un excellent pilotage d’équipe, soutenant son coéquipier vainqueur du titre, Max Verstappen, était dans la voiture et a commenté sa journée.

Sergio Perez: « Cela a été une journée vraiment intéressante, les nouveaux pneus sont assez différents des pneus actuels, en termes de comportement et j’ai été agréablement surpris par eux.

«Je sais que ce n’est que le début, mais la génération de température en eux a été l’une des choses sur lesquelles nous avons travaillé et ils semblent être plus robustes en termes de surchauffe de surface.

« Cela a été agréable d’être là-bas aujourd’hui et pour le moment j’ai un bon feeling avec ces pneus. C’était agréable d’être de retour dans la RB15 aujourd’hui car cela m’a rappelé ma toute première journée avec Red Bull Racing Honda et penser que c’était juste au début de l’année, j’ai l’impression que c’est arrivé il y a trois ans !

« Cela a été une année si longue mais agréable et j’ai hâte de passer du temps chez moi au Mexique avant de revenir en force en 2022. »

Guillaume Rocquelin, responsable de l’ingénierie de course : « Aujourd’hui, nous avons exécuté un programme similaire à celui de Max hier, avec Checo passant par les différents composés, principalement sur de longs runs.

« Nous avons eu un problème mineur dans la seconde moitié de l’après-midi avec une petite fuite de liquide, mais ce n’était qu’un problème et nous étions rapidement de nouveau opérationnels.

« Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits du chemin parcouru sur ces deux jours. Nous avons eu beaucoup de scans avec les nouveaux pneus, nous nous sentons bien préparés et c’était du temps bien dépensé. Les pneus semblent bons pour aller, donc dans l’ensemble, quelques jours très positifs.

Ferrari

Carlos Sainz: « Je suis content du nombre de tours que nous avons réussi à faire. Je suis plus fatigué mentalement que physiquement, car à la fin de la saison, tu es en super forme, mais dans ta tête, tu es concentré jusqu’à la fin, car tu conduis toujours une Formule 1.

« Pouvoir tester beaucoup ces pneus 18 pouces était très intéressant. Il y a des différences évidentes mais je dirais que, globalement, elles vont dans le bon sens.

« D’après ce que j’ai pu ressentir aujourd’hui, je pense que cela nécessitera un changement dans certains aspects de son style de conduite, mais après tout, nous savions déjà que nous devions le faire avec les voitures que nous allons conduire l’année prochaine étant complètement différentes à ceux que nous avons utilisés jusqu’à dimanche dernier.

McLaren

Lando Norris: « Aujourd’hui a été une autre journée productive de tests. C’était vraiment bien d’avoir une idée des nouveaux pneus et de mieux comprendre leur fonctionnement.

« Nous avons collecté de nombreuses informations utiles au cours des deux derniers jours et ces données nous aideront à travailler sur les choses pendant les vacances d’hiver et, espérons-le, à répondre à quelques questions que nous nous posions.

« Il y a beaucoup de travail à faire avant la saison prochaine, mais je suis déjà excité. Pour l’instant cependant, il est important que tout le monde bénéficie d’une pause bien méritée après cette longue saison.

«Je tiens à remercier toute l’équipe ici et à la maison pour tout leur travail acharné, et je souhaite à tous de bonnes vacances pour se reposer et se ressourcer avec leur famille et leurs amis avant de repartir au début de l’année prochaine. Joyeuses fêtes! »

Andrea Stella, directeur exécutif, Racing : « Aujourd’hui se termine notre test d’après-saison, et avec lui notre course en piste pour la saison 2021.

« Nous avons collecté de nombreuses données sur les nouveaux pneus 18 pouces 2022 au cours des deux derniers jours, ce qui nous fournit une base solide pour continuer à développer le MCL36 dans le simulateur au cours des prochains mois.

« Je tiens à remercier Lando, Daniel et Pato pour leur travail acharné au cours des deux derniers jours, ainsi que les ingénieurs, les mécaniciens et l’équipe de retour à l’usine pour nous avoir permis d’avoir un essai fluide et efficace.

« Nous retournons maintenant à l’usine pour recharger, nous reposer et réinitialiser avant de reprendre la piste en février avant la saison 2022. »

Haas

Robert Shwartzman: « Ça a été très sympa. Je suis très heureux et j’ai beaucoup appris, ce qui est très positif – je m’améliorais et progressais toujours, ce qui est très important.

« Cela a été un grand plaisir de piloter pour Haas aujourd’hui, c’est une équipe différente et un nouvel environnement mais c’est allé vite. L’équipe et les gens autour étaient très gentils et ils étaient contents de ce que nous avons fait aujourd’hui, nous avons fait des essais différents qui étaient tous bons.

« C’était juste un test très positif et je suis heureux. C’est toujours la cerise sur le gâteau quand tu quittes la piste et tu es le plus rapide. «

Ayao Komatsu, directeur de l’ingénierie : « Nous avons eu notre mulet avec des pneus de 18 pouces pendant deux jours – le premier jour avec Mick, puis de nouveau aujourd’hui avec Pietro et la voiture a fonctionné sans aucun problème majeur.

« Nous avons collecté beaucoup de données et nous comprenons bien les pneus de 18 pouces, leur fonctionnement et à quoi peuvent ressembler les limitations. C’est un bon pas en avant avant les essais hivernaux de l’année prochaine.

«Aujourd’hui, nous avons également couru Robert dans le cadre du test des jeunes pilotes, il a donc couru la voiture de cette année. Encore une fois, il a fait un travail très professionnel et ses commentaires étaient vraiment bons.

« Nous l’avons fait rouler à la fin sur le pneu tendre et parfois les jeunes pilotes ne peuvent pas tout en tirer, mais il l’a fait. Deux très bonnes journées au terme d’une saison très difficile.

Alfa Romeo

Déclaration d’équipe

Alfa Romeo Racing ORLEN a mis fin à la dernière partie de l’action sur piste de 2021 en terminant avec succès un test d’après-saison de deux jours à Abu Dhabi. La session, organisée sur le circuit de Yas Marina, a permis à l’équipe de tester les nouveaux pneus Pirelli 18 », recueillant des données importantes sur l’un des éléments les plus cruciaux de la révolution réglementaire de 2022.

L’équipe de pilotes de l’année prochaine Valtteri Bottas, avec l’aimable autorisation de Mercedes avant son arrivée dans l’équipe en janvier, et Guanyu Zhou ont parcouru un total de 277 tours dans une C38 2019 modifiée, Zhou complétant également 119 tours dans la C41 sur Mardi dans le cadre du Test Jeunes Pilotes.

La saison 2021 étant désormais entièrement dans les archives, il est temps de rentrer à la maison et de profiter d’une courte pause pour les vacances avant la montée d’adrénaline pour le premier test de pré-saison. 2022 va arriver rapidement.