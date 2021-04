Bilan du Grand Prix d’Émilie-Romagne

Will et Paul passent en revue un Grand Prix d’Émilie-Romagne très excitant à Imola, que Max Verstappen a remporté en troisième position sur la grille.

Les gars discutent d’un bon trajet depuis Verstappen, de l’incident de Valtteri Bottas et George Russell et du Lando Norris de plus en plus impressionnant.

