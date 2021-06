Bilan de la saison Barcelone 2020-21 : les attaquants

Dans cette série de bilans de saison, nous revenons sur les joueurs du Barça et réfléchissons à leurs contributions à l’équipe au cours de la saison 2020-21.

Pour le plaisir, nous allons attribuer une note de 1 à 10 en fonction des performances individuelles, mais étant donné la déception de la saison, nous savons que l’évaluation de l’équipe est la plus importante et que les joueurs doivent être jugés pour leurs contributions dans ce cadre. .

Nous pouvons tous convenir qu’un changement est nécessaire, et peut-être que personne ne mérite plus d’attention que les attaquants.

Ce sont les plus grands noms. Ils sont les plus payés. On s’attend à ce qu’ils montrent la voie et fassent la différence dans les plus grands jeux.

Noter ces joueurs n’est pas facile. Vous pouvez faire des allers-retours dans votre tête en utilisant différents critères et en arriver à des conclusions différentes.

En fin de compte, il y a encore beaucoup à désirer dans le dernier tiers, et celui qui reviendra l’année prochaine devra faire mieux. Pas tellement individuellement, mais avec leur impact sur les résultats quand ils comptent le plus.

Photo de Pressinphoto / Icon Sport

Le Barça a de loin le plus grand nombre de buts en Liga avec 85. Lionel Messi était, une fois de plus, le meilleur joueur offensif de la ligue et a remporté un autre Pichichi après avoir marqué 30 fois.

L’accomplissement est encore plus impressionnant si l’on considère la façon dont il a rebondi après un départ lent et a connu une déchirure dans la seconde moitié de la saison, marquant des buts dont on se souviendra pour les décennies à venir.

Entraîner une équipe avec Messi présente de gros avantages en ce sens que très peu de gestion est nécessaire si vous voulez simplement vous asseoir et le laisser faire le gros du travail. Plus souvent qu’autrement, cela fonctionne.

Cela peut aussi être un défi dans la mesure où vous ne pouvez pas le fixer à une position.

Ronald Koeman a expérimenté de nombreuses formations, certaines ont mieux fonctionné que d’autres.

Le 4-4-2 a permis à Messi de jouer efficacement aux côtés de Dembele.

Le 3-5-2 et le 3-4-3 semblaient tirer le meilleur parti de son partenariat avec Griezmann, tout en couvrant la ligne défensive.

Messi a prouvé cette année qu’il avait encore beaucoup d’essence dans le réservoir. Pour une équipe qui a marqué tant de buts, la vérité est qu’elle en a également manqué beaucoup. Messi était l’exception. Quand il en a eu l’occasion, il l’a saisie. C’est ce qui le rend si grand depuis si longtemps.

Ronald Koeman doit comprendre que Messi est un luxe, mais il n’est pas une panacée.

Il est le pari intelligent pour gagner un autre Pichichi l’année prochaine. Mais marquer des titres à lui seul ne fait pas gagner des championnats.

Des performances cohérentes de la distribution de soutien et de meilleures tactiques et gestion de jeu de Koeman sont nécessaires pour réaliser cette ambition.

Photo de Cristian Trujillo/Quality Sport Images/.

Griezmann a connu une saison améliorée, marquant 14 points et aidant 7 au niveau national.

Je ne pense pas que nous verrons jamais sa meilleure version aux côtés de Messi, mais il peut faire un pas en avant s’il cesse de se considérer comme un acolyte.

Neymar et Luis Suarez avaient un énorme respect pour Messi, mais ils n’étaient pas respectueux.

Griezmann a l’air plus confiant quand on le voit jouer aux côtés d’autres superstars de l’équipe nationale française. Il s’insère davantage dans l’action et obtient de meilleures opportunités de tir.

Nous devons en voir plus pour Barcelone, et une partie de la responsabilité incombe à l’entraîneur.

Jusqu’à présent, cependant, Griezmann a eu trois managers à Barcelone et aucun d’entre eux n’a déchiffré le code.

Donnez-lui du crédit pour son taux de travail cependant. Il y a une raison pour laquelle, même lorsqu’il ne marque pas de buts, Koeman a continué à le jouer.

