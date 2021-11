Bilan et buts Cadix-Atlético de Madrid de la 15e journée de Liga

28/11/2021

L’Atlético de Madrid avait besoin d’une telle victoire. Triomphe balsamique pour panser les plaies européennes et gagner en confiance (1-4). Le seul « mais », le but encaissé dans la dernière ligne droite. Un autre jour sans draps propres. Bien sûr, la deuxième mi-temps de rojiblanca avait un niveau très élevé et ils ont réussi à débloquer le crash avec un Lemar et Griezmann spécialement inspirés. Soyez prudent avec Cadix, qui n’est qu’à un point de la zone de relégation et Elche manque un match.

GOUJAT

AU M

Cadix

Ledesma ; Carcelén, Haroyan, Cala, Espino; Salvi, Jonsson (Fali 83′), Álex Fernández (Bastida 83′), Perea (Negredo 68′); Neveu (Arzamendia 77′), Lozano.

Sportif

Oblak ; Savic, Giménez (Felipe 33′), Hermoso; Koke ; Marcos Llorente, De Paul, Lemar (Correa 73′), Carrasco; Griezmann, Suárez (Matheus Cunha 73′).

Buts

0-1 M.56 Lemar ; 0-2 M.70 Griezmann ; 0-3 M.76 Sangle ; 1-3 M.86 Lozano ; 1-4 M.86 Matheus Cunha.

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA : Álex Fernández (24′), Jonsson (82′).

Incidents

Stade Ramón de Carranza.

Le match dans le fief de Cadix a commencé avec une intensité élevée et ceux de Cervera n’ont pas tardé à envoyer le premier avertissement. Lozano a profité de la mauvaise intervention de Giménez, a gagné le dos de l’Uruguayen et son centre a été fourni par Marcos Llorente. Il n’a pas fallu longtemps à l’équipe du matelas pour répondre par une formidable passe filtrée de Lemar pour un Carrasco qui n’a pas trouvé de position de tir dégagée et la défense de Cadix a arrêté le stage du Belge.

Les hommes de Simeone ont pris le contrôle du match avec un très bon niveau de Marcos Llorente exerçant dans le couloir droit. Griezmann a envoyé un ballon au poteau pour passer de Llorente dans un jeu qui, s’il s’était terminé par un but, n’aurait pas été valable car le cuir a franchi la ligne du bas. Hermoso et Savic ont également eu l’occasion d’ouvrir le score mais ils n’ont pas eu raison non plus.

Cholo a dû déplacer le banc au bout d’une demi-heure car Giménez avait le vertige après un coup dur au visage. Felipe était chargé d’entrer sur le terrain de jeu. Les rojiblancos ont perdu cette supériorité, mais curieusement, c’est à ce moment-là que le plus clair des 45 premières minutes est arrivé. Suárez a été victime d’un rebond qu’il a tenté d’accrocher en premier avec une volée à un demi-mètre de Ledesma. L’Uruguayen l’a envoyée au-dessus de la barre transversale dans l’un de ces jeux qu’il ne pardonne généralement pas.

Après avoir traversé les vestiaires, le jeu s’animait à nouveau dans les deux zones. Lozano a pu marquer pour Cadix mais il n’a pas atteint le centre d’un cheveu qu’il a passé devant Oblak. Celui qui a bien fait les choses était Lemar. Un délicieux centre de Carrasco s’est retrouvé sur la tête du Français et en attendant cela a fait soupirer de soulagement Simeone épuisé sur le banc.

La même connexion pourrait sceller la victoire quelques minutes plus tard, mais Lemar, dans un heads-up très clair contre Ledesma, n’a pas bien résolu avec sa jambe moins habile. Une partie de la faute était également le gardien de but de l’équipe de Cadix. Mais Thomas était gentil et si l’enchère ne sortait pas, il essayait de la générer. Elle a mis un pas dans son dos pour l’ascension d’un Marcos Llorente qui l’a placée au cœur de la zone et Griezmann, de la main droite, l’a franchi pour mettre le 0-2. Ils pouvaient respirer facilement.

Cholo en a ensuite profité pour donner du repos à des hommes comme Suárez ou un Lemar qui a été le meilleur de la chute. L’Atlético n’a pas relâché qui a profité des déséquilibres défensifs d’un Cadix qui a jeté l’éponge. Le troisième est tombé après une belle combinaison entre Griezmann, Carrasco et Correa qui a terminé l’Argentin avant un Ledesma vendu.

Le match est devenu fou dans les phases finales avec un but plus qu’étrange de Lozano en premier. Une balle qui a touché la jambe d’Hermoso, s’est transformée en melon empoisonné et Oblak a également fait sa part pour ne pas l’empêcher d’entrer. La joie n’a pas duré longtemps au Nuevo Mirandilla car Griezmann a filtré une passe sensationnelle pour Matheus Cunha qui a détruit le filet pour sceller la finale 1-4.