Bilan de l’année 2021 : les 9 interviews les plus intéressantes de Vox, avec Elizabeth Bruenig, James Carville, Sarah Marshall et d’autres

Mon travail chez Vox est de parler à des gens intéressants. Et en 2021, j’ai pu parler à beaucoup de gens vraiment intéressants.

Neuf conversations m’ont particulièrement marqué. Ce sont eux qui m’ont le plus mis au défi, qui m’ont fait réfléchir d’une nouvelle manière à un problème difficile ou qui m’ont simplement expliqué ce qui se passait au cours d’une autre année désorientante.

Il n’y a pas de fil conducteur entre toutes ces conversations, mais chacune d’entre elles, à sa manière, m’a fortement marqué. L’une de mes préférées était avec Elizabeth Bruenig, qui a expliqué pourquoi il est si difficile de pardonner et pourquoi tant d’entre nous ont du mal à le faire même si nous savons que nous devrions le faire.

Mon entretien avec Andreas Malm sur les enjeux existentiels de la lutte pour le climat et les limites de la résistance pacifique a forcé une collision avec des questions très difficiles auxquelles, encore aujourd’hui, je ne peux pas vraiment répondre. J’ai également apprécié mon entretien avec Spencer Ackerman sur la façon dont la guerre contre le terrorisme a érodé l’armure institutionnelle de la démocratie américaine et laissé le pays sans défense contre ses propres pathologies.

Des conversations comme celle avec Heather McGhee ont offert un moyen productif de réfléchir à la politique de race et de classe et à la façon dont nous pourrions surmonter les obstacles à une démocratie libérale véritablement multiethnique.

Que vous vous intéressiez à l’environnement ou à la politique ou à l’histoire incroyablement étrange des paniques morales aux États-Unis, il y a quelque chose pour vous dans ces échanges. Alors sans plus tarder, voici les neuf conversations les plus intéressantes que j’ai eues cette année.

Les arguments en faveur d’un mouvement climatique plus radical

« Je pense que les expériences passées de luttes sociales suggèrent que si vous combattez un ennemi très puissant, vous devez vous engager dans des tactiques qui peuvent imposer des coûts à cet ennemi. Cela inclut généralement des formes de destruction de biens et de confrontation avec l’ordre au pouvoir qui vont au-delà de la désobéissance civile absolument pacifique. Je ne connais aucune analogie pertinente ou une lutte parallèle dans le passé qui a réussi sans un élément de méthodes plus militantes. —Andréas Malm

Pourquoi sommes-nous si inquiets pour Satan ?

« Nous avons été fondés en partie par des gens qui pensaient que Satan et les démons faisaient partie de la vie quotidienne et essayaient constamment de les tenter. Et ce personnage est avec nous depuis l’arrivée des puritains. Il semble donc que Satan fasse peut-être partie de notre ADN national d’une manière telle que, alors que nous entrions dans la seconde moitié du 20e siècle, le temps de la science, le temps de la course à l’espace, c’était aussi le moment où les évangéliques sont venus à la Maison Blanche, quand Reagan les a laissés entrer par la porte de derrière. Et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à voir un vrai pouvoir, de l’argent réel et des blocs de vote évangéliques. Et cela en réponse à cette ère de science, de progrès et d’innovation technologique semble pertinent. » —Sarah Marshall

L’Amérique est toujours coincée dans le monde construit le 11 septembre

« La guerre en Afghanistan n’a pas reconstruit l’Afghanistan. La guerre d’Afghanistan a reconstruit la Virginie du Nord. La guerre en Afghanistan, comme la guerre contre le terrorisme au-delà, a enrichi un intérêt privé très petit et extrêmement puissant politiquement, qui est l’industrie de la défense. L’industrie de la défense fonctionne comme ce que je pense que vous pourriez dire est la variante américaine du capitalisme d’État. C’est une entreprise qui fonctionne comme une force formidable, non seulement pour l’inertie de l’empire américain, mais pour sa croissance. Évidemment, nous avons payé la guerre à crédit. … Pour quoi auriez-vous préféré dépenser cela ? » —Spencer Ackerman

