Bilan de la saison Barcelone 2020-21 : les défenseurs

Dans cette série de bilans de saison, nous allons revenir sur l’équipe de Barcelone et réfléchir à leurs contributions à l’équipe en 2020-21.

Pour le plaisir, nous allons attribuer une note de 1 à 10 en fonction des performances individuelles, mais étant donné la fin de la saison, il est important de reconnaître que l’évaluation qui compte vraiment est celle donnée à l’équipe dans son ensemble.

Cette saison était bien en deçà des normes élevées du Barça. Dans le même temps, il est difficile de dire s’il n’a pas répondu aux attentes étant donné l’incertitude et l’instabilité qui entourent le club.

Nous pouvons tous convenir qu’un grand changement est nécessaire.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’avec les défenseurs.

Photo par Eric Alonso / .

Nous attendons toujours beaucoup de Piqué, mais il a passé la majeure partie de la saison blessé, ce qui remet en question sa contribution à l’avenir.

À son meilleur, il continue d’être un leader vocal dans une équipe qui manque de leadership. Il a également poursuivi la tradition d’être un défenseur central qui peut s’insérer calmement et efficacement dans la construction offensive.

Mais le jeu a changé, et il est plus rapide et plus physique que jamais. Pique n’a jamais eu ce profil, et en vieillissant, il devient plus vulnérable aux coups sur les contre-attaques et les coups de pied arrêtés.

Un gros problème avec Lenglet pendant son mandat est qu’on lui a trop demandé.

Il était toujours censé soutenir Pique et Samuel Umtiti, et a plutôt été converti en défenseur central de premier choix en raison de sa capacité à rester en bonne santé, et au moins au début, était relativement fiable.

Pour une deuxième saison consécutive, il a été surutilisé (par nécessité) et a été un handicap dans les moments importants.

Être un défenseur central dans cette équipe est difficile en raison de l’exposition avec la ligne arrière élevée et de l’aide minimale de Sergio Busquets.

Lenglet ne sera jamais le défenseur exceptionnel dont le Barça a besoin pour le compenser.

Le cas triste et curieux d’Umtiti est que, même en bonne santé, il ne semble pas physiquement capable de défendre pendant 90 minutes au plus haut niveau.

Ceci pour un défenseur qui s’est fait un nom en jouant avec intensité et physique. Ses pouvoirs lui ont été retirés, et ils ne reviendront pas.

Le Barça voudra désespérément le voir partir et économiser de l’argent sur les salaires.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

Il y a beaucoup d’espoir pour l’avenir sous la forme de Ronald Araujo.

Il a la capacité technique attendue d’un défenseur du Barça, mais aussi la force et la vitesse qui manquent sur la ligne défensive depuis des années.

Il est également le rare défenseur du Barça avec la philosophie de défendre les coups de pied arrêtés et de constituer une menace offensive dans les airs.

Une question qui a été soulevée est sa capacité à rester en bonne santé. Il n’a pas subi de blessure grave, mais il est inquiétant de voir combien de fois il s’arrête avec de petits coups.

Espérons que l’Uruguayen reste en bonne santé et soit en mesure d’ancrer la défense pour les années à venir.

Oscar Mingueza – 8

Peu de gens connaissaient son nom au début de la saison.

Oscar Mingueza a fait plus avec les opportunités qui lui ont été offertes cette année que quiconque sur la liste, à l’exception d’un extraordinaire jeune milieu de terrain central des îles Canaries.

Mais soyons clairs sur ce qu’est Mingueza et ce qu’il n’est pas.

Mingueza ne peut pas être le défenseur central de premier choix au cours d’une saison complète. Nous ne voulons pas qu’il se transforme en un autre Lenglet en se voyant confier un rôle plus grand qu’il ne peut gérer.

Il peut être un joueur utilitaire important compte tenu de sa polyvalence.

Que ce soit au centre, ou comme arrière latéral. Sur une ligne de fond à quatre, ou même en tant qu’ailier si vous en avez vraiment besoin de temps en temps, Mingueza est un joueur qui travaille dur et qui fera le travail.

Photo par Aitor Alcalde Colomer/.

De tous les joueurs vétérans mis en demeure il y a un an, Alba a connu la meilleure année de rebond.

Malgré toutes les fautes du côté défensif, il continue d’être confiant et efficace sur l’aile gauche.

Il a enregistré d’énormes buts dans le thriller de retour de la Copa del Rey contre Grenade, continue de bien se fixer des buts avec des passes précises dans la surface.

Le travail acharné et la détermination d’Alba lui ont valu une place dans l’équipe nationale sous Luis Enrique, et une autre année en tant qu’arrière gauche du Barca.

Dest a beaucoup de potentiel, mais il va avoir besoin du bon manager pour le faire sortir de lui.

Ronald Koeman l’a mis sur une montagne russe d’émotions, et Dest n’a jamais su où il se tenait, ni ce qu’on attendait de lui.

L’Américain est à son meilleur lorsqu’il est autorisé à jouer librement contre les défenseurs.

Dest a du flair et est amusant à regarder quand il a le pouvoir de prendre des risques.

Vers la fin de la campagne, cependant, il semblait que sa confiance avait été abattue, et il était plus soucieux de ne pas commettre d’erreurs.

Je recherche une année de rebond avec un manager qui reconnaît ses forces et les déploie stratégiquement pour donner à l’équipe une menace sur l’aile droite.

C’est triste de voir les légendes tomber en disgrâce.

Sergi Roberto a vécu des moments emblématiques avec le club, mais n’aurait jamais dû être plus qu’un joueur de rôle.

Le mauvais jugement et la gestion du club l’ont mis sur un piédestal qu’il n’a jamais mérité.

J’espère qu’il aura l’occasion de jouer et de reconstruire sa réputation avec une nouvelle équipe. Je pense qu’il pourrait bien faire avec un changement de décor.

Rarement utilisé, mais a eu quelques bons moments qui n’ont jamais été récompensés par Koeman.

En fin de compte, le récit persiste selon lequel Junior n’est pas la bonne personne pour le Barça.

D’autres clubs pourraient être intéressés à voir ce qu’ils peuvent en tirer à un prix avantageux.

Photo de David Ramos/.

Je suis un grand fan de Mats.

Son travail est difficile parce que statistiquement, il ne tire pas autant que les autres gardiens, mais quand ils arrivent, ils sont généralement dans des situations très difficiles.

Lorsque le Barça a perdu cette saison, c’était par de petites marges. Généralement à cause d’une erreur défensive qui a permis de marquer en contre-attaque.

Plusieurs fois, Ter Stegen a été invité à effectuer des arrêts impossibles.

D’autres fois, cependant, il a semblé indécis et a même été battu au premier poteau.

Ce n’était sûrement pas sa meilleure campagne, et nous pouvons tous nous attendre à ce qu’il revienne mieux et déterminé à être la superstar dans le but que nous savons qu’il peut être.

Honnêtement, un gardien de sauvegarde assez fort à avoir.

Il a fait du bon travail pour commencer l’année alors que Ter Stegen était blessé.

Il cherchera probablement à passer à autre chose à la recherche de plus de minutes, et il s’en sortira probablement très bien pour lui-même et pour le nouveau club qui l’acquiert.