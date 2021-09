Bilan des Mini Autoroutes : une sublime perte de temps

Un jeu vidéo parfait existe-t-il réellement ? Je pense qu’il y a un argument solide pour l’idée qu’un jeu vraiment parfait – ou n’importe quelle œuvre d’art, d’ailleurs – ne peut jamais vraiment se produire. Il y a trop de facteurs en jeu. Cela dit, de temps en temps, un jeu apparaît auquel je ne peux vraiment pas reprocher – et l’une de ces versions est celle de Dinosaur Polo Club. Mini autoroutes.

Initialement publié via Apple Arcade et maintenant disponible sur PC, le concept du jeu est merveilleusement simple, à l’ère du design des années 80. Vous créez une ville, mais ce n’est pas un constructeur de ville typique : tout ce que vous avez à faire est de créer le système routier. Les bâtiments, grands et petits, apparaissent au fur et à mesure que le temps passe, et votre travail consiste simplement à tout connecter d’une manière judicieuse qui encourage la croissance future.

Vous disposez à tout moment d’un nombre limité de routes et d’accessoires tels que des ronds-points, des feux de circulation, des ponts et bien sûr des autoroutes. Votre travail consiste à jongler avec soin entre les besoins de la ville et les ressources dont vous disposez, en produisant un aménagement qui minimise les embouteillages. Les bâtiments sont codés par couleur – les maisons bleues crachent donc des voitures de la même couleur qui doivent se diriger vers les entreprises bleues – et donc rapidement, l’infrastructure de frai aléatoire du jeu vous obligera à prendre des décisions difficiles sur le déplacement des ressources pour garder la ville en mouvement . Si les choses s’encrassent trop, c’est fini.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que c’est très similaire à un titre de Dinosaur Polo Club, Mini Metro. Ce jeu a été construit autour de l’infrastructure ferroviaire – mais la liberté de la route ouverte signifie que d’une manière ou d’une autre, les options que vous avez sur la table à un moment donné donnent à l’action de ce jeu l’impression d’être moins contrainte que son prédécesseur. En réalité, ils sont très similaires, mais aussi différents de quelques manières précises et intelligemment calibrées qui font finalement de Mini Motorways le bien supérieur des deux.

J’adore les constructeurs de villes, mais les subtilités de la conception des routes et l’évitement des embouteillages sont toujours ce que j’aime le moins dans des titres comme Cities Skylines. Les sprites pour les routes encombrées de SimCity SNES et SimCity 2000 sont gravés dans mon esprit par les nombreuses heures qu’ils ont passées à me narguer. Et pourtant… quelque chose à propos des Mini Autoroutes n’évoque rien de ce stress, de cette frustration. Même si je vois les systèmes routiers surchargés, un échec et un game over se profiler, je ne suis jamais fou : je me contente de passer à l’action, essayant de descendre une autoroute ou un rond-point d’urgence pour fournir un raccourci ou faciliter la circulation.

C’est en partie l’ambiance, je suppose. L’apparence du jeu est simple, et pourtant, en même temps, cela ne rend pas service d’utiliser un tel mot pour décrire sa présentation artistique. Il existe une variété de cartes, chacune basée sur une ville du monde réel, ce qui signifie que la topographie du monde réel, telle que les rivières, aura un impact sur la façon dont vous abordez les problèmes. Chaque ville a une palette de couleurs subtilement différente qui lui donne sa propre ambiance, et bien qu’elle soit relativement élimée, il y a une chaleur accueillante dans les visuels.

Pour ceux qui pourraient avoir des difficultés avec la configuration par défaut, il existe également une bascule daltonienne. Quel que soit le mode visuel dans lequel vous vous trouvez, la bande-son est tout aussi agréable. Cela vous facilite le travail, et là où il serait facile pour un titre comme celui-ci de glisser dans le cliché des bruits de la circulation, des klaxons qui sonnent quand les choses tournent mal – cela le garde au frais. Le défi est féroce, mais l’ambiance est toujours calme.

Une ville « finie » – c’est-à-dire où vous êtes sur le point d’échouer – est une œuvre d’art compliquée et unique.

De plus, chaque ville commence à être vraiment magnifique au fur et à mesure que vous approfondissez les jeux. En jouant à Mini Motorways, je commence à comprendre plus profondément pourquoi tant de villes britanniques ressemblent à ce qu’elles ont d’en haut ; un réseau complexe de spaghettis d’asphalte, de larges routes modernes empilées à côté d’étroites routes modernes. Prise d’en haut, elle ressemble plus à un être vivant, comme des veines et des artères, qu’à l’infrastructure d’une ville. Cela sonne vrai ici.

Il n’y a rien de si complexe que la largeur de la route dans Mini Motorways, mais vous pouvez néanmoins prendre plusieurs captures d’écran tout au long d’un jeu et les parcourir ensuite pour voir l’étalement organique de la ville et votre réseau routier s’étendre largement. Lorsqu’elle est combinée avec le joli look du jeu, une ville “finie” – c’est-à-dire une ville où vous êtes sur le point d’échouer – est une œuvre d’art compliquée et unique.

Mini Motorways est un jeu avec lequel je peux simplement vibrer. Il fut un temps où je démarrais Mini Metro tous les jours pour relever le défi quotidien. Je vois que c’est encore le cas ici. Il y a un équilibre complexe et impossible à ressentir dans ce jeu; c’est diaboliquement difficile et rempli de nuances tactiques avec même des choses comme l’angle de la façon dont les routes se rejoignent ayant un impact sur la vitesse de la circulation – et pourtant c’est aussi joyeusement doux et invitant, le moyen idéal pour réduire quelques minutes de libre. Je peux à peine dire un mauvais mot à ce sujet.

