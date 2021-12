Bilan de l’année : les meilleurs films en streaming de 2021

2021 était censé être l’année où les gens retourneraient au cinéma pour regarder des films. Cependant, grâce à la menace persistante de la pandémie de COVID-19, les studios de cinéma ont continué de retarder les sorties de films majeurs. Ils ont également vendu de nombreux films à des services de streaming, craignant qu’ils ne soient pas de gros succès au box-office dans l’environnement actuel. Ainsi, notre liste des meilleurs films en streaming de 2021 contient quelques films destinés à une sortie en salles, qui se sont finalement retrouvés sur Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus.

Cependant, il y avait encore beaucoup de grands films qui ont été réalisés spécifiquement pour les services de streaming en 2021. Notre liste cette année va des films d’animation familiaux aux films d’action de science-fiction en passant par les westerns (deux d’entre eux). Il y a même une épopée de super-héros de quatre heures à diffuser.

Nous avons inclus quelques films de Netflix qui ont eu des sorties en salles très petites et limitées. Cependant, nous n’avons pas non plus inclus les films qui ont eu de larges sorties jour et date dans les salles. Cela inclut tous les films de cinéma de Warner Bros. qui ont fait leurs débuts sur HBO Max, ainsi que les films Disney Plus Premier Access et quelques autres films du jour et de la date qui ont également été diffusés sur Paramount Plus et Peacock. Cela étant dit, voici les dix meilleurs films en streaming de 2021, sans ordre particulier.

Les meilleurs films en streaming de 2021

Armée des morts (Netflix)

Dans L’armée des morts, le co-scénariste-réalisateur Zack Snyder a combiné deux genres de films populaires dont vous pensez peut-être qu’ils ne vont pas bien ensemble. Une peste zombie a frappé Las Vegas et les États-Unis ont barricadé la ville de tous les côtés. Cependant, il y a encore une tonne d’argent dans un coffre-fort dans un casino de Vegas. Le propriétaire du casino le veut, alors une équipe de mercenaires, dirigée par Scott Ward de Dave Bautista, est embauchée pour entrer et retirer l’argent, et, espérons-le, éviter de se faire mordre par des morts-vivants.

Ce mélange de film de zombies et de film de casse est très amusant, et vous avez le temps d’apprendre à connaître de nombreux personnages qui vont dans les rues de morts-vivants de Vegas. Assurez-vous également de regarder Army of Thieves, un film précédent mettant en vedette Matthias Schweighöfer dans le rôle de Ludwig, le serrurier mémorable du film (Schweighöfer a également réalisé le film).

Je me soucie beaucoup (Netflix)

Avant de jouer une sorcière dans La roue du temps d’Amazon Prime Video, Rosamund Pike a joué dans ce film original de Netflix. Elle incarne une femme qui cible les personnes âgées avec beaucoup d’argent et s’impose comme leur tutrice désignée par le tribunal. Le titre du film suggère qu’elle se soucie peut-être de ses accusations, mais en réalité, elle ne veut prendre leurs actifs que pour elle-même.

Cette satire noire met en lumière le problème très réel des personnes âgées qui découvrent qu’elles n’ont plus le contrôle de leur vie, à cause de personnes comme le personnage de Pike. Cependant, dans ce film, elle a peut-être trouvé sa place, car sa dernière cible se trouve être la mère d’un grand seigneur du crime. C’est certainement l’un des meilleurs films en streaming de 2021.

La guerre de demain (Amazon Prime Video)

Initialement prévu pour une sortie en salles par Paramount, le studio a décidé de vendre le film à Amazon Prime Video, qui l’a sorti au cours de la semaine du 4 juillet aux États-Unis. C’était le film d’action pop-corn parfait pour l’été. Chris Pratt incarne un ancien soldat devenu enseignant. Lui et le reste de la race humaine voient leur vie bouleversée lorsqu’un groupe d’humains apparaît du futur, voulant recruter de nouveaux soldats pour combattre une invasion extraterrestre.

Ce film fait écho à des films précédents comme Independence Day, Starship Troopers et autres. Cependant, il a aussi une humanité surprenante (que nous ne dévoilerons pas ici). Il existe de nombreux décors d’action, et les extraterrestres eux-mêmes sont également assez effrayants. Asseyez-vous et profitez de ce film divertissant.

Les Mitchells contre. Les machines (Netflix)

Netflix a choisi ce grand film d’animation de Sony. Il vient du co-scénariste et réalisateur Michael Rianda, qui était auparavant l’un des principaux créateurs de l’excellente série Disney Channel Gravity Falls. Comme cette série, ce film est centré sur des gens ordinaires qui doivent faire face à des circonstances extraordinaires. Dans ce cas, la famille Mitchell est le seul espoir pour l’humanité alors qu’une IA malhonnête s’empare de toutes les machines pour tenter de capturer tous les humains et de les envoyer dans l’espace.

Il y a beaucoup de choses amusantes dans ce film, mais il y a aussi de grands thèmes de liaison familiale, en particulier avec la fille Katie Mitchell, qui entre en conflit avec son père, Rick. Cependant, ils essaient de mettre cela de côté alors que les plans de l’IA rebelle se concrétisent.

Tic, Tic… Boum ! (Netflix)

Lin-Manuel Miranda, l’homme derrière la comédie musicale à succès de Broadway Hamilton, fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film original de Netflix. Jonathan Larson a écrit à l’origine ce drame musical, mais pour la version cinématographique ; Miranda en a également fait une autobiographie de Larson, décédé très tôt à l’âge de 35 ans, juste avant que sa comédie musicale la plus célèbre, Rent, ait sa première représentation hors de Broadway en 1996.

