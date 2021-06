Bilan des blessures: Leon Goretzka du Bayern Munich “probablement” absent pour l’Allemagne contre la France, Lukas Klostermann ne s’est pas entraîné

Selon le journaliste d’Abendzeitung Maximilian Koch, la star du Bayern Munich Leon Goretzka s’est à nouveau entraînée individuellement, mais Lukas Klostermann du RB Leipzig n’était pas avec l’équipe.

L’absence de Goretzka est toutefois aggravée, car il ne semble pas que le joueur de 26 ans soit prêt à affronter la France lors du match d’ouverture de l’Allemagne pour les Championnats d’Europe. Alors que le milieu de terrain est probablement la zone la plus forte et la plus profonde de l’équipe pour Joachim Löw, Goretzka sort d’une saison fantastique et sera une perte pour l’équipe s’il n’est pas disponible :

24 joueurs @leongoretzka_ continue de s’entraîner uniquement individuellement, Klostermann est également absent.#DFB#DFBTeam#EURO2020

Löw a également abordé le statut de Goretzka lors de son point de presse aujourd’hui.

« Leon Goretzka n’a effectué aucun entraînement d’équipe. Il aura besoin de quelques jours de plus – peut-être même d’une semaine – pour reprendre l’entraînement en équipe », a déclaré Löw (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). “Il ne sera probablement pas disponible pour le premier match contre la France et devra faire son retour pendant le tournoi.”

Quant à Klostermann, il sera intéressant de voir si son absence probable amènera Löw à repenser sa formation ou sa stratégie. Avec la profondeur du milieu de terrain de l’Allemagne, il est concevable que Joshua Kimmich puisse passer à l’arrière droit et permettre à Die Mannschaft d’utiliser un défenseur.