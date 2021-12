Bilan de l’année : la diversité dans la culture pop

Le public de la 73e édition des Emmy Awards a éclaté de joie lorsque Michaela Coel, la créatrice, la star et la force clé de la comédie dramatique audacieuse de HBO « I May Destroy You », a été annoncée comme la gagnante pour avoir écrit pour une série ou un film limité ou d’anthologie.

La réponse jubilatoire lors de la cérémonie de septembre a marqué une profonde appréciation pour l’histoire semi-autobiographique de Coel d’un jeune influenceur aux prises avec le traumatisme d’une agression sexuelle, sans parler de la toile de fond distinctive de la série, les communautés d’immigrants africains et antillais du Londres moderne.

Mais le discours d’acceptation éloquent de Coel a également fait allusion aux défis qui accompagnent le fait de raconter, comme elle l’a exhorté, « l’histoire qui vous fait peur, qui vous fait vous sentir incertain, qui n’est pas à l’aise ».

Après tout, malgré un nombre record de nominés de couleur, pour des programmes acclamés comme « I May Destroy You », l’adaptation littéraire de Barry Jenkins « The Underground Railroad » et l’anthologie d’horreur d’actualité « Lovecraft Country », tarif conventionnel avec principalement des moulages blancs – « Ted Lasso », « Mare of Easttown », « The Queen’s Gambit » et « The Crown » – ont dominé les premiers prix de la soirée.

Un peu plus d’un an après que le meurtre de George Floyd a déclenché des protestations mondiales pour la justice raciale, le moment de Coel sous les projecteurs des Emmy a souligné les progrès hésitants et les luttes continues d’Hollywood et de l’industrie du divertissement dans leurs efforts pour adopter la diversité et la valeur de l’inclusion après les comptes de 2020.

La « diversité » est peut-être devenue un mot à la mode encore plus populaire dans les cercles du show business depuis l’été 2020, mais l’objectif d’atteindre une représentation multiculturelle complète et significative reste insaisissable.

Si 2020 était l’année du réveil, 2021 était l’année de la responsabilité, alors que les observateurs et les consommateurs se tournaient vers les institutions culturelles, les entreprises et les particuliers pour tenir leurs promesses.

Des remises de prix importantes ont illustré le bilan encore inégal de l’industrie.

Après qu’une enquête du Los Angeles Times publiée en février a révélé que la Hollywood Foreign Press Assn., l’organisation derrière les Golden Globes, n’avait pas de membres noirs, de puissants publicistes du divertissement ont annoncé un boycott du groupe et NBC a annulé sa télédiffusion de la cérémonie de 2022 – menant la HFPA à introniser sa plus grande classe de nouveaux membres et à accepter d’autres réformes dans le but de diversifier ses rangs.

Les premiers Tony Awards depuis le début de la pandémie de COVID-19 ont été critiqués pour avoir quitté la production la plus nominée – « Slave Play » de Jeremy O. Harris, qui se déroule lors d’une retraite dans une ancienne plantation de Virginie et présente un traitement provocateur des relations interraciales – les mains vides. Le dramaturge latino Matthew López, dont « The Inheritance » a remporté le prix de la meilleure pièce, a appelé à des histoires plus diverses à Broadway, tout comme le lauréat de la Broadway Advocacy Coalition.

Le réalisateur Kenny Leon avec les membres de la distribution après le spectacle d’ouverture de « A Soldier’s Play » au American Airlines Theatre à New York le 21 janvier.

(Walter McBride / .)

« Nous pouvons faire mieux », a déclaré Kenny Leon, qui a remporté le prix de la meilleure reprise d’une pièce (« A Soldier’s Play »), répétant trois fois les noms de George Floyd et Breonna Taylor, un travailleur médical noir tué par Louisville, Ky., police début 2020.

