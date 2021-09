Bilan et buts d’Angers-Marseille en Ligue 1

22/09/2021 à 23:27 CEST

L’Olympique de Marseille a inscrit son deuxième nul de la saison et, bien qu’invaincu, il commence à perdre son emprise sur la lutte pour le titre. Le PSG a une route plate à gauche. Les hommes de Sampaoli ne sont pas allés au-delà du nul face à Angers qui signe un bon début de saison et est troisième du classement.

FR

OLM

Angers

Bernardoni ; Manceau, Traoré, Thomas ; Cabot, Mendy (Taibi 85′), Capelle, Ebosse (Mangani 71′) ; Ounahi, Bahoken (Cho 66′), Fulgini (Brahimi 71′).

Marseille

Pau Lopez ; Kamara (Gueye 77′), Balerdi, Caleta-Car ; Rongier (Guendouzi 84′) ; Lirola (Konrad 59′), Harit, Gerson, Amavi (Peres 59′) ; Luis Henrique (ünder 59′), Dieng.

Arbitre

Ruddy Buquet. TA : Ounahi (44′) / Caleta-Car (52′), Balerdi (59′), Harit (65′)

En fait, Angers a généré plus que l’ensemble du sélectionneur argentin. Un match marqué par l’égalité, la bonne défense et l’incapacité au sommet. Plat, sans fluidité de circulation et avec peu d’actions à mettre en valeur. Le plus clair de la première mi-temps, un tir de Luis Henrique que Bernardoni a décollé d’un bon arrêt.

Sampaoli a donné entrée à Konrad de la Fuente déjà en seconde période pour tenter de dénouer le blocus offensif dans lequel vivait l’équipe marseillaise. Ce n’est pas non plus qu’ils aient su créer plus de danger malgré la fraîcheur des nouvelles jambes. 0-0 et retour à Marseille avec un point qu’on connaît peu. Il y a sept points qui séparent “les olympiens” du PSG. Bien sûr, avec un jeu de moins.