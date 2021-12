Bilan des rumeurs de Barcelone: ​​Ferran Torres, Alexis, Bernadeschi & Coutinho les derniers

Les rumeurs d’aujourd’hui commencent par une mise à jour sur les spéculations sur un éventuel retour à Barcelone pour le seul et unique Alexis Sanchez.

Marca minimise les rumeurs selon lesquelles le Chili pourrait retourner au Camp Nou et pense qu’il n’est pas une cible de choix pour le moment. Il est une option « mais pas la principale ».

Le principal, puisque vous vous le demandiez, est Ferran Torres. Edinson Cavani et Timo Werner sont également mentionnés mais rien ne se passe à moins que quelqu’un ne parte en premier.

En parlant de Torres, Mundo Deportivo a une mise à jour et pense que Barcelone s’est rapprochée de la signature de l’international espagnol de 21 ans.

La nouvelle semble en fait venir de Gerard Romero qui estime que les clubs ne sont plus séparés que de quelques millions d’euros lorsqu’il s’agit de conclure un accord pour Torres.

L’homme de Man City est apparemment désireux de se joindre à nous en janvier et est sur le point de faire un retour après une blessure au pied subie en octobre.

Chez Sport, il y a encore des rumeurs selon lesquelles le Barça aimerait l’ailier de la Juventus Federico Bernardeschi.

Apparemment, Joan Laporta a également rencontré « les gens de Bernardeschi » lors de son récent voyage en Italie pour discuter avec Mino Raiola et regarder Pedri récupérer son trophée Golden Boy.

Bernardeschi n’a pas encore renouvelé son contrat à la Juventus et sera agent libre cet été, ce qui n’est pas passé inaperçu au Barca.

De retour à Barcelone, on apprend que Samuel Umtiti et Philippe Coutinho ne veulent toujours pas quitter le club et pensent TOUJOURS qu’ils peuvent renverser la situation.

Le sport affirme qu’Umtiti « insiste » pour essayer de prouver à Xavi qu’il peut être utile à l’équipe. Il est également prêt à renégocier son contrat mais aucune réunion n’a été organisée.

Pendant ce temps, MD estime qu’une réunion avec Coutinho est prévue avant Noël pour discuter des choses, mais le Brésilien a déjà décidé qu’il n’avait pas envie de déménager à Newcastle.