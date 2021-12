Bilan d’un an : PlayStation a connu une année 2021 lente mais réussie

2021 a été une année étrange pour PlayStation, sans parler de l’industrie du jeu dans son ensemble. C’était la première année complète où la PS5 était en vente, mais cela s’est également avéré être une année pleine de pénuries d’approvisionnement au milieu d’une pandémie mortelle. Il a été presque impossible d’acheter une PS5, et comme l’analyste principal de Niko Partners Daniel Ahmed l’a noté sur Twitter, cela a eu un impact considérable sur les ventes potentielles.

Cependant, tout n’est pas mauvais pour PlayStation. Il a réussi à débloquer un stockage SSD étendu sur la PS5, à laisser tomber quelques exclusivités stellaires tout au long de l’année et à révéler une liste de jeux à venir impressionnants.

Bien que je ne pense pas qu’elle ait réussi à avoir une bonne année comme celle de Xbox, en particulier avec l’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft, PlayStation a prouvé qu’elle ne se reposerait pas sur ses lauriers et ne serait pas complaisante. Il a fait quelques achats de studio notables et a livré facilement la vitrine la plus impressionnante de l’année en septembre. Les fans de PlayStation ont beaucoup à attendre, mais regardons d’abord ce que 2021 leur réservait.

Jeux, jeux, jeux

Source : Bethesda

En plongeant dans ses versions de jeux, aucun ne se démarque tout à fait comme Ratchet et Clank: Rift Apart, qui était en lice pour de nombreux prix de jeu cette année. Dans notre propre critique, nous l’avons appelé une nouvelle franchise phare pour PlayStation et avons déclaré: « Les fans de longue date de la série et les nouveaux arrivants se doivent de jouer à Ratchet and Clank: Rift Apart. C’est un excellent ajout à la franchise bien-aimée qui prouve que vous pouvez apprends de nouveaux tours à un vieux chien. »

Inutile de dire que ce fut une réussite pour Insomniac et PlayStation. Et pour ne pas être ralenti par une sortie majeure, Insomniac est déjà à pied d’œuvre sur Spider-Man 2 et un nouveau jeu Wolverine. Nous avons toutes les raisons de croire que ces jeux seront tout aussi excellents compte tenu des antécédents d’Insomniac.

PlayStation a également vu les sorties de Deathloop et Kena: Bridge of Spirits, tous deux recevant des éloges ici sur Android Central et dans l’ensemble de l’industrie. Bien que les retards aient sans aucun doute pesé sur la feuille de route de Sony, ce fut un soulagement de voir que la société pouvait encore décrocher quelques gros succès au cours de l’année.

Cela dit, certaines exclusivités notables comme Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War Ragnarok ont ​​toutes été repoussées à 2022 après avoir initialement, bien que naïvement, prévu de lancer en 2021. Il s’agissait de retards majeurs sur une période de vacances qui a vu la Xbox Halo Infinite Libération. PlayStation avait besoin d’un gros succès pour les fêtes, et elle n’en avait tout simplement pas.

Le stock ne répond pas à la demande

Source : Jennifer Locke / Android Central

Malgré la vente de plus de 13,4 millions d’unités en octobre 2021, la production de la PS5 ne peut tout simplement pas répondre à la demande. La pandémie a décimé les chaînes d’approvisionnement et provoqué des pénuries de puces dans le monde entier ; puces qui font partie intégrante de la fabrication de consoles de jeux. Sony avait initialement voulu fabriquer 16 millions de consoles d’ici fin mars 2022, mais ce nombre a été ramené à 15 millions en raison de difficultés de production.

Malgré la vente de plus de 13,4 millions d’unités en octobre 2021, la production de la PS5 ne peut tout simplement pas répondre à la demande.

Il ne fait aucun doute que la PS5 a réussi même avec une demande sans précédent, mais PlayStation n’est pas en mesure de tirer pleinement parti de cette popularité. En raison du faible stock, les scalpers se sont mis à vendre des consoles pour plus de 1 000 $, et il est plus courant qu’improbable de trouver des escroqueries pures et simples sur les réseaux sociaux.

