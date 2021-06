Bilan de la saison Barcelone 2020-21 : les milieux de terrain

Dans cette série de bilans de saison, nous revenons sur les joueurs du Barça et réfléchissons à leurs contributions à l’équipe au cours de la saison 2020-21.

Pour le plaisir, nous allons donner une note de 1 à 10 en fonction des performances individuelles, mais étant donné la façon dont la saison s’est terminée, il est important de reconnaître d’emblée que l’évaluation qui compte le plus est celle donnée à l’équipe dans son ensemble. .

Nous pouvons tous convenir qu’un changement est nécessaire au club. Le milieu de terrain était un domaine où nous avions un aperçu de l’avenir, mais nous étions également incapables de nous libérer du passé.

Photo de Cristian Trujillo/Quality Sport Images/.

En début de saison, Sergio Busquets avait une cible dans le dos.

Ronald Koeman aurait pu décider de quitter la légende du Barça, en particulier avec plusieurs options plus jeunes désireuses de faire leurs preuves.

En fin de compte, Busquets a reçu un vote de confiance du manager et a disputé 36 matchs de Liga. Seuls Frenkie de Jong et Pedri ont eu plus de temps de jeu, avec 37 matchs chacun.

Parfois, Busquets était son meilleur millésime, donnant au Barca le contrôle de la possession et effectuant des passes remarquables au-dessus et à travers les lignes défensives.

Koeman ne pouvait pas le quitter. La confiance était là et le Néerlandais n’était pas disposé à expérimenter quelque chose de différent.

Busquets a connu une solide saison de rebond. Mais sa présence a également maintenu le Barça dans le passé en termes de style et d’attitude.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Pour moi, le joueur le plus précieux du Barça cette saison.

Tout d’abord, attribuez à Frenkie le mérite de sa polyvalence. Koeman a déclaré très tôt qu’il voulait le jouer dans sa position naturelle. À la fin de la saison, il est juste de dire qu’il n’a pas respecté le plan.

Frenkie a joué partout. La devise de Koeman était de s’assurer qu’il était sur le terrain autant que possible.

Si cela signifiait jouer sur la ligne défensive à cause de blessures, il l’a fait.

Milieu défensif pour donner une pause à Busquets? Sûr.

Mais il était meilleur en tant que milieu de terrain offensif aux côtés de Pedri. Au milieu de la saison, une alchimie particulière s’est développée entre eux. Lorsque le Barça cherchait désespérément des buts et avait besoin d’une présence dans la surface, Frenkie a pris sur lui de faire les courses.

Et pendant un moment, il ressemblait à une machine à buts, toujours au bon endroit au bon moment.

Il est difficile de comparer qui que ce soit à N’Golo Kante, mais dans mon esprit, lorsque Frenkie joue à son meilleur, vous avez le même sentiment que partout où vous regardez, il est là.

Photo de PAU BARRENA/. via .

Pedri est un naturel qui a l’air de naître avec une balle aux pieds.

Lui donner l’opportunité de jouer et de se développer cette année a été la meilleure décision prise par Koeman. L’Espagnol de 18 ans a la maturité d’un professionnel qui joue au plus haut niveau depuis des décennies.

Il sera un élément important du projet pour l’avenir. Un ajustement parfait pour l’histoire et la philosophie du club.

Le Barça ne devrait cependant pas le prendre pour acquis. Pedri n’est pas un produit fini, et il a besoin d’être poussé pour continuer à s’améliorer.

En particulier, ce serait énorme de le voir développer une touche finale. Pour le moment, il n’y a aucune preuve qu’il a beaucoup de chance, et le Barça a besoin de toutes les mains sur le pont lorsqu’il s’agit d’être clinique devant le but.

Je ne suis pas inquiet. Pedri travaillera et fera le nécessaire pour continuer à faire progresser son jeu jusqu’à ce qu’il soit reconnu comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Photo de Cristian Trujillo/Quality Sport Images/.

Ilaix est super intrigant et pourrait symboliser un changement de paradigme dans la façon dont le Barça joue.

Venez à La Masia, il a l’ADN, mais quand vous le regardez jouer, vous voyez quelqu’un proposer quelque chose de différent.

Premièrement, il est très fluide. On ne sait jamais s’il va rester au milieu de terrain pour faciliter, ou marauder en avant dans la surface.

Il n’a pas peur de tirer et d’être direct, et offre des capacités athlétiques indispensables dans les airs.

Défensivement, vous obtenez quelqu’un qui a peur d’affronter d’autres joueurs rapides et forts.

Est-il un remplaçant pour Busquets, ou la profondeur derrière Pedri et Frenkie dans un rôle avancé ?

Quoi qu’il en soit, il offrira de la concurrence et ajoutera un élément de modernisation au jeu du Barca.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

À partir de maintenant, il n’est pas possible de donner une note aux joueurs pour diverses raisons.

La situation de Riqui est inexplicable comme l’un des rares joueurs qui, sur le fond, a percé avant l’arrivée de Koeman.

Riqui est une perspective passionnante qui a gagné le droit de faire ses preuves. Arrêt complet.

Au lieu de cela, Koeman a fait tout son possible pour essayer de retarder son développement.

Comme Moriba, Riqui propose quelque chose de différent, tout en comprenant ce que l’on attend traditionnellement d’un joueur du Barça.

Nous avons besoin de son énergie. Nous avons besoin de sa volonté de prendre des risques et de faire avancer le jeu.

Si Koeman revient, j’espère que c’est à condition qu’il promette de mettre sa mauvaise volonté envers Riqui derrière lui.

Sinon, qui d’autre est-il prêt à sacrifier pour satisfaire une petite rancune ?

La situation de Pjanic est similaire dans la mesure où son manque de minutes découle d’un sentiment dans les tripes de Koeman.

Il n’a pas bien fait avec les minutes qui lui ont été données, et contrairement à Riqui qui a maintenu une attitude positive, Pjanic était clairement mécontent en tant que joueur du Barça.

Au début, il aurait été agréable de voir Koeman donner à tous les joueurs l’opportunité de trouver leur rôle.

Pjanic n’était peut-être pas le premier choix, mais il était certainement possible de l’impliquer et de contribuer à quelque titre.

Au lieu de cela, c’était comme s’il n’existait même pas.

J’étais optimiste que Coutinho allait avoir un retour productif.

Il a commencé la saison en force, marquant des buts et étant un meneur de jeu en tant que numéro 10 de l’équipe.

Avec l’émergence de Pedri, cependant, et une blessure au genou dévastatrice, le retour de Coutinho n’était pas censé être.

Un retour en Premier League est dans l’intérêt du joueur et du club si quelque chose peut être convenu. Je vais regarder et lui souhaiter le meilleur.

L’une des signatures les plus bizarres de mémoire récente et n’a même pas réussi une seule minute en Liga en 2020-21. Je me sens mal pour le gars.

Merci Bartomeu.