L’escroquerie raciale

«Nous sommes également dans cette résurgence de l’organisation et nous devons doubler la mise. Les gens ordinaires ont connu une renaissance de la vie civique. Qu’ils le fassent pour leur propre survie, ou parce qu’ils gagnent le salaire minimum, ou parce que leur sens moral de soi a été violé par les inégalités de l’Amérique, les gens ont décidé qu’une partie d’être un Américain et un être humain en ce moment est d’organiser. Et c’est l’espace qui a toujours changé des vies et changé l’histoire. Et nous sommes dans cet espace en ce moment. Et c’est ce qui est excitant et plein d’espoir pour moi. C’est pourquoi je dis dans le livre qu’il y a des dividendes de solidarité à obtenir, mais uniquement à travers l’organisation interraciale. » —Heather McGhee

Le fascisme américain ne va pas disparaître

« La démocratie nous oblige à permettre à quiconque de rechercher le pouvoir. Elle laisse donc entrer dans l’espace de la politique des personnes qui ne recherchent que le pouvoir personnel. Et puis la liberté d’expression leur permet de faire ce qu’ils veulent. Platon nous avertit que la démocratie conduira immédiatement à la tyrannie. Quelqu’un qui ne devrait jamais être en politique en premier lieu arrivera avec un appétit pour le pouvoir, répandra la peur des étrangers ou des ennemis internes, se représentera comme le seul protecteur, puis s’emparera du pouvoir et ne l’abandonnera jamais. Je pense au fascisme comme à la version moderne du démagogue contre lequel Platon nous a mis en garde il y a si longtemps. —Jason Stanley

« L’éveil est un problème et nous le savons tous »

« Nous avons gagné la Maison Blanche contre un bouffon de l’histoire mondiale. Et nous sommes passés à moins de 42 000 voix de perdre. Nous avons perdu des sièges au Congrès. Nous n’avons pas récupéré les législatures des États. Donc, ne nous disputons pas pour savoir si nous sommes ou non faux dans notre message. Nous sommes. Et nous partons parce qu’il y a trop de jargon et trop d’ésotérisme et cela rebute les gens. —James Carville

Existe-t-il un moyen non controversé d’enseigner l’histoire raciste de l’Amérique ?

« Je suppose que ce que je dis, c’est que certaines personnes n’ont jamais eu le luxe d’être à l’aise. Alors maintenant, nous en sommes à un stade où nous essayons de comprendre comment être plus intentionnels en reconnaissant notre histoire et ses conséquences, et cela signifie que l’inconfort va devoir être partagé d’une manière qui n’a pas été jusqu’à présent. à ce point. Et si nous voulons parler de la façon d’unifier le pays, la responsabilité ne peut pas incomber uniquement aux descendants des Noirs asservis et des communautés autochtones déplacées, dont le travail forcé et les terres volées ont été les principaux facteurs de production. dans la construction de ce pays. C’est quelque chose que nous devons tous rencontrer, et cela va être inconfortable pour tout le monde. —Jarvis R. Givens

Un professeur est devenu officier de police et a appris ce qui ne marche vraiment pas dans le maintien de l’ordre

« La plupart des gens se lancent dans la police par esprit public et pour des raisons idéalistes. Beaucoup d’entre eux se font battre. Mais les personnes au sein de la police qui se soucient de changer cela ont tendance à avoir une idée beaucoup plus claire de ce qui fonctionnera, de ce qui ne fonctionnera pas, pourquoi les choses sont comme elles sont, et si vous voulez changer quelque chose, vous devez le comprendre. … Plus nous diffamons les flics, plus nous chassons certaines des personnes mêmes qui pourraient et devraient être parmi les défenseurs les plus efficaces du changement. Le projet de transformation des services de police devrait impliquer de jeter des ponts vers les très nombreuses personnes au sein des services de police qui ont également l’impression que le système est brisé et qu’il a besoin de changer. Nous avons besoin de plus de ces conversations et nous en avons besoin dès que possible. » —Rosa Brooks

Pourquoi est-ce si difficile de pardonner ?

«Je pense qu’il y a des choses qu’une personne peut faire à une autre personne qui fait qu’elle sera jamais pardonnée à zéro pour cent. Mais à mon avis, une personne ne peut pas réellement éliminer la valeur de sa propre vie, peu importe ce qu’elle fait. Ce sera toujours la bonne chose à faire pour permettre à cette personne de vivre. Je comprends cependant le sentiment de ne pas pouvoir pardonner. Il y a des choses qui dépassent les capacités morales de la personne la plus moralement héroïque. Mais je pense que nous devons toujours garder à l’esprit que ce sont des cas très, très rares. » —Elisabeth Bruenig