La comédie musicale elle-même est excellente et est aidée par une formidable performance d’Andrew Garfield dans le rôle de Larson. Le personnage est dépeint comme une personne essayant de réussir en tant qu’artiste mais au détriment de ses relations avec ses amis. Il y a des décors musicaux surprenants dans ce film, ce qui explique en partie pourquoi nous l’avons choisi comme l’un des meilleurs films en streaming de 2021.

Plus ils tombent (Netflix)

Voici le premier western de notre liste, et bien qu’il s’agisse d’un film de fiction, les personnages principaux sont tous basés sur de vraies personnes qui ont vécu dans le Far West. Nat Love, joué par Jonathan Majors, veut éliminer le chef du crime de frontière Rufus Buck, joué par Idris Elba, qui a assassiné les parents de Love devant lui quand il était un petit garçon. Il rassemble une bande de tireurs d’élite pour abattre Buck.

Il y a de superbes fusillades western dans ce film, ainsi que d’excellentes performances de Major, Elba, Zazie Beetz, Regina King et d’autres. Il se trouve qu’il a aussi une excellente bande-son.

Ligue de justice de Zack Snyder (HBO Max)

Oui, Snyder a deux films sur cette liste. En effet, le fait que ce film existe même témoigne du dévouement de Snyder et de ses fidèles fans qui ont exigé la sortie du film. Le film de l’équipe de super-héros de DC Comics Justice League est sorti pour la première fois en 2017, mais Snyder, bien que crédité en tant que réalisateur, n’a pas géré le montage final du film en raison d’une tragédie familiale. Une fois de plus, le film avait de nombreux reshoots écrits et réalisés par quelqu’un d’autre. Le résultat final a été une énorme déception, et les fans ont organisé une campagne pour que Warner Bros publie « le Snyder Cut ».

Warner Bros. a cédé et a permis à Snyder de recouper Justice League et même de filmer une nouvelle séquence dans cette énorme épopée de quatre heures. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash et Cyborg se battent pour sauver la Terre de Steppenwolf et de ses armées, et finalement de son maître Darkseid. Malgré sa longueur, ce film ressemble à la version qui aurait dû être publiée depuis le début. Vous pouvez également regarder une version en noir et blanc de ce film sur HBO Max.

Le Coupable (Netflix)

Après avoir réalisé Infinite, un film d’action exagéré finalement rejeté sur Paramount Plus, le réalisateur Antoine Fuqua s’est retourné et a réalisé un thriller policier plus réaliste et plus intime pour Netflix. Jake Gyllenhaal incarne un policier de Los Angeles au passé mouvementé. En conséquence, il a été affecté à un centre d’appels 911. Les choses se tendent rapidement lorsqu’il reçoit un appel d’une femme qui prétend avoir été kidnappée.

Le personnage de Gyllenhaal essaie désespérément d’aider cette femme alors qu’il est encore au centre d’appels 911. Il y a beaucoup de tension et de suspense alors que nous en apprenons non seulement plus sur ce crime, mais aussi sur le personnage de Gyllenhaal.

Luca (Disney Plus)

Disney a décidé de sortir le dernier film d’animation de sa division Pixar en streaming exclusif sur Disney Plus. Le résultat final est un beau film, à la fois dans son histoire et visuellement. La ville de Portorosso, située sur les rives de l’Italie, ressemble à un lieu magique grâce aux artistes et animateurs de Pixar.

L’histoire est centrée sur deux créatures marines qui vivent dans cette petite ville mais sous des déguisements humains. Le film parle d’acceptation et d’amitié, peu importe où se trouve une personne ou à quoi elle pourrait ressembler. C’est une grande leçon à apprendre dans un film très divertissant et beau.

Le pouvoir du chien (Netflix)

Jane Campion, la réalisatrice acclamée de films comme The Piano, revient au long métrage après 12 ans avec ce western (ironiquement tourné principalement en Nouvelle-Zélande). Benedict Cumberbatch donne peut-être sa meilleure performance à ce jour (et c’est peu dire) en tant que Phil Burbank, un éleveur du Montana en 1925 qui essaie de se faire passer pour un vrai homme.

La vie de Burbank change lorsque son frère George (Jesse Plemons) épouse une femme (Kirsten Dunst), qui a également un fils presque adulte (Kodi Smit-McPhee). Phil se moque de la nouvelle femme et du beau-fils de George au début, mais ensuite des choses sur le passé de Phil sont révélées. C’est un drame puissant avec de grandes performances, y compris une cinématographie spectaculaire.

Meilleurs films en streaming de 2021 — Mentions honorables

Voici quelques autres excellents films en streaming qui ont raté de peu notre liste des 10 meilleurs :

Pas de mouvement soudain (HBO Max) — Steven Soderbergh réalise un autre excellent film de braquage, qui se déroule cette fois dans les années 1950, avec un casting de stars.

En dehors du fil (Netflix) — Anthony Mackie brille dans ce film alors qu’il incarne un androïde dans un avenir proche qui fait équipe avec un officier humain pour empêcher une attaque nucléaire.

Ciel rouge sang (Netflix) — Ce film en langue allemande transforme ce qui ressemble à un film de détournement d’avion en un film d’horreur.

Pinson (Apple TV Plus) — Tom Hanks joue dans cette épopée de science-fiction sur un homme qui essaie d’éviter de mourir sur une Terre post-apocalypse, avec l’aide de son chien et de son robot.

Niveau du boss (Hulu) – Les films en boucle temporelle semblent être une tendance croissante, mais celui-ci se trouve également être un solide film d’action de style B.

Ce sont nos choix pour les meilleurs films en streaming de 2021. Êtes-vous d’accord avec notre liste ? Si non, quels films incluriez-vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

