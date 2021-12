Bilan de l’année Nintendo Switch – Nos statistiques et les jeux les plus joués

Image : La vie de Nintendo

Tout récemment, Nintendo nous a donné un aperçu de nos années de jeu sur Switch ; cela nous a rappelé que Mario regarde toujours quand nous jouons, et que nous avons consacré de nombreux jours de l’année à ce beau passe-temps qui est le nôtre. Selon la région, vous obtenez une page d’informations soignée qui couvre vos jeux les plus joués, la répartition ordinateur de poche / station d’accueil, le nombre de jeux joués et plus encore.

Un certain nombre d’entre nous dans les Nintendo Life Towers (également connus sous le nom de bureaux à domicile individuels, mais peu importe) ont examiné nos statistiques et certains des résultats ont été… surprenants. Dans certains cas, cela nous rappelle de grands jeux que nous avons examinés, ou des jeux qui ont dominé nos routines ou des mois spécifiques.

Ainsi, dans un esprit de partage, certains membres de notre équipe ont décidé d’écrire sur leurs trois meilleurs matchs avec quelques réflexions sur les résultats. Profitez!

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Animal Crossing: New Horizons – 141 heures The Great Ace Attorney Chronicles – 38 heures Monster Hunter Rise – 37 heures

J’ai aimé lire mes statistiques, qui étaient un mélange de surprises attendues et de quelques surprises. Par exemple, je m’attendais à ce que le jeu portable domine, 70 % de mon temps laissant ce dock vide. Je savais qu’octobre serait mon mois le plus chargé grâce à Metroid Dread, auquel j’ai joué deux fois en quelques semaines.

La durée de jeu globale était près de la moitié de ce qu’elle était en 2020, cependant – Switch était mon système de jeu incontesté il y a un an, mais a eu plus de concurrence cette année. Cela ne prend pas la poussière, cependant, et apparemment, j’ai quand même commencé 38 nouveaux jeux cette année; Je ne pense pas avoir fini 38, mais c’est la vie.

Quant au top 3, le numéro 1 était assuré car je le joue un peu tous les jours, ça fait partie de ma routine matinale. The Great Ace Attorney Chronicles a été une belle surprise cependant, car j’ai apprécié la progression très lente et progressive; Je ne l’ai même pas encore fini ! C’est une série qui a toujours offert un rapport qualité-prix incroyable, et n’oublions pas que c’est deux jeux en un. C’est beaucoup de lecture et d’OBJECTIONS.

Et Monster Hunter Rise est merveilleux, si quoi que ce soit, j’aurais dû le jouer davantage. En regardant mon année Switch dans son ensemble, j’ai conclu que c’était une bonne année, surtout compte tenu de la folie des deux dernières années. Merci beaucoup, humble petite Switch.

Kate Gray, rédactrice en chef

Animal Crossing: New Horizons – 184 heures Story of Seasons: Friends of Mineral Town – 71 heures Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – 58 heures

Je pense que cela brosse une image plutôt injuste de moi en tant que joueur fou de ferme ! Je joue à beaucoup de jeux et j’ai consacré énormément de temps à Ace Attorney et Fata Morgana cette année… mais bien sûr, ceux dans lesquels j’ai passé le plus de temps sont ceux qui vous récompensent pour des check-ins réguliers. Je ne pense pas que ce soit particulièrement représentatif de mes habitudes de jeu, cependant. Cependant, découvrir que j’ai passé 59% de mon temps de jeu en mode portable est logique. J’ai toujours été une fille de poche.

Apparemment, j’ai joué 41 matchs cette année. Je ne sais pas si cela compte les jeux que j’ai installés et que je n’ai pas touchés, mais cela semble à peu près correct. Mes principaux genres sont Action/Aventure/Simulation/RPG/Puzzle, que j’aurais probablement pu deviner, même si je ne sais pas à combien de jeux de puzzle j’ai joué cette année, à part Bonfire Peaks.

En regardant ma bibliothèque Steam à titre de comparaison, j’ai passé beaucoup de temps à Valheim (92,9 heures) et à Hadès (191 heures, oh mon dieu) ainsi que 49 heures à Astroneer, 36 heures à Loop Hero, 23 heures à Raft, 17 heures dans Resident Evil 4, 15 heures dans Inscryption et 31 heures dans Chicorée. J’aurais joué à beaucoup de ces jeux sur Switch s’ils étaient sortis en même temps… et je vais probablement faire des numéros similaires avec Astroneer en ce qui concerne Switch ! Et, eh bien, je ne peux pas vérifier combien de temps j’ai passé dans Minecraft car le site Web est actuellement en panne, mais j’estimerais au moins 200 à 300 heures. Tu vois, je suis totalement un vrai gamer.

Jon Cartwright, producteur vidéo

Super Smash Bros. Ultimate – 176 heures Tetris 99 – 47 heures Animal Crossing: New Horizons – 35 heures

2021 est l’une des années les plus cool de Switch à mes yeux. Des tonnes de renaissances inattendues de joyaux de niche qui façonneront vraiment la façon dont je perçois l’héritage du système … mais mes statistiques de base ne reflètent rien de tout cela, mes trois jeux les plus joués étant des versions plus anciennes. J’ai joué plus de jeux qu’en 2020 mais pendant moins de temps – j’ai des excuses cependant !

