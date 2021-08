Bilan des critiques de l’humanité, tous les scores

in

Par Dom Peppiatt

16 août 2021 17:47 GMT

Séga et Amplitude Studios‘ dernier jeu de stratégie sur PC Humanité – un rival pour frapper le jeu de stratégie Civilisation – arrive bientôt, mais le jeu est-il vraiment bon ?

Amplitude Studios et Microsoft publient demain le soi-disant tueur de Civ. Il arrive sur PC et sera disponible sur Xbox Game Pass dès le premier jour – mais le titre massif et ambitieux vaut-il vraiment votre temps ? Apparemment, ça le sera.

Le jeu – qui est enfin là après un bon nombre de retards – semble impressionner les critiques du monde entier, et il se situe actuellement à un impressionnant 80 sur OpenCritic. Bien que certains médias disent que c’est une approche créative et intéressante du genre, d’autres disent que cela ne correspond pas tout à fait aux hauteurs élevées des autres travaux d’Amplitude.

C’est sûr, mais est-ce trop sûr ?

Découvrez une bande-annonce du jeu ci-dessous, puis regardez les notes d’examen collectées en dessous.

Regarder sur YouTube

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.