Bilan et buts de Dortmund-Cologne (2-0), match de la 10e journée

30/10/2021 à 17:51 CEST

Alberto Teruel

Le Borussia Dortmund maintient ses aspirations en championnat après avoir battu Colonia par un résultat de 2-0. Les hommes de Marco Rose ont montré plus d’ombres que de lumières tout au long du match, mais ils ont su optimiser leurs chances et ont obtenu les trois points. Malgré le résultat positif, le jeu joué par les Allemands ne parvient pas à faire fuir les fantômes de la victoire contre l’Ajax et génère certains doutes face aux prochains engagements.

BVB

CHOUX

Borussia Dortmund

Kobel ; Akanji, Hummels, Pongraci (Tigges, 58′) ; Meunier, Bellingham, Witsel, Wolf (Passlack, 70′) ; Brandt ; Hazard (Malen, 58′), Reus.

Eau de Cologne

Corne; Schmitz (Ehizibue, 81′), Kilian, Hübers (Czichos, 64′), Hector ; Ljubicic (Schaub, 81′), Özca; Uth, Duda (Kainz, 59′), Thielmann (Andersson, 64′) ; Modeste.

Buts

1-0 M.40 : Thorgan Hazard ; 2-0 M.64 : Tigges.

Arbitre

Martin Petersen : TA : Meunier (51′), Bellingham (88′) / Schmitz (11′), Hübers (56′), Özca (82′)

L’équipe de borusser n’a pas offert de bons sentiments pendant les 20 premières minutes. Malgré les encouragements de leur public, les élèves de Marco Rose ne se sont pas sentis à l’aise sur le terrain et ont été dépassés tactiquement par Colonia. Dans un oubli collectif, Duda était sur le point de surprendre Kobel avec un tir à longue distance.

La première occasion locale est née des bottes de Marco Reus, et au fil des minutes, le Borussia Dortmund a réussi à égaliser le match. Les habitants ont commencé à arriver au but de la Colonia assidûment jusqu’à ce que le premier but monte au tableau d’affichage. A la 40e minute, Jude Bellingham a accroché un ballon au cœur de la surface pour que Thorgan Hazard puisse tirer à volonté.

L’arrivée de la seconde mi-temps n’a pas changé les sentiments du jeu, et Colonia a eu plusieurs occasions d