Être à la hauteur de son potentiel nécessitera cependant un changement de mentalité.

Vous considérez-vous comme l’option numéro un ? Une fois que vous l’aurez fait, vos coéquipiers le feront aussi, et beaucoup de choses peuvent changer rapidement.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

J’adore regarder Dembele jouer et je peux généralement trouver un moyen de lui donner le bénéfice du doute. Le rythme compte dans le jeu moderne, et dans cette équipe, le Français est celui qui le fournit.

C’était encourageant de le voir avoir une saison en pleine forme, et pour la première fois, nous avons vu pourquoi Barcelone l’a si bien noté.

Peu de joueurs dans le monde sont plus rapides que lui. Peu de joueurs sont aussi bons avec les deux pieds.

Il est dangereux, c’est pourquoi il est l’actif le plus vendable du Barça sur le marché.

Et pourtant, il n’a enregistré que 6 buts et 3 passes décisives.

Qu’est-ce qui l’empêche de passer au niveau supérieur ?

Le domaine le plus évident est la finition. S’il avait été plus clinique, il aurait pu doubler son nombre de buts.

Là où il pourrait vraiment contribuer, cependant, c’est avec les passes décisives. Dans ce domaine, tout n’était pas de sa faute.

Combien de fois a-t-il brisé les défenseurs, fait courir des éclairs sur le terrain, pour ne trouver personne dans la surface à qui le passer ?

Avoir un vrai attaquant et une cible dans la surface ferait une grande différence.

Espérons que nous pourrons le voir jouer avec Sergio Aguero et Memphis Depay la saison prochaine.

Comme Griezmann, nous n’avons pas encore vu de quoi Dembele est vraiment capable dans un maillot du Barca.

Photo de Pressinphoto / Icon Sport

Il est facile de comprendre pourquoi Trincao a attiré l’attention de Barcelone.

Il est flashy et a un excellent contrôle de balle. Un candidat potentiel pour combler l’ouverture sur l’aile droite.

Il y a quand même un problème. Il est prévisible.

Soit il coupe sur sa gauche et dans la circulation, soit il est obligé de jouer à l’envers.

S’il peut apprendre à aller à sa droite, les défenseurs en auront plein les bras.

Trincao est jeune et peut encore développer cette partie de son jeu, mais Koeman n’est peut-être pas le bon entraîneur pour le faire sortir de lui.

Photo de Pablo Morano/Agence BSR/.

Il y a eu un moment dans la saison où le Barça s’est lentement éloigné du 4-2-3-1 en expérimentant avec un 4-3-3.

À cette époque, Braithwaite était utilisé comme numéro neuf traditionnel et cela a contribué à améliorer la structure de l’équipe.

Le Danois n’est pas bon marché en 2020, mais il a fait tout ce qu’on lui a demandé.

Il a joué dur pendant ses minutes limitées et a été capable de créer des opportunités devant le but.

Il aurait pu faire mieux parfois, mais il a aussi su produire quelques grands moments.

Le point culminant de la saison a été son but gagnant en prolongation pour éliminer Séville des demi-finales de la Copa del Rey.

On dirait qu’il est sur le point de sortir si un prétendant vient frapper. Il sera intéressant de voir ce qu’il peut faire avec un rôle plus important dans une équipe différente.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Ansu a connu un départ fulgurant en marquant quatre buts au cours du premier mois de la saison pour diriger l’équipe.

Il s’est déchiré le ménisque contre le Real Betis et a eu une récupération plus longue que prévu.

Sa blessure a été le grand moment « ce qui aurait pu être » de la saison.

La façon dont les choses ont commencé, il avait l’air motivé pour devenir le meilleur buteur du Barça.

Aurait-il pu compenser la perte de Luis Suarez ?

Avec Ansu, le Barça aurait-il eu la différence nécessaire pour gagner les grands noms ?

Nous ne le saurons jamais, mais une chose dont je suis certain, c’est que nous avons besoin qu’il récupère et reprenne exactement là où il s’est arrêté.

Son retour sera plus important que toute signature que le Barça espère faire cet été.

Rien ne me donne plus d’espoir pour la saison 2021-22 que le retour d’Ansu Fati.