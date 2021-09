Bilan des contrats du Bayern Munich: qui est dedans, qui est probablement dehors

in

Le front office du Bayern Munich a fait beaucoup de travail jusqu’à présent cette saison pour conclure des accords de prolongation de contrat avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire alors que le club commence à déterminer à quoi ressemblera l’équipe dans les années à venir.

Le plus de bruit a été autour de Niklas Süle. Alors que Süle semble avoir tendance à passer en Premier League, Bild dit que cette discussion pourrait être prématurée. Süle pourrait changer d’avis à cause de Julian Nagelsmann – et du soutien des fans.

Le grand défenseur n’est qu’un des nombreux joueurs dont le statut est dans les limbes. Voyons où en sont d’autres acteurs dans le processus de négociation :

Corentin Tolisso

Fin du contrat : 2022

Statut: Le mot est que Tolisso quitte définitivement le Bayern Munich et la seule question est quand ? Le club semble préparer des soldes d’hiver pour tenter de générer des revenus avant de le perdre gratuitement l’été prochain.

Prédiction BFW : Soldes d’hiver.

Manuel Neuer n’est qu’un joueur dont le statut est incertain pour l’avenir.Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Sven Ulreich

Fin du contrat : 2022

Statut: Tout le statut d’Ulreich est lié à ce qui se passe avec Alexander Nübel. On dirait que Nübel aura au moins un an de plus sous Niko Kovac avec l’AS Monaco (à moins d’un démêlage complet).

Prédiction BFW : Contrat jusqu’en 2023.

Serge Gnabry

Fin du contrat : 2023

Statut: Comme nous l’avons entendu hier, un accord semble sur le point d’être conclu sur une extension. Un accord pourrait être conclu dès vendredi, mais une annonce officielle pourrait prendre un certain temps.

Prédiction BFW : Prolongation du contrat jusqu’en 2026.

Kingsley Coman

Fin du contrat : 2023

Statut: Le Français veut de la « appréciation » et de l’argent… beaucoup. Il est actuellement « discutable » que le club conserve Coman et certains signes indiquent que le Bayern Munich est « susceptible » de vendre Coman l’été prochain – afin que le club puisse au moins obtenir quelque chose en retour pour lui.

Prédiction BFW : Vendu à l’été 2023.

Manuel Neuer

Fin du contrat : 2023

Statut: Le statut de Neuer est « compliqué ». À 35 ans, la durée du prochain contrat de Neuer est le principal point d’achoppement – ​​comme c’était la dernière fois que le joueur et le club ont fait cette danse. C’est l’âge du gardien de but qui est à l’origine de l’incertitude de la situation.

Prédiction BFW : Prolongation du contrat jusqu’en 2025.

Thomas Muller

Fin du contrat : 2023

Statut: Parvenir à un nouvel accord avec Müller « ne sera pas un problème ». Comme Neuer, bien que la durée d’un nouveau contrat soit le problème. La bonne partie est que Müller se sent apprécié et comme une partie importante de l’équipe.

Prédiction BFW : Prolongation du contrat jusqu’en 2025.

Robert Lewandowski

Fin du contrat : 2023

Statut: Lewandowski veut un nouvel accord avec le club. À 33 ans, l’attaquant est toujours en excellente forme et en forme formidable. Ce que le tueur à gages polonais veut le plus, cependant, c’est d’être sûr qu’il sera une partie importante de l’équipe. Cela semble être un point de friction majeur et un clin d’œil aux rumeurs selon lesquelles le Bayern Munich lorgnait le phénomène du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Prédiction BFW : Prolongation du contrat jusqu’en 2025.

Eric Maxim Choupo-Moting

Fin du contrat : 2023

Statut: A 32 ans, Choupo réalise régulièrement d’excellentes performances. En tant que remplaçant de Lewnadowski, vous ne pouviez vraiment pas demander beaucoup plus. Pourtant, il semble peu probable que le Bayern Munich roule avec deux attaquants au crépuscule de leurs carrières respectives.

Prédiction BFW : Choupo part en transfert gratuit en 2023 après l’expiration de son contrat actuel pour ouvrir la voie à un joueur plus jeune.