Bilan de l’année : les meilleures nouvelles émissions en streaming de 2021

Frederick Blichert / Autorité Android

2021 a été une année phénoménale pour la télévision. Des émissions à succès comme Succession, The Expanse, Ted Lasso, Big Mouth, The Great, Servant et bien d’autres sont revenues en force avec de nouvelles saisons remarquables. Encore plus impressionnant, cependant, était l’offre apparemment infinie de nouvelles séries stellaires. Pratiquement tous les services de streaming avaient une offre solide, y compris des succès mondiaux comme Squid Game sur Netflix, une liste d’émissions Marvel sur Disney Plus et l’augmentation continue d’Apple TV Plus en tant que streamer premium. Alors, quelles ont été les meilleures nouveautés de 2021 ?

Ci-dessous, vous trouverez nos choix pour les 10 nouvelles séries remarquables qui ont dominé en 2021. Celles-ci incluent des hits dormants, des KO à succès et tout simplement un divertissement solide. Alors que quelques émissions de câble comme Yellowjackets, Chucky et The White Lotus figuraient parmi les meilleures nouvelles émissions de 2021, nous avons limité cette liste aux exclusivités de streaming.

Voir également: Les meilleurs services de streaming

Le top 10 des nouveautés de 2021

Fondation (Apple TV Plus)

Et si l’on pouvait utiliser des mathématiques avancées pour prédire l’avenir sur la base du comportement humain ? C’est le principe de base de la Fondation Apple TV Plus. À partir de là, la série – basée sur le classique littéraire de science-fiction d’Isaac Asimov – se transforme en un drame intergalactique massif qui compte parmi les meilleurs films de science-fiction de ces dernières années.

La série suit une fondation émergente destinée à atténuer les retombées d’un empire mourant ainsi que de la classe dirigeante des dictateurs, une cabale de clones qui dirige la galaxie d’une main de fer, dans cette nouvelle série intelligente et passionnante.

HBO Max’s Hacks était un KO total. Lorsque le cachet social d’une bande dessinée stand-up légendaire commence à s’affaiblir, elle travaille avec une jeune bande dessinée confrontée à ses propres problèmes d’image après qu’un tweet insensible l’a mise dans l’eau chaude. L’émission offrait un regard réfléchi et hilarant sur les différences générationnelles, le monde souvent volatil de la comédie stand-up et la valeur du punch up.

Hacks a heureusement été renouvelé pour une deuxième saison. Jean Smart était un trésor absolu dans Hacks et Mare of Easttown de HBO, qui a été diffusé simultanément pendant quelques semaines.

Mike Flanagan a prouvé une fois de plus pourquoi il est devenu l’homme de prédilection de Netflix pour les mini-séries d’horreur. Après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire. Un homme rentre chez lui sur l’île après avoir purgé une peine de prison, pour être accueilli par un accueil moins qu’enthousiaste.

Son arrivée coïncide avec celle d’un mystérieux nouveau curé. Les nouveaux arrivants apportent avec eux des divisions renouvelées parmi les habitants de la ville alors que des événements mystérieux et surnaturels menacent leur mode de vie. La messe de minuit offre un regard sombre et intelligent sur le chagrin, la culpabilité et la foi.

Only Murders in the Building est l’une des meilleures séries originales de Hulu, et certainement l’une des meilleures nouvelles émissions de 2021 aussi. Un envoi hilarant de l’obsession de l’Amérique pour le vrai crime, la série suit trois grands fans d’un podcast de type série alors qu’ils se réunissent pour enquêter sur un meurtre dans leur propre complexe d’appartements de Manhattan. Alors qu’ils se rapprochent de la vérité, les trois se rendent compte qu’ils ont tous leurs propres secrets et même leurs propres liens avec le meurtre sur lequel ils enquêtent.

Avec des performances parfaites de Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, qui ont une chimie indéniable et magnétique ensemble à l’écran, Only Murders in the Building est un régal digne d’une frénésie.

Tourné dans la réserve Muscogee Nation dans l’Oklahoma, Reservation Dogs suit un groupe d’adolescents qui organisent des braquages ​​mineurs pour économiser et échapper à la promesse quasi mythique d’une vie meilleure en Californie. Le spectacle a un cœur énorme et est hilarant tout en abordant l’immense inégalité en Amérique.

Co-créé par Taika Waititi, lauréate d’un Oscar, l’émission comprend tous les scénaristes et réalisateurs autochtones, ainsi qu’une équipe de distribution et de production majoritairement autochtone. Renouvelé pour une deuxième saison, Reservation Dogs a été un chouchou de la critique et un succès auprès du public. Il mérite largement sa place parmi les meilleurs nouveaux spectacles de 2021.

Jeu de calmar (Netflix)

Les jeux télévisés et les films sur la mort ne sont pas nouveaux, mais ils ont toujours le pouvoir de nous époustoufler. Ce fut notamment le cas avec Squid Game, l’une des meilleures nouveautés de 2021, et l’une des plus marquantes. Pendant quelques semaines là-bas, vous ne pouviez vraiment pas échapper à son emprise sur le monde entier. Il a même inspiré un bœuf ludique entre son créateur et la superstar de la NBA LeBron James.

L’original coréen a été un succès mondial pour Netflix, et pour une bonne raison. Il suit un groupe de concurrents participant à une série de jeux pour un énorme prix en espèces. Il y a un hic cependant. Si vous perdez l’un des jeux, vous mourez. C’est brutal, sanglant et assez émouvant, et il offre une critique intelligente du capitalisme et de la façon dont les inégalités et la cruauté déchirantes sont intégrées dans notre façon de vivre.

Basé sur la bande dessinée révolutionnaire Vertigo de Jeff Lemire, Sweet Tooth a été une victoire majeure pour Netflix en 2021. Mélangeant science-fiction et drame familial émouvant dans un cadre post-apocalyptique surréaliste, la série se déroule après qu’un virus a anéanti une grande partie de l’humanité. Le virus – connu sous le nom de Sick – a également en quelque sorte déclenché la naissance d’enfants hybrides animal-humain.

Dans la première saison, nous suivons l’hybride de 10 ans Gus, qui a survécu principalement isolé avec son père. À la mort de son père, Gus accompagne le vagabond solitaire Jepperd, espérant que l’homme l’aidera à retrouver sa mère dans un nouveau monde étrange qu’il n’a jamais connu.

Le chemin de fer clandestin (Amazon Prime Video)

La superbe mini-série d’Amazon, The Underground Railroad, littéralise le chemin de fer clandestin historique. Le réseau d’abolitionnistes qui ont œuvré pour aider à garantir la liberté des individus fuyant l’esclavage en leur offrant un abri et un accès à des routes secrètes devient ici un véritable chemin de fer construit sous terre, des voies ferrées et tout, dans le même but.

Le créateur et réalisateur Barry Jenkins (Moonlight, Si Beale Street pouvait parler) adapte le roman du même nom de Colson Whitehead. À l’aide d’un réalisme magique, d’une cinématographie à couper le souffle et d’une magnifique partition de Nicholas Brittell, Jenkins et sa distribution talentueuse racontent une histoire obsédante, magnifique, inquiétante et onirique sur le passé honteux de l’Amérique.

Disney a beaucoup investi dans la télévision MCU sur son streamer dédié, Disney Plus, au début de 2021. La première émission de streaming originale de MCU publiée sur Disney Plus reste l’une de ses meilleures (bien que Loki et Hawkeye en aient eu pour son argent). WandaVision explore l’état émotionnel de Wanda après les événements d’Avengers : Endgame alors qu’elle fait face à la perte de Vision.

Se retirant dans l’illusion des sitcoms classiques, elle lutte pour contenir sa douleur alors que les forces magiques conspirent contre elle. C’est un ajout intelligent et émouvant au MCU et nous permet de passer du temps de qualité avec des personnages qui n’ont pas eu beaucoup de temps à l’écran auparavant.

La célèbre série de bandes dessinées post-apocalyptiques de Brian K. Vaughan et Pia Guerra Y: The Last Man est finalement arrivée sur le petit écran sur FX, sur Hulu cette année, après plus d’une décennie de tentatives infructueuses. Il a malheureusement été annulé à mi-chemin de sa première saison – les retards dus en partie à COVID-19 signifiaient que FX devait agir rapidement sur les options contractuelles pour le retour des acteurs. L’audience ne justifiait tout simplement pas une autre saison.

Pourtant, l’émission était une véritable vedette de 2021, racontant l’histoire de l’un des derniers hommes debout à la suite d’un mystérieux événement mondial qui a anéanti chaque personne et animal avec un chromosome Y – tous sauf Yorick Brown et son singe de compagnie Ampersand. L’émission a offert un portrait réfléchi de la politique de genre en Amérique enveloppé dans une aventure passionnante.

Mentions honorables

Nouvelle saveur de cerise : Une jeune cinéaste essayant de vendre son film à Hollywood se retrouve mêlée à des producteurs prédateurs et à d’horribles malédictions de vengeance dans cette mini-série d’horreur Netflix bizarre et inventive.

Dr Mort : Basé sur une histoire vraie et le podcast du même nom, le Dr Death raconte l’histoire d’un neurochirurgien vedette dont les collègues commencent à remarquer des tendances inquiétantes parmi les résultats de santé de ses patients.

Loki : Marvel a sorti cinq nouveaux spectacles solides en 2021, et les aventures de Loki dans le multivers figuraient parmi les meilleures sorties de Disney Plus pour l’année.

Schmigadoon : Un couple dont la relation est sur les rochers, part en randonnée et se retrouve piégé dans la ville étrange de Schmigadoon, où les règles des vieilles comédies musicales hollywoodiennes s’appliquent, et ils doivent trouver le véritable amour pour s’échapper.

Roue du temps : Chaque épisode de Wheel of Time semble devenir plus absurde que le précédent. L’épopée fantastique d’Amazon est certes inégale et plus qu’un peu idiote, mais il est également difficile de résister. commentaires