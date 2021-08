Bilan des critiques de l’humanité, tous les scores

in

Séga et Amplitude Studios‘ dernier jeu de stratégie sur PC Humanité – un rival pour frapper le jeu de stratégie Civilisation – arrive bientôt, mais le jeu est-il vraiment bon ?

Amplitude Studios et Microsoft publient demain le soi-disant tueur de Civ. Il arrive sur PC et sera disponible sur Xbox Game Pass dès le premier jour – mais le titre massif et ambitieux vaut-il vraiment votre temps ? Apparemment, ça le sera.

Le jeu – qui est enfin là après un bon nombre de retards – semble impressionner les critiques du monde entier, et il se situe actuellement à un impressionnant 80 sur OpenCritic. Bien que certains médias disent que c’est une approche créative et intéressante du genre, d’autres disent que cela ne correspond pas tout à fait aux hauteurs élevées des autres travaux d’Amplitude.

C’est sûr, mais est-ce trop sûr ?

Découvrez une bande-annonce du jeu ci-dessous, puis regardez les notes d’examen collectées en dessous.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies