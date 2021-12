Bilan de la première journée des tests pour jeunes pilotes d’Abou Dhabi

Dans la foulée de l’incroyable Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche, le circuit de Yas Marina était à nouveau au centre de la F1 alors que les essais de deux jours pour les jeunes pilotes de Formule 1 et les essais de pneus Pirelli commençaient.

Le nouveau champion du monde de F1 2021, Max Verstappen, était de service pour Red Bull, après une sérieuse fête de dimanche soir à lundi matin. Son rival pour le titre vaincu Lewis Hamilton n’a pas participé.

Nyck de Vries a réalisé le meilleur temps de Mercedes le jour de sa mission pour les champions du monde des constructeurs F1 2021. Le pilote de réserve de l’équipe a bouclé 77 tours dans la voiture W12, dépassant les temps avec un temps de 1:23.194, près de 1,5s plus rapide que P2.

Plusieurs Young Guns étaient à l’extrémité des feuilles de temps, avec le junior Red Bull Liam Lawson dans l’AlphaTauri deuxième plus rapide avec 125 tours parcourus, à seulement 0,006s d’avance sur le champion de Formule 2 Oscar Piastri en troisième pour Alpine, qui a dépassé la barre des 100 tours. .

La recrue de l’année prochaine, Guanyu Zhou a terminé cinquième pour Alfa Romeo

À peine 0,09 seconde ont séparé le voyage qui comprenait la star d’IndyCar Pato O’Ward, testant pour McLaren à la suite d’un accord conclu avec Zak Brown pour le faire lorsqu’il a remporté sa première victoire en IndyCar. O’Ward a bouclé 92 tours lors de sa première journée en tant que pilote d’essai de F1.

La recrue de l’année prochaine, Guanyu Zhou a terminé cinquième pour Alfa Romeo, le pilote chinois effectuant 119 tours avec la C41.

Juri Vips a terminé sixième dans le Red Bull, bien qu’il ait causé l’un des trois drapeaux rouges au cours de la journée en entrant en contact avec le mur du virage 14.

Le pilote du simulateur Aston Martin Nick Yelloly a terminé septième, à un peu moins de 2,2 secondes du meilleur temps, devant le premier des coureurs d’essais de pneus, Daniel Ricciardo.

Les équipes utilisaient des mulets pour tester les pneus Pirelli de 18 pouces 2022 qui seront introduits en 2022. Ricciardo était près d’une seconde plus lent que Yelloly, mais à 0,3 seconde d’avance sur Lance Stroll dans l’Aston Martin adaptée.

Le pilote McLaren a provoqué le premier drapeau rouge de la journée vers 90 minutes lorsqu’il s’est arrêté dans le dernier secteur en raison d’un problème mécanique.

Mercedes a permis à Valtteri Bottas de goûter pour la première fois à l’Alfa Romeo à moteur Ferrari

La dernière interruption du drapeau rouge est survenue en raison d’un problème de moteur pour le pilote américain Logan Sargeant, qui faisait ses débuts en F1 dans la Williams. Le joueur de 20 ans a bouclé 92 tours avant la fin prématurée de sa journée.

Le vice-champion de F2 Robert Shwartzman a succédé à Antonio Fuoco pour la séance de l’après-midi dans le cadre du Young Driver Test. Le Russe était 10e, 0,3s plus rapide que Charles Leclerc qui avait fait des essais de pneus en roulage dans la matinée.

Mercedes a permis à Valtteri Bottas d’avoir un premier aperçu de l’Alfa Romeo à moteur Ferrari, avec les pneus de 18 pouces, réalisant 127 tours, dont un tour le matin.

George Russell a commencé sa première journée en tant que pilote Mercedes à temps plein, ajoutant 131 tours aux offres Pirelli 2022.

Russell était légèrement plus lent que Verstappen. Le champion du monde a bouclé 123 tours avec les pneus de l’année prochaine et des conseils pour les Vips dans la voiture 2021.

C’est ce que les équipes (qui ont pris la peine de rendre compte du test) et les pilotes avaient à dire à la fin du premier jour du Young Driver Test :

Taureau rouge

Deux jours seulement après une conclusion extrêmement dramatique de la saison de Formule 1 2021, le nouveau champion du monde Max Verstappen était de retour au volant d’une voiture de F1 sur le circuit de Yas Marina alors que la dernière séance d’essais de l’année du sport commençait.

Max a effectué 121 tours au volant d’une voiture modifiée pour tester de nouveaux pneus Pirelli pour les roues de 18 pouces, introduites dans le sport en 2022.

Le champion a été rejoint le premier jour de la sortie de deux jours par Jüri Vips, 21 ans, de Red Bull Racing Honda Junior, alors que la F1 a donné aux jeunes pilotes un avant-goût des machines de Formule 1.

Le pilote estonien de Formule 2 FIA a bouclé 96 tours pour ses débuts au volant de la RB16 de cette année.

Max Verstappen : « C’était agréable d’être de retour au volant et c’était bien d’avoir une idée des nouveaux pneus. Tout s’est bien passé et il n’y a pas eu de gros chocs autour des pneus, ce qui est toujours positif.

« Tout change l’année prochaine et les voitures seront très différentes, donc c’est bien d’avoir les premières informations sur les pneus. C’était une bonne journée aujourd’hui à la fin d’une saison très longue mais finalement très enrichissante et maintenant j’ai vraiment hâte de passer du temps loin de la piste !