Ayant doublé le nombre de femmes et de BIPOC (Black, Indigenous and People of Color) dans le groupe depuis la tempête #OscarsSoWhite de 2015, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a décerné l’Oscar du meilleur acteur et actrice de soutien à Daniel Kaluuya (« Judas et le Messie noir ») et Yuh-Jung Youn (« Minari »); Chloe Zhao est devenue la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur pour le meilleur film « Nomadland ». Pourtant, la cérémonie a été assombrie par la déception lorsque le regretté Chadwick Boseman a perdu face à un absent Anthony Hopkins dans la catégorie du meilleur acteur – la dernière de la soirée – pour sa performance dans « Ma Rainey’s Black Bottom ».

Et après avoir été critiqué par Drake, Frank Ocean et d’autres pour ce qu’ils se plaignent de la mauvaise gestion du hip-hop et du R&B aux Grammy Awards, la Recording Academy présente un certain nombre d’initiatives conçues pour augmenter largement la diversité raciale et de genre d’un membre. On pense qu’il s’agit principalement d’hommes blancs plus âgés.

Comme en témoignent les nominations, sinon toujours les gagnants, il est indéniable que le spectre des offres culturelles pop a montré une dynamique prometteuse en matière de diversité en 2021 – et des indicateurs plus prometteurs se profilent à l’horizon.

Un chapitre douloureux de l’histoire des Noirs qui avait été ignoré par les diffuseurs et les programmes d’histoire jusqu’à ce que les «Watchmen» de HBO, lauréats d’un Emmy, le mettent en lumière en 2019, le centenaire du massacre de la course de Tulsa en 1921 a fait l’objet d’une exposition intense. Des documentaires sur CNN, History, National Geographic et d’autres réseaux ont exploré l’histoire de la destruction de « Black Wall Street », dans laquelle une communauté noire prospère et indépendante appelée Greenwood a été ravagée par des blancs en colère qui ont tué des centaines de résidents noirs et mis le feu à nombreuses résidences et commerces.

La couverture intégrale par NBC des Jeux olympiques de Tokyo, qui a fait des athlètes des noms bien connus au-delà du domaine du sport, a mis en évidence le triomphe et l’importance de la médaillée d’or américaine Hmong Sunisa Lee dans le concours général de gymnastique féminine. Mais cela a également capturé la pression intense, souvent alimentée par le racisme, face à la championne de tennis Naomi Osaka et à la gymnaste Simone Biles, dont l’ouverture sur le bilan mental et physique d’être des jeunes femmes de couleur au sommet de leurs sports respectifs les a rendues à la fois des objets d’adoration. et les attaques conservatrices.

Les Amérindiens, qui ont été historiquement floués et mal représentés à Hollywood, ont connu une année charnière pour la représentation, menée par deux comédies télévisées : « Rutherford Falls » de Peacock – dont le co-créateur et le co-responsable sont à la fois amérindien – et FX sur Hulu’s » Reservation Dogs » – réalisé par tous les scénaristes et réalisateurs autochtones, et avec une distribution principale entièrement autochtone.

Les Américains d’origine asiatique ont également occupé une place centrale dans le paysage de la culture pop, grâce au hit « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings » et à l’épopée de super-héros « Eternals », réalisé par Zhao. L’excitation entourant ces deux projets – deux productions Marvel – était une bonne nouvelle, en particulier à la suite des crimes haineux ciblant les Américains d’origine asiatique depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les progrès peuvent également apporter des controverses imprévues, car le public désireux de se voir dans la culture pop apporte un nouvel examen au cinéma, à la télévision, à la musique pop, aux médias, à la littérature et plus encore.

Cela est devenu clair lorsque « In the Heights », la version cinématographique de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda à Broadway, est sortie au début de l’été. L’une des premières sorties majeures en studio à apparaître dans les cinémas – à l’époque où il semblait que la pandémie était enfin sur le déclin – les pronostiqueurs se sont demandé si le phénomène de « Hamilton » de Miranda pourrait aider le box-office du film, et les premières critiques ont donné au film un pouce levé, les critiques insistant sur le fait que les chiffres de production éblouissants devaient être vus sur grand écran plutôt que d’être diffusés à la maison.

