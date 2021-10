Bilan et buts Ajax-PSV (5-0), match de la 10e journée

24/10/2021 à 19:09 CEST

L’Ajax se consolide en tant que leader de l’Eredivisie après avoir battu le PSV Eindhoven, rival direct de la couronne néerlandaise. Les deux équipes ont eu des occasions tout au long du match, mais les joueurs de Avoir une sorcière ils ont su être plus forts dans la surface rivale et ont fini par s’imposer dans l’électronique par un résultat de 5-0. Dusan Tadic, auteur d’un but et de deux passes décisives, a été un casse-tête constant pour les visiteurs.

AHA

PSV

Ajax

Pasveer; Mazraoui, Bois, Martínez, Aveugle (Tagliafico, 80′) ; Álvarez (Schuurs, 88′), Gravenberch (Kudus, 80′) ; Antony (Neres, 80′), Berghuis (Klaassen, 69′), Tadic ; Haller

PSV

Drommel ; Mwene (Teze, 81′), Silva, Boscagli, Max ; Götze (Gutierrez, 81′), Van Ginkel (Pröpper, 72′), Sangaré, Bruma (Vertessen, 58′) ; Vinicius (Mauro Junior, 72′), Zahavi

Buts

1-0 M.19 : Berghuis ; 2-0 M.56 : Haller ; 3-0 M.66 : Antoine ; 4-0 M. 76 : Klaassen ; 5-0 M.92 : Tadic.

Arbitre

Serdar Gozubuyuk. TA : Edson Álvarez (24′), Lisandro Martínez (29′) / Philipp Max (36′), Vinicius (69′)

Le match a commencé avec un visage pour l’Ajax grâce à un but de Steven Berghuis, qui a terminé un bal servi par Dusan Tadic. Déjà dans la deuxième partie, Tadic assisté à Haller, qui s’est dirigé vers le long poteau pour porter le score à 2-0 au tableau d’affichage. Avec ce but, l’attaquant ivoirien prolonge sa séquence de buts en inscrivant 7 buts en championnat national et 6 en UEFA Champions League. Antoine, Klaassen et Tadic ils ont terminé la victoire au stade Johan Cruijff, offrant un après-midi mémorable aux fans.

Avec cette victoire, L’Ajax pointe à 25 points et prend de la distance en tête de l’Eredivisie, mettant la terre au milieu avec le deuxième classé, le PSV (21 points). Les de Avoir une sorcière Ils terminent la dixième journée avec 8 victoires, 1 nul et 1 défaite, des chiffres qui les placent comme des candidats clairs pour le titre de champion.