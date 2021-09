Bilan de santé de la culture d’entreprise – 5 questions à poser à votre nouvelle main-d’œuvre hybride

Au fur et à mesure que les entreprises prennent leurs marques pour établir une nouvelle main-d’œuvre hybride, la direction de l’entreprise doit comprendre que la culture d’entreprise va subir sa propre transformation. Lorsqu’une entreprise et ses employés partagent le même ensemble de croyances et de valeurs fortes, les employés sont plus susceptibles de rester, les individus et les équipes sont plus susceptibles de travailler de manière plus productive, et même les performances financières d’une entreprise peuvent avoir un impact positif.

Alors que la main-d’œuvre hybride continue de devenir ce qui deviendra l’avenir du travail, les dirigeants de l’entreprise devraient puiser dans leur ressource la plus précieuse – leurs employés – pour comprendre leurs pensées, leurs préoccupations et en savoir plus sur leurs idées. Voici cinq questions que les entreprises devraient poser aux employés pour s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie dans la transformation de leur culture d’entreprise pour la main-d’œuvre hybride.

Vous sentez-vous reconnu par l’entreprise et vos managers ?

Reconnaître vos employés pour leurs succès, qu’ils soient grands ou petits, peut grandement contribuer à les faire se sentir appréciés. Malheureusement, 63 % des employés ont l’impression de ne pas recevoir suffisamment d’éloges au travail.

Parce que les entreprises ne travaillent pas en personne tout le temps – ou pas du tout – maintenant, féliciter quelqu’un lorsque vous le croisez dans le couloir ou que vous le rencontrez au déjeuner ne fonctionne plus. Les déjeuners d’appréciation mensuels des employés, les happy hours, etc.

Demandez aux employés à quelle fréquence ils ont besoin de reconnaissance et sous quelle forme elle est la plus appréciée. D’un point de vue monétaire, les primes ponctuelles et les primes annuelles peuvent être populaires, mais pour de nombreux employés, ce qu’ils veulent vraiment, c’est qu’un e-mail soit envoyé à leur équipe, peut-être avec des cadres clés de l’entreprise copiés, les félicitant pour un gros gain ou pour leur travail acharné sur un projet réussi.

Avez-vous besoin ou souhaitez-vous un horaire plus flexible?

Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se sont adaptées au travail à domicile au cours des 18 derniers mois, elles ont évolué pour trouver des avantages pour leur vie personnelle. Par exemple, 50 % disent qu’ils ont plus de temps pour faire de l’exercice (une augmentation de 19 % par rapport à avant) et 51 % disent qu’ils se sentent moins stressés (une augmentation de 22 %). Les femmes, en particulier, en ressentent les bienfaits, 48 ​​% d’entre elles déclarant avoir plus de temps pour faire de l’exercice (une augmentation de 27 %) et 56 % déclarant qu’elles se sentaient moins stressées (une augmentation de 30 %) auparavant.

De plus, de nombreux travailleurs sont ouverts à ce que leur entreprise explore la notion d’une semaine de travail de 4 jours ou même de jours sans réunion. Interrogés sur deux idées tendance et progressistes concernant l’avenir du travail, 69 % ont déclaré qu’ils pensaient qu’un jour sans réunion par semaine augmenterait leur productivité, et 67 % ont déclaré que la semaine de travail de 4 jours le ferait.

Il est maintenant temps d’explorer la modification des règles du strict 9-to-5, ou dans certains cas 8-6, une journée de travail que nous gardons tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela devra avoir du sens pour l’entreprise, ainsi que pour les clients et partenaires de l’entreprise, mais tant que les employés font leur travail et répondent aux attentes, il est important de leur laisser une marge de manœuvre pour répondre à leurs besoins. Un peu de flexibilité fait beaucoup pour améliorer le moral et rendre la vie moins stressante.

Êtes-vous inquiet de ce que le travail à domicile signifie pour votre cheminement de carrière?

Les préoccupations des employés concernant leur cheminement de carrière dans un monde de travail hybride pourraient en fait devenir le plus gros problème auquel les entreprises devront s’attaquer. Adopter le mantra « à l’abri des regards ne veut pas dire hors de l’esprit » par les dirigeants et les gestionnaires d’entreprise devrait être une fois qu’ils se répètent quotidiennement. Voici pourquoi.

Un récent sondage a révélé que 47% des personnes interrogées craignent d’être ignorées pour des promotions, des augmentations de salaire ou de nouvelles opportunités s’ils continuent à travailler à domicile à temps plein. Et, parmi ceux qui souhaitent continuer à travailler à domicile à temps plein, 53% ont cette préoccupation.

Traiter et remédier aux craintes des employés d’être négligés pour les promotions et les opportunités de carrière parce qu’ils travaillent à domicile à temps plein devrait être une priorité absolue pour chaque organisation avec des travailleurs à distance.

Selon vous, quel est le moyen le plus efficace et le plus efficace de communiquer avec les membres de votre équipe ?

À ce stade, vos employés savent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait fonctionner en termes de communication avec les membres de leur équipe au travail. Si cela n’a pas déjà été fait, le moment est venu de déterminer la technologie et les plates-formes dont vos employés ont besoin pour réussir à communiquer et à travailler les uns avec les autres, et de faire ces investissements technologiques. Cela inclut tout, de la technologie de vidéoconférence que vous utilisez pour les appels d’équipe à la plate-forme d’engagement et de productivité des employés que vous sélectionnez, en passant par le chat et d’autres plates-formes de communication.

Le travail d’équipe est à l’origine d’un travail de rêves. Et lorsque vos employés peuvent communiquer efficacement, il est plus probable que tout le monde réussisse. De plus, non seulement la communication renforce les relations des employés au sein de votre entreprise, mais elle est également très motivante pour toutes les personnes impliquées et joue un rôle important dans l’amélioration de la culture de votre entreprise.

Comment voulez-vous vous amuser et socialiser avec les membres de votre équipe ?

Saviez-vous que ce que les employés ont le plus manqué au bureau pendant la pandémie – en octobre 2020 et en juillet 2021, est l’interaction avec leurs collègues en personne ? Si vous ne l’avez pas fait, il est temps de vous familiariser avec l’organisation d’événements sociaux virtuels réguliers pour vos employés. Non vendu? Voici une autre statistique à considérer – 60% des personnes les plus productives et engagées travaillant à domicile se sont souvent vu proposer des événements de travail social virtuels pendant la pandémie.

À peu près tout et n’importe quoi peut être transformé en un événement virtuel. Pour tirer le meilleur parti du temps et de l’investissement dans les événements virtuels, commencez par vous assurer que les gens peuvent toujours interagir les uns avec les autres. Chez Ten Spot, nous conseillons à nos clients d’adopter un mélange sain de défis, comme des défis d’étape ou de trivia qui peuvent être en équipe, des divertissements pouvant inclure une soirée comédie, de la musique « live », ou un film, et des cours, qui pourraient vont du yoga et de la méditation à la mixologie et à la cuisine. Ces événements ne donnent pas seulement aux gens une chance d’interagir socialement pendant l’événement, mais leur fournissent des expériences partagées qui créent des souvenirs et continuent d’être des sujets de conversation longtemps après la fin des événements.

Auteur : Sammy Courtright

Originaire d’Australie, Sammy Courtright est le co-fondateur et chef de la marque de Ten Spot, une plateforme tout-en-un qui aide les entreprises à se connecter, engager et gérer les employés à distance et sur site.

