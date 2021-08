Bilan du match : Southampton 1 – 1 Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a rappelé à point nommé qu’il restait un travail en cours, avec un match nul 1-1 délabré à Southampton.

Après l’optimisme débridé de la victoire cohérente et fluide de la semaine dernière sur Leeds, il s’agissait d’un affichage qui donne à réfléchir qui contenait bon nombre des mêmes défauts frustrants et tenaces qui ont marqué l’équipe d’Ole Gunnar Solskajer la saison dernière.

United a commencé assez brillamment, dominant la possession et menaçant de balles mortes. En moins de 15 minutes, ils avaient atteint le bar d’un coin et créé quelques demi-chances pour Paul Pogba et Mason Greenwood.

Porté par l’irrépressible Pogba, cela semblait être une question de temps avant l’arrivée du premier but.

Cependant, en moins d’une demi-heure, Southampton avait commencé à pousser et à pousser ses adversaires à commettre des erreurs de base à plusieurs reprises et l’élan a rapidement changé.

À ce stade, une anxiété rampante s’était glissée dans la ligne arrière aléatoire des Diables rouges et un manque de contrôle au milieu de terrain laissait présager des périodes difficiles à venir.

Avec Nemanja Matic tournant dans le dernier rappel aux pieds de plomb de ses limites – et Fred sous une forme typiquement erratique – les Saints ont commencé à exercer une influence croissante sur les procédures.

Les défenseurs de United semblaient mal à l’aise avec un manque cruel de protection au milieu de terrain, et les hommes de Ralph Hasenhuttls ont commencé à capitaliser sur l’anxiété qui se répandait dans les rangs de leurs adversaires.

À la demi-heure, les Saints se sont emparés de l’un des innombrables exemples de défense nonchalante pour prendre les devants.

Bruno Fernandes a été fermement dépossédé par Jack Stephens et un joli une-deux avec Adam Armstrong a trouvé Che Adams dans l’espace à la lisière de la surface.

Son tir raté a ricoché sur le malheureux Fred et a jeté un coup d’œil au-delà du mauvais pied David De Gea.

Bien que Fernandes ait fait appel avec colère contre le caractère physique du tacle de Stephens, l’arbitre l’a jugé juste et le but a été maintenu.

Pendant le reste de la mi-temps, les hommes de Solskjaer ont menacé de balles mortes mais, avec Anthony Martial plus une notion fantaisiste qu’un être humain vivant et respirant, ils ont créé peu de jeu ouvert.

Les deux équipes sont entrées à la mi-temps, l’équipe locale commençant à sembler une valeur raisonnable pour leur avance.

United a égalisé au début de la seconde mi-temps, Greenwood dépassant McCarthy après un bon travail de Pogba. Soudainement dans l’ascendant, la scène semblait prête pour l’assaut de United pour les trois points.

Mais l’assaut ne s’est jamais matérialisé.

Les remplacements intelligents de Hassenhuttl ont ramené le match en faveur de l’équipe locale et, reflétant la période d’ouverture, les Saints ont terminé la mi-temps – et le match – la meilleure équipe.

Mais pour le bon arrêt de De Gea face à Adam Armstrong, Southampton aurait même pu prendre les trois points.

En revanche, les remplacements de Solskjaer n’ont eu que peu d’impact sur le déroulement du jeu, se présentant comme un joueur jetant désespérément des cartes sans aucun sens de fin de partie.

Un record de 27 matchs à l’extérieur sans défaite à l’époque, mais aussi une preuve supplémentaire que Solskjaer a beaucoup à faire avant que cette version de United puisse être évoquée dans le même souffle que certaines des grandes équipes dans lesquelles il a joué.

