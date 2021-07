Bilan des blessures du Bayern Munich : Marc Roca absent 8 semaines ; Christopher Scott et Taylor Booth ont également frappé

Avec Lucas Hernandez et Alphonso Davies déjà absents, le Bayern Munich peut mal se permettre trop de blessures supplémentaires cet été.

Les dieux de la blessure, cependant, avaient d’autres idées pour les Bavarois.

Samedi, nous avons appris que Marc Roca avait subi une déchirure ligamentaire à la cheville, mais maintenant nous savons combien de temps l’Espagnol sera mis à l’écart (botteur via le compte Twitter @iMiaSanMia) :

Les jeunes joueurs du Bayern Munich ne sont pas non plus à l’abri de la colère des dieux de la blessure susmentionnés. Christopher Scott et Taylor Booth ont tous deux quitté le match amical de samedi contre le FC Köln avec des maladies non divulguées auparavant.

Selon Sport1, Booth et Scott ont des « problèmes musculaires » :

Comme l’ont rapporté plusieurs médias, Christopher Scott et Taylor Booth souffrent de « problèmes musculaires », c’est pourquoi ils ont dû s’effondrer au début des débuts de Julian Nagelsmann (2:3).

Sport1 a également réitéré que le manager Julian Nagelsmann considère Scott comme un candidat potentiel au poste d’arrière droit. La saison dernière, le Bayern Munich a eu l’idée de transformer un autre jeune rapide et talentueux en arrière droit, mais la transition de position ne s’est jamais concrétisée pour Leon Dajaku :

Dans cette position, Nagelsmann aimerait un type de joueur qui ressemble à Alphonso Davies à gauche : rapide, fort sur la défensive et avec beaucoup de traction vers l’avant. En raison des effectifs déjà restreints, la perte de talents fait également mal. “Ce sera difficile de savoir comment nous en sortir jusqu’à ce que nous intégrions l’équipe nationale. On a trois blessés (Roca, Hernández, Davies, ndlr), ce n’est pas l’idéal. Nous avons maintenant une semaine d’entraînement supplémentaire, puis une semaine avec trois tests avec cette équipe », a déclaré Nagelsmann.

Encore plus d’une semaine avant le retour du joueur international, Nagelsmann ferait mieux de croiser les doigts pour que le reste de l’alignement reste en forme.