Mais le public des blockbusters ne s’est jamais présenté, et peu de temps après sa sortie dans les salles, le film a fait face à des réactions négatives de la part de ceux qui ont déclaré que la grande distribution latino-américaine ne comprenait pas d’artistes afro-latinx à la peau foncée. Au lieu que le film soit une célébration de la représentation latino, Miranda a fini par s’excuser de ne pas être plus inclusif – mettant la table pour un examen encore plus approfondi de la mise à jour modernisée de Steven Spielberg de « West Side Story ».

Bien sûr, la réaction la plus virulente aux efforts de diversité est venue des opposants au multiculturalisme, y compris les forces nationalistes blanches bruyantes et de plus en plus dangereuses dont la violence a culminé avec l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. L’ancien président Trump et les politiciens conservateurs, ainsi que les commentateurs de Fox News, ont constamment saccagé la théorie critique de la race, un cadre juridique universitaire qui considère l’histoire américaine à travers le prisme du racisme systémique.

Bon nombre des mêmes personnalités ont également attaqué « The 1619 Project », le projet lauréat du prix Pulitzer de la journaliste du New York Times Nikole Hannah-Jones explorant l’influence fondamentale de l’esclavage sur ce qui allait devenir les États-Unis. La controverse ne montre aucun signe d’attente, avec « The 1619 Project » publié sous forme de livre en novembre et actuellement en préparation sous forme de docuseries Hulu.

Pour les partisans du projet multiculturel, le défi en 2021 était donc à la fois de repousser les forces de la suprématie blanche et de faire avancer la conversation sur la diversité et l’inclusion au-delà de cocher une case en ajoutant plus de visages non blancs au mélange. Pour réussir, avons-nous appris en 2021, l’inclusion doit être organique et significative, et le soutien et l’approbation de ces efforts doivent être au premier plan. Sinon, les efforts peuvent sembler vides et superficiels.

Matt James a été le premier rôle principal noir à jouer dans « The Bachelor » d’ABC.

(Craig Sjodin / ABC)

Ce scénario a été illustré de manière frappante lors de la dernière saison de l’émission de rencontres populaire de longue date d’ABC « The Bachelor », lorsque Matt James a été nommé premier Black de la franchise. Les producteurs ont résisté pendant des années à lancer un « Bachelor » noir, y compris au milieu d’une bataille juridique controversée. Mais James a rapidement été emporté dans le rôle à la suite de l’explosion du soutien à l’été 2020 pour le mouvement Black Lives Matter.

Bientôt, cependant, la saison marquante de James s’est dénouée: dans une interview télévisée, l’animateur chevronné Chris Harrison a fermement défendu une candidate accusée de comportement racial insensible dans son passé, provoquant une réaction qui a finalement conduit Harrison à quitter complètement la franchise. Pourtant, ni ABC ni sa société mère, Disney, n’ont officiellement reconnu les raisons du départ de Harrison ou les problèmes avec « The Bachelor ».

La saison la plus récente de « The Bachelorette » avec le leader noir Michelle Young est entrée dans l’histoire lorsque les quatre finalistes étaient tous noirs. La prochaine saison historique de « The Bachelor » mettra en vedette un nouvel hôte – Jesse Palmer – et un nouveau leader – Clayton Echard.

Les deux sont blancs.

Malgré de nombreux engagements et programmes d’entreprises de divertissement conçus pour améliorer le multiculturalisme, de nombreux défenseurs soutiennent que les règles du jeu sont encore loin d’être équitables et qu’un changement durable ne se produit pas assez rapidement.

Comme Darnell Hunt, doyen des sciences sociales à l’UCLA, l’a déclaré au Times dans une analyse des progrès réalisés par Hollywood sur ses engagements de diversité pour 2020, le système ne sera pas réformé tant qu’il n’y aura pas une représentation accrue des personnes de couleur dans les branches exécutives de sociétés de divertissement, « où se trouve le vrai pouvoir ».

Alors que l’industrie du divertissement se prépare déjà pour la saison des vacances, il faudra peut-être 2022 pour que les efforts visant à atteindre une diversité et une inclusion significatives soient stimulés par une énergie et une concentration nouvelles.

Coel a aidé à ouvrir la voie à suivre. Que d’autres la suivront reste une question ouverte.