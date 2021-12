Bilan de l’année Stadia 2021 : des vies jusqu’en 2022, mais boite vers l’avenir

Le 2021 de Google Stadia pourrait être décrit comme ayant un début explosif suivi d’un faible mijotage pour le reste de l’année. Je ne veux pas dire explosive comme si la plate-forme tirait sur tous les cylindres et capitalisant sur son propre élan. Je veux dire qu’il a fait sauter quelques membres avec des feux d’artifice et s’est handicapé avec des attentes beaucoup plus faibles.

Stadia en 2020 n’était pas parfait car il manquait encore de fonctionnalités de base et d’une petite bibliothèque, mais la fin de l’année a vu la sortie de jeux de haut niveau comme Sekiro: Shadows Die Twice et Assassin’s Creed Valhalla, montrant que le support était là. Cyberpunk 2077 a clôturé l’année avec Stadia devenant de manière inattendue le meilleur endroit pour le jouer au lancement, faisant valoir que le streaming pourrait offrir des avantages que le matériel vieillissant ne pourrait pas.

Cependant, Google avait d’autres plans pour Stadia pour 2021.

Google sort du développement de jeux vidéo

Source : Android Central

Google a lancé 2021 en annonçant en février qu’il fermait son studio de développement de jeux propriétaire, Stadia Games and Entertainment. Environ 150 développeurs seraient sans emploi et potentiellement transférés vers d’autres rôles au sein de Google, tandis que le directeur du studio Jade Raymond quitterait l’entreprise et fonderait le studio indépendant Haven un mois plus tard.

Cela a incité beaucoup de gens à croire que Stadia était mort, ce qui est raisonnable lorsqu’une entreprise annonce qu’elle réduirait les investissements de son propre produit récemment lancé. C’est notamment le cas de Google, qui a l’habitude de démarrer des projets puis de les abandonner. (Mes tragédies personnelles incluent le flux RSS Reader et Inbox by Gmail.)

Le vice-président et directeur général de Google Stadia, Phil Harrison, a cité le coût élevé de l’investissement et le temps de développement comme raisons de l’arrêt lors de l’annonce initiale, même s’il a salué les progrès du studio une semaine auparavant. L’objectif serait plutôt d’aider les développeurs et les éditeurs tiers à tirer davantage parti de « l’infrastructure technique avancée et des outils de plate-forme de Stadia », ce qui était une distinction clé à faire au lieu de dire Stadia lui-même. Google permettrait à d’autres entreprises d’utiliser la technologie Stadia sans adhérer à l’ensemble de l’écosystème Stadia, ce qu’a fait AT&T en proposant une version jouable de Batman : Arkham Knight sans frais supplémentaires pour ses clients mobiles.

Malgré la fermeture et les départs, Google n’a pas abandonné Stadia pour le reste de 2021.

L’attention renouvelée n’est pas surprenante étant donné que la société aurait dépensé « des dizaines de millions de dollars » pour obtenir des versions AAA comme Red Dead Redemption 2 sur la plate-forme, et les premiers résultats « ont raté ses objectifs de vente de contrôleurs et d’utilisateurs actifs mensuels par des centaines de milliers. »

Le changement d’orientation et la fermeture du studio verraient également d’autres personnalités clés quitter Stadia au cours de 2021, notamment le vice-président et chef de produit John Justice, le directeur des jeux Jack Buser, le directeur général Sébastien Puel et le directeur des services créatifs et de la publication Corey May. Ces deux derniers, aux côtés d’autres membres du personnel de Stadia, ont ensuite rejoint le studio Raymond’s Haven.

Malgré la fermeture et les départs, Google n’a pas abandonné Stadia pour le reste de 2021. Les mises à jour des fonctionnalités promises ont pris du temps, mais beaucoup ont été lancées cette année. Par exemple, Google a ajouté une option de recherche 17 mois après le lancement. Parmi les autres fonctionnalités de rattrapage, citons la prise en charge des fêtes publiques, la participation à des jeux sans invitation, l’utilisation d’un smartphone comme contrôleur et des essais de jeu à durée limitée. Google a également élargi la liste du matériel pouvant jouer aux jeux Stadia des appareils Android TV aux téléviseurs intelligents LG, afin que les joueurs n’aient plus à jouer sur le Chromecast Ultra de cinq ans.

La société a jeté un os pour le développement potentiel futur de Stadia avec une augmentation de la répartition des revenus pour les studios vers la fin de l’année jusqu’en 2023. Google ne prend désormais qu’une réduction de 15% des revenus jusqu’à ce que 3 millions de dollars soient gagnés, puis revient à la répartition actuelle. , ce qui n’est pas connu. Mais est-ce suffisant pour attirer plus de jeux sur Stadia alors que la profondeur de 2021 était mince ?

Les jeux Stadia de 2021

Source : Square Enix

Une semaine après la fermeture de Stadia Games and Entertainment, Google a annoncé que plus de 100 jeux seraient mis en service en 2021. (Je pense que vous devriez annoncer cela parallèlement à la fermeture pour atténuer quelque peu les inquiétudes, mais je m’éloigne du sujet.) Stadia a atteint son objectif. objectif d’ajouter au moins 100 jeux au service cette année, mais étaient-ils suffisants pour porter le service ?

Il n’y avait malheureusement que deux titres First on Stadia, ou des exclusivités chronométrées, cette année.

