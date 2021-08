Bilan et buts d’Angers-Olympique Lyon (3-0), match de la 2e journée

15/08/2021

Ce n’est pas un bon début en Ligue 1 2021/2022 pour l’Olympique Lyonnais sans Memphis Depay. S’ils ont débuté la compétition nationale à domicile par un match nul face à Brest, ils se sont inclinés ce dimanche lors de leur passage au Stade Raymond Kopa (3-0). Une défaite qui laisse l’équipe dirigée par Peter Bosz avec seulement un point sur six possibles lors des deux premiers matches de championnat. D’un autre côté, bien au contraire. Deuxième victoire pour un Angers électrique, divertissant et cool qui bouge au rythme de Sofiane Boufal, Souleyman Doumbia Oui Mohamed–Ali cho.

Match correspondant à la deuxième journée de Ligue 1 disputée au Stade Rayomnd Kopa.

Dès le départ, Angers de Stéphane Moulin imposé ses idées. Avec des changements de système, selon que l’équipe attaquait ou défendait, les hôtes se sentaient extrêmement à l’aise dans le ballon et ont réussi à faire beaucoup de dégâts à l’Olympique Lyonnais derrière à chaque transition rapide. Les premières chances locales qu’il pouvait sauver sont arrivées Lopes, alterné avec les arrivées de Lyon au but de Bernardoni, mais ce n’est qu’à la fin des vingt premières minutes de jeu que le score n’a pas été dévoilé.

Une fréquentation au sol de Cabot, de la droite, qui a arpenté la ligne de but sous le regard de Antoine Lopes – une balle qui semblait avoir été longue – la contrôlait Boufal et ce, avec pratiquement aucun angle, défini pour mettre l’avantage. Lyon a cherché à se redresser mais l’approche de Moulin a empêché une bonne première partie des visiteurs de voir, qui ont égalisé dans la dernière minute de la première mi-temps grâce à un bon ballon de Houssem Aouar Quoi Karl Toko Ekambi il a terminé la tête au bord du filet.

La seconde quarante-cinq minutes s’est poursuivie dans la même veine que la première. Avec Angers averti par Fulgini et cherche à étendre l’avantage dans l’électronique. Il n’a pas fallu longtemps pour arriver. Et encore, Lopes a été le protagoniste d’une action qui a mis en évidence un manque de compréhension entre Marcelo et le. Le footballeur lyonnais, dans un ballon apparemment sûr, a rendu le ballon à son gardien, qui n’a pas pu le contrôler et est entré dans le but. Dix minutes après le début de la seconde mi-temps, Angers plaçait un terrain au milieu du tableau d’affichage. Dès lors, Lyon a cherché une réaction qui n’est pas venue. Et pour couronner le tout Maxwell Cornet a été expulsé pour un double avertissement suite à un tacle fort sur Cho. Tout s’est compliqué pour les hommes de Bosz.

Stéphane Moulin introduit des changements. Ils s’en allèrent Boufal Oui Cho, les principaux protagonistes du duel. Cependant, Angers continue d’insister et n’est pas satisfait du résultat. Ainsi est venu le troisième but qui a fini par tuer le match, s’il ne l’a pas fait avant l’expulsion de Conet ou des objectifs locaux. Avec de l’espace aux trois quarts du terrain, celui qui vient d’entrer sur le terrain de jeu, Azzedine Ounahi a poussé, a placé le ballon à droite et a tiré avec un placement à gauche d’un Lopes que rien ne pouvait faire. Devant un Olympique de Lyon sans idée, anarchique et totalement absent, depuis la marche de Memphis DepayCôté offensif, Angers – leader après la victoire – s’est imposé par trois buts sous la baguette d’un très jeune homme Mohamed–Ali cho.