Bilan de l’année 2021 : votez pour les transformations les plus surprenantes

D’accord, nous l’admettons : 2021 a parfois été au coude à coude avec 2020 dans la compétition pendant des années que nous aimerions le plus mettre en rétroviseur. Mais au milieu de la distanciation sociale, de l’enseignement à domicile et de la pandémie de coronavirus encore très présente, il y a eu plus que quelques points positifs.

Britney Spears a été libéré, les Amis se sont réunis et Jennifer Lopez et Ben affleck nous a tous fait revoir la vidéo « Jenny From the Block » image par image.

Alors avant de tourner officiellement la page cette année (et par là, nous entendons faire défiler jusqu’en 2022 dans notre téléphone), E! Les nouvelles veulent avoir de vos nouvelles, cher lecteur. Quels ont été les moments qui vous ont envoyé dans ce terrier de lapin sur Internet ? Les gros titres qui ont égayé même les semaines les plus monotones ? Jusqu’à la fin décembre, nous vous invitons à faire entendre votre voix en votant pour les choses qui comptent le plus. (Au pays des célébrités, c’est-à-dire.) Envoyons 2021 avec style – et puis verrouillez peut-être la porte.