Parmi les grandes sorties de Stadia, citons Hitman 3, Outriders, Resident Evil Village, Madden NFL 22, Just Dance 22 et bien d’autres. Ces jeux ont également été lancés sur Stadia le premier jour aux côtés des versions PC et console. Ce n’était pas une liste énorme de nouvelles versions lorsque d’autres plates-formes ont ces jeux et bien plus encore, mais certains sont ou sont proches d’être les meilleurs jeux sur Stadia. Stadia a également vu de gros ports de jeux légèrement plus anciens, comme Control et de nombreuses représentations d’Ubisoft avec Rainbow Six Siege, Rayman Legends et quelques titres Assassin’s Creed vieux de dix ans. Electronic Arts a également porté FIFA 21 et Madden NFL 21, ce qui semblait redondant compte tenu des nouvelles versions lancées six mois plus tard.

Il n’y avait malheureusement que deux titres First on Stadia, ou des exclusivités chronométrées, cette année avec Young Souls et Wavetale, qui étaient tous deux des titres plus petits que les joueurs n’avaient pas besoin de se précipiter sur Stadia et de jouer immédiatement. Cela n’a pas aidé à amener les clients à affluer vers Stadia sur d’autres plates-formes.

Certaines versions de jeux Stadia présentaient des problèmes ou ne se comparaient pas à d’autres plates-formes. Au pire, vous aviez Terraria, qui n’a presque pas été lancé car le développeur n’avait plus accès à son compte Google et a dû pousser pendant un mois pour le restaurer. Alors que les Outriders de Square Enix souffraient de plusieurs problèmes sur toutes les plateformes au lancement, la version Stadia était spéciale car elle était lancée dans une version bêta, avait interrompu le jeu multiplateforme et n’avait reçu les mises à jour post-lancement constantes que six mois plus tard.

Les derniers jeux d’Ubisoft sur la plate-forme ont également enregistré des performances élevées avec Far Cry 6 et Riders Republic ne pouvant fonctionner qu’à 30 FPS. Bien qu’Ubisoft soit un fervent partisan de Stadia, ces nouveaux titres ne pouvant fonctionner qu’avec les spécifications de la console de dernière génération sont préoccupants. Cela n’aide pas non plus que Google, Bungie et id Software fassent actuellement l’objet d’un recours collectif pour avoir fait de la publicité pour la résolution 4K de leurs jeux, mais qu’ils passent à la 4K à partir d’une résolution inférieure.

Que peut-on attendre de Stadia en 2022 ?

Source : IO Interactif

En l’absence de prise en charge des jeux propriétaires et d’un flux de nouveaux jeux à venir, il n’y a pas grand-chose à attendre en tant que joueur Stadia. Les jeux de grande envergure à venir sur Stadia incluent Rainbow Six Extraction en janvier, Life is Strange Remastered Collection au début de 2022, potentiellement Dynasty Warriors 9 Empires, peut-être Windjammers 2 et des jeux Ubisoft comme Avatar: Frontiers of Pandora. Et tout cela s’ajoute aux ports de tous les jeux 2021 qui, selon les développeurs, valaient la peine de faire un travail supplémentaire sur le service.

Il n’y a pas grand-chose à attendre en tant que joueur Stadia.

Bien sûr, Google continuera d’ajouter plus d’appareils pouvant officiellement jouer à Stadia et peut-être conclure un ou deux autres accords similaires à la promotion AT&T, mais cela ne profite pas aux joueurs. Cela profite au service et récupère l’investissement, mais cela ne va pas attirer de nouveaux joueurs lorsque des services comparables comme GeForce Now et Xbox Cloud Gaming gagnent du terrain.

Mon sentiment pour Stadia en 2022 est le même qu’au cours des six derniers mois : l’apathie. Chaque lancement de jeu s’accompagne de réserves ou de l’idée constante que je pourrais y jouer ailleurs. Pas de téléchargements ni de gestion d’espace de stockage, c’est bien, mais pas au prix de rappeler aux gens que votre kilométrage peut varier car les performances d’un jeu dépendent entièrement de votre connexion Internet.

J’ai récemment déménagé et j’ai dû passer d’une connexion fibre Verizon Fios à une connexion par câble Optimum car il n’y avait pas d’autres options. J’ai lu tellement de rapports et entendu des récits personnels de personnes mécontentes d’Optimum, avec des problèmes tels qu’un mauvais service client et des connexions pouvant chuter plusieurs fois par jour. J’ai pu éviter ces problèmes avec un forfait Internet uniquement, mais ceux avec un câble groupé ou pas assez avertis pour faire le travail eux-mêmes pourraient ne pas être aussi chanceux, et un Internet peu fiable ne fait pas de Stadia une option viable.

Source : Bungie

Le meilleur exemple pour l’avenir de Stadia est récemment venu du compte Twitter officiel de Stadia. Il a tweeté la semaine dernière que le compte, et non le magasin lui-même, lancerait « 12 jours de Stadia », mettant en évidence « 12 jours d’offres et de jeux ».

Tout d’abord, dans un tweet de suivi, il a dû préciser que la boutique Stadia ne prenait pas en charge les cadeaux de jeux, car certaines réponses pensaient que la fonctionnalité arriverait. Deuxièmement, la promotion n’a pas réellement mis en évidence de nouvelles offres ou ventes, mais des jeux déjà sur le service comme Destiny 2 et Spiritfarer: édition d’adieu ou des annonces comme un week-end gratuit pour Assassin’s Creed Odyssey et Bloodstained à venir sur Stadia Pro le mois prochain .

Le compte était techniquement vrai en disant « offres et jeux » sans aucune indication de grosse vente ou de remises importantes, mais pouvez-vous être enthousiasmé par quelque chose lorsque les attentes sont faibles et que tout battage potentiel sera facilement rejeté ? C’est Stadia en 2022.

