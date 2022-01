Bilan des super-moyens en Espagne

Maintenant que l’année est terminée, passons en revue les quatorze catégories de poids professionnelles il y a en Espagne, en termes de nombre de boxeurs et de champions.

Ici, nous voyons le CLASSEMENT NATIONAL DU POIDS SUPERMÉDIAIRE.

A ce stade, on pourrait considérer qu’il y a quatorze combattants actifs *, et l’actuel champion d’Espagne est Madrid Damien Biacho, qui porte déjà deux ceintures consécutives.

Quant aux candidats possibles, l’ancien champion devrait être considéré Ronny Landaeta, dans un combat dont on parle déjà et qui serait très intéressant. Il faut aussi mettre en valeur les jeunes, avec un bon parcours amateur, comme José Antonio Traicovich, Cyrano Lorenzo et le frappeur dur José Luis Navarro, qui viennent piétiner.

Les fans voient-ils un combattant qui pourrait être l’avenir de cette division de poids en Espagne dans les années à venir ?

* Combattants actifs nous considérons, compte tenu de la pandémie et des problèmes de pénurie de soirées qu’elle entraîne, les espagnols et étrangers résidents qui ont combattu au cours des deux dernières années et demie, à l’exception des combattants qui ont officiellement et définitivement pris leur retraite.