PlayStation est loin d’être le seul fabricant de consoles concerné par cela, Microsoft et Nintendo souffrant également de pénuries de production, mais ce n’est pas parce qu’il n’est pas seul dans ce scénario que c’est mieux. Sony perd des millions de dollars de ventes potentielles. Le bon côté de tout cela est qu’à partir d’août 2021, Sony ne vend plus la PS5 à perte.

Des acquisitions de studios à gogo

Source : PlayStation

Pour ne pas laisser Xbox s’amuser avec son acquisition ZeniMax, PlayStation a fait une grosse folie de dépenses au cours de l’année. Sony a acquis cinq studios en 2021, ajoutant à son portefeuille propriétaire avec Housemarque, Firesprite, Nixxes Software, Valkyrie et Bluepoint. Alors que Valkyrie et Nixxes sont actuellement décrits comme des studios de support, cela ne change rien au fait que Sony a renforcé ses effectifs.

Tout cela devrait signifier que les offres propriétaires de PlayStation seront plus diversifiées et raffinées. Mais Housemarque et Bluepoint ont récemment sorti deux jeux majeurs avec Returnal et Demon’s Souls Remake, respectivement, donc tout nouveau projet de l’un ou l’autre peut prendre des années.

Le passage de PlayStation sur PC

Source : PlayStation

Pendant très longtemps, les jeux propriétaires ne sortiraient que sur les plates-formes PlayStation, ignorant complètement une version PC. Cela a changé en 2020 et les efforts de l’entreprise en matière de PC ont continué de se développer en 2021. Après avoir vu Horizon Zero Dawn frapper les PC, Days Gone a emboîté le pas. Les prochaines versions sur PC incluent God of War et Uncharted: Legacy of Thieves Collection. C’est peut-être une petite liste pour l’instant, mais elle ne manquera pas de s’allonger avec le temps, et cela montre que PlayStation est de plus en plus conscient de son marché en pleine croissance.

Vous verrez certains en ligne dénoncer cela comme une victoire pour Microsoft, mais ce n’est vraiment pas le cas. Sony publiant ces jeux sur PC ne fait que les mettre entre les mains de plus de joueurs et leur rapporter plus d’argent. C’est un scénario gagnant/gagnant. Cela ne dévalorise pas l’exclusivité console de certains jeux. Il s’agit d’étendre un écosystème, et c’est quelque chose dont PlayStation a désespérément besoin.

Days Gone et Horizon Zero Dawn ont tous deux rencontré un énorme succès sur PC, en tête des ventes Steam, et nous avons toutes les raisons de croire que cette tendance se poursuivra à mesure que de plus en plus d’exclusivités PlayStation seront publiées.

Que se passe-t-il avec PlayStation Now

Source : Android Central

PlayStation Now a connu une année très moyenne et sans importance, mais il y a des raisons de croire que cela pourrait bientôt changer. Bloomberg a rapporté que PlayStation est sur le point de créer son propre service pour concurrencer le Xbox Game Pass, fusionnant efficacement PS Plus et PS Now en un seul abonnement. La société conservera apparemment la marque PlayStation Plus mais « éliminera progressivement PlayStation Now », selon les documents.

Spartacus, comme le nom de code du service, peut avoir trois niveaux à des prix différents, offrant des services différents. Le premier serait essentiellement PS Plus tel quel, le second offrirait une bibliothèque de jeux PS4 et PS5 gratuits, et le troisième ajouterait des démos étendues, des jeux en streaming et une bibliothèque de jeux classiques PS1, PS2, PS3 et PSP.

Considérant que PlayStation Now a été lancé trois ans avant le Xbox Game Pass et a en quelque sorte mal tâté le ballon, ce rapport n’est qu’une bonne nouvelle. PS Now n’a jamais touché une corde comme Game Pass, même s’il avait toutes les chances du monde d’être meilleur. Ce n’est même qu’en 2019 que son prix est passé de 20 $ par mois (!!!) à 10 $ par mois. Même penser à payer 240 $ par an pour ce que PS Now a à offrir est absurde.