J’ai eu un bébé juste à la fin de 2020, ce qui a eu un impact sur quand et comment je joue à des jeux. Mon ratio portable est bien plus élevé que celui sur station d’accueil (63% de jeu portable), c’est parce que le téléviseur appartient maintenant à Bluey. Je suis devenu plus sélectif avec les jeux auxquels je choisis de jouer et je n’ai pas fini par en prendre beaucoup plus de 30 heures. Mes trois meilleurs partagent tous quelque chose en commun, ce sont des jeux auxquels je vais jouer quelques minutes à la fois, mais avec leur nature persistante, ces minutes s’additionnent rapidement.

Gavin Lane, rédacteur en chef

Il s’avère que parce que j’ai choisi de ne pas envoyer toutes mes données de jeu à The Man, je n’ai pas accès à mes statistiques comme tout le monde. A la place, j’obtiens le message suivant :

Malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de données sur votre activité de jeu cette année pour vous fournir un bilan complet de l’année 2021 de la Nintendo Switch.

Des visages tristes partout. C’est probablement pour le mieux. Malgré l’achat d’une quantité prodigieuse de jeux, mon temps de jeu global a probablement été assez faible cette année – merci les enfants – avec des jeux plus anciens occupant une grande partie de mon précieux temps libre (oui, par temps de jeu, Blasphemous est probablement mon GOTY 2021). Le nombre de jeux auxquels j’ai «joué pendant un petit moment» est franchement embarrassant. Carnet de commandes à trois chiffres. Nuit. Jument.

En regardant mon profil, c’est… eh bien, c’est un peu déroutant. Ayant migré vers un Switch OLED en octobre, je n’ai pas encore retéléchargé Bowser’s Fury et/ou Skyward Sword, qui figureraient autrement dans mon top 3. Dans l’état actuel des choses, Metroid Dread, Tetris Effect: Connected et euh, Breath of the Wild sont mes jeux les plus joués de 2021.

Ce sont ces graines de Korok, tu vois ? J’en ai encore une poignée à trouver après 280 heures. Ma vieille mère a fait son bilan de l’année, cependant, et m’a révélé qu’elle avait consacré 424 heures à BOTW cette année seulement. La retraite, hein ? Quelle grande alouette ce sera !

Ollie Reynolds, critique

Tetris 99 – 27 heures Metroid Dread – 20 heures Cuphead – 16 heures

Eh bien, cela m’apprendra à ne jamais prêter un de mes commutateurs à qui que ce soit.. ! Juste avant le lancement de l’OLED, j’avais prêté ma Switch à mon frère, ainsi que l’accès à mon compte principal pendant qu’il attendait la nouvelle console. À vrai dire, je n’ai pas joué une minute à Tetris 99 cette année, mais son addiction l’a fait tirer à la première place !

Pas de grosses surprises sinon ; J’avais le plus joué à ma Switch le 13 octobre, ce qui aurait bien coïncidé avec la sortie de Metroid Dread. Je ne suis pas non plus du tout surpris de voir que la majorité de mon temps a été passé en mode portable !

Gonçalo Lopes, critique

Je vais faire un petit compte à rebours sympa pour mon top 3, qui sont tous différents de mes collègues !

#3 – Havre de paix (27 heures)

Le jeu du boulanger Furi est un chef-d’œuvre qui m’a parlé à plusieurs niveaux, alors quand Haven a été annoncé, j’ai très certainement pris note. Vous n’aurez pas à y jouer longtemps jusqu’à ce que vous commenciez à vous soucier profondément de la survie de Yu et Kai sur la planète titulaire. Des dialogues bien écrits et des doublages incroyables sont complétés par une bande-son incroyable de Danger.

#2 Lutte Empire (94 heures)

Janvier 2022 marquera le premier anniversaire de ce « joyau caché ». Il marque également douze mois de mises à jour gratuites continues fournies par un implacable Mat Dickie. Même sans le prochain mode « itinérance libre », c’est le meilleur jeu de lutte jamais créé, dépassant de loin l’état actuel de son inspiration dans la vie réelle. De plus, vous pouvez utiliser les consoles Nintendo 64 comme des armes qui explosent au hasard à l’impact.

#1 Fitness Boxe 2 (99 heures)

Après 300 jours d’affilée Aventure en forme de bague en 2020, j’avais besoin de quelque chose de frais pour continuer ma routine d’entraînement quotidienne. J’ai choisi celui-ci après avoir passé pas mal de temps avec l’original et c’était agréable d’avoir des PT virtuels familiers qui me faisaient chaque jour une boîte d’ombre au son de la tempête de sable de Darude. Au cas où vous vous poseriez encore la question : Oui, cela fonctionne. Tout est question de discipline.

Ce sont quelques-unes de nos années Switch en revue; assurez-vous de partager le vôtre dans les commentaires ci-dessous!