Juri VIP : « J’attendais ce test avec impatience depuis un certain temps maintenant, c’est un tel privilège de piloter une voiture de Formule 1, encore plus une championne.

« Il a fallu un certain temps à mon cerveau pour s’habituer à la vitesse de la RB16B parce que le rythme est tout simplement fou, mais c’est comme n’importe quelle autre voiture et vous vous y habituez et faites votre travail. J’ai eu un petit moment dans l’après-midi mais heureusement, tout allait bien et j’étais de retour dans la voiture peu de temps après.

« Je suis super chanceux, d’abord de travailler avec Red Bull Racing Honda, mais ensuite d’avoir l’opportunité de conduire cette voiture. »

Guillaume Rocquelin, Le responsable de l’ingénierie de course a ajouté : « Aujourd’hui, nous avions Jüri Vips avec nous pour l’élément jeune pilote du test et il conduisait efficacement la voiture que nous avons pilotée pendant le week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi. Il a surtout travaillé pour confirmer les résultats que nous avons eus tout au long de la saison et sur la corrélation des simulateurs.

« Max, quant à lui, travaillait dans un prototype de voiture pour accepter les plus gros pneus de 18 pouces aussi près que possible des réglementations attendues en termes de poids et d’appui. Tout s’est déroulé comme prévu. Nous avions déjà pas mal travaillé sur les nouveaux pneus avec Alex Albon durant la saison, donc heureusement aujourd’hui nous avons pu continuer. La voiture était bien équilibrée et c’était une bonne journée.

Je vais manquer aujourd’hui😭 une machine incroyable. Merci @McLarenF1 Voy a extrañar el día de hoy. Une expérience incontournable. Gracias EQUIPO ! #McLaren #F1 pic.twitter.com/8PcAMR3HNon – Pato O’Ward (@PatricioOWard) 14 décembre 2021

McLaren

Daniel Ricciardo : « Ce fut une bonne journée d’essais pour clôturer la saison 2021. Obtenir du temps de piste sur le pneu 2022 a été très utile. Nous avons réussi à apprendre beaucoup et à rassembler beaucoup de données, ce qui est utile pour la saison prochaine.

« Il y a encore des choses que nous devons apprendre avant de courir l’année prochaine, mais nous sommes bien placés. Maintenant, j’ai hâte de rentrer à la maison, de retrouver ma famille et de prendre du temps avant de reprendre la voiture en février.

Pato O’Ward : « Aujourd’hui, c’était génial ! La voiture a dépassé mes attentes de ce dont elle est capable – c’est ridicule combien il y a d’adhérence, en particulier dans les virages rapides – c’est incroyable. Bien sûr, le matin, ma tête était toujours sur mon cou.

« Mais vers la fin de la journée, je pense vraiment que ce qui m’a empêché d’aller plus vite, c’est simplement de ne pas pouvoir garder la tête haute et voir complètement où j’allais.

« En fait, ma tête regardait vers le bas parce que je ne pouvais pas la tenir ! C’est une voiture tellement géniale. Quelle belle expérience, je ne voulais pas que la journée se termine. Je tiens à remercier Zak, Andreas et tous les membres de l’équipe de F1 pour m’avoir soutenu tout au long de cette journée incroyable.

Les grosses bottes sont sur la voiture de @DanielRicciardo pour l’essai d’aujourd’hui. ?? Découvrez les pneus 2022 18 pouces @PirelliSport ! pic.twitter.com/OEcmUEpXlY – McLaren (@McLarenF1) 14 décembre 2021

Williams

Dave Robson, Head of Vehicle Performance : « Logan a fait un excellent travail aujourd’hui. C’était sa première fois dans une voiture de Formule 1 et il ne s’est pas trompé. Nous lui avons fait suivre un programme complet, qui l’a présenté à une gamme de situations et d’expériences typiques d’un week-end de course de F1 normal.

« Il a bouclé 92 tours en utilisant les composés de pneus Medium et Soft du Grand Prix d’Abu Dhabi le week-end dernier et il s’est adapté aux défis physiques et mentaux d’un programme de F1 intense avec facilité et professionnalisme.

Logan sergent: « Quelle incroyable première journée dans une voiture de Formule 1 ; c’était tout ce que j’attendais et plus encore. Je veux commencer par dire un grand merci à Williams, car c’était l’expérience d’une vie.

« L’équipe a fait un excellent travail en me préparant pour aujourd’hui et en me donnant la confiance nécessaire pour y aller, en profiter et faire de mon mieux.

«Nous avons réussi le plan de course et j’ai vraiment beaucoup progressé tout au long des tests. Les deux premiers tours étaient incroyables avec la quantité d’adhérence et de puissance de la voiture, mais je m’y suis habitué assez rapidement et je me sentais à l’aise à la fin de la journée.

« C’est définitivement un énorme pas en avant par rapport aux voitures FIA Formule 2 et FIA Formule 3 ; les performances de freinage sont bien meilleures et il y a beaucoup plus d’appuis.

« La puissance de freinage n’était comme rien de ce que j’ai ressenti auparavant ! Plus vous conduisez, plus vous apprenez et plus vous trouvez le rythme, donc j’étais satisfait des temps au tour que j’avais réalisés au moment où nous avons terminé aujourd’hui.