La meilleure mise à jour du firmware PS5 à ce jour

Source : Jennifer Locke / Android Central

C’était déjà ridicule lorsque la PS5 a été annoncée avec un SSD interne de 825 Go, renonçant curieusement à l’option 1 To, et cela a été aggravé lorsque seulement 667 Go étaient utilisables. La cerise sur le gâteau était que la console ne prenait pas en charge le stockage étendu au lancement, ce qui signifie que vous deviez utiliser le SSD interne de la PS5 pour jouer à des jeux PS5. Il n’y avait pas d’autre option. C’est jusqu’à ce que Sony déverrouille le stockage SSD étendu dans une mise à jour du micrologiciel.

Il peut y avoir des spécifications strictes, mais certains des meilleurs SSD pour PS5 font des merveilles pour augmenter le stockage des joueurs.

Retour sur 2021

Source : Jennifer Locke / Android Central

En prenant du recul, 2021 a été une année solide pour PlayStation dans son ensemble.

En prenant du recul, 2021 a été une année solide pour PlayStation dans son ensemble. Malgré les retards de jeu et les ruptures de stock, il a réussi à battre des records de vente et à livrer d’excellents produits. Cela dit, lorsque vous regardez ce que Microsoft a réalisé avec Xbox, il est difficile d’ignorer les lacunes de PlayStation. Le Xbox Game Pass n’a pas (encore) de véritable concurrent et même avec les récentes acquisitions de studios de Sony, il ne correspond pas à ce que Xbox a cultivé dans sa famille propriétaire.

Considérant que 2021 n’était en aucun cas une année normale, avec la pandémie et tout ce qui se passait, PlayStation a admirablement fait face à une bataille difficile. Des problèmes peuvent surgir dans les coulisses selon Bloomberg, qui signale un chiffre d’affaires élevé en raison de la fixation de Sony sur les titres à succès, mais la feuille de route de l’entreprise donne des raisons d’espérer.

Ce que 2022 et au-delà réserve à PlayStation

Source : PlayStation

Comme je l’ai mentionné plus tôt, PlayStation propose une gamme impressionnante d’exclusivités en cours de route, avec des titres Marvel et des entrées de franchise de sa série la plus populaire. Mais ce n’est pas tout. Un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est en préparation, ramenant le classique acclamé sur PS5. Final Fantasy 16, au moins au lancement, sera également exclusif à la PS5, montrant que PlayStation n’a pas peur de dépenser de l’argent pour des offres qui lui profitent (quel que soit votre avis sur les offres d’exclusivité de tiers chronométrées).

Je ne suis pas préoccupé par l’état de PlayStation Studios car il a beaucoup d’IP sur lesquelles puiser. Ce qui va distinguer PlayStation l’année prochaine, c’est ce qu’elle peut potentiellement offrir avec son concurrent Xbox Game Pass. Nous avons vu de plus en plus de jeux tiers se lancer dans le service de Microsoft, tandis que les utilisateurs de PlayStation sont obligés de dépenser entre 60 $ et 70 $ par pop chaque fois qu’un nouveau jeu sort. Cela s’additionne. Game Pass Ultimate coûte 180 $ par an, l’équivalent de seulement trois nouveaux jeux. Pour une entreprise qui se targue d’être « pour les joueurs », PlayStation n’a décidément pas toujours été conviviale.

Source : Jennifer Locke / Android Central

Pour ne pas se contenter de sortir son catalogue sur PC, PlayStation s’est également engagé dans le jeu mobile. Le PDG Jim Ryan pense que le portefeuille de PlayStation se traduirait bien sur les appareils Android et iOS.

Le mobile n’est qu’un des domaines que nous explorons pour toucher des millions de joueurs au-delà de nos plateformes. PlayStation dispose d’un vaste catalogue d’adresses IP propriétaires diverses qui peuvent passer aux jeux sur smartphone et compléter nos jeux AAA ou nos jeux de service en direct. Nous explorons le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l’écoute. Grâce à des investissements dans la propriété intellectuelle, la collaboration du groupe au sein de Sony, l’investissement dans les réseaux sociaux et mobiles, nous sommes ravis de l’opportunité de continuer à étendre notre communauté et d’accueillir des millions de nouveaux joueurs dans la famille PlayStation.

À en juger par les appels de résultats tout au long de l’année, PlayStation diversifiera certainement encore plus son portefeuille dans les années à venir. Nous en avons déjà vu les débuts se produire en 2021. L’industrie des jeux est un espace en constante évolution et en constante évolution, il est donc logique que PlayStation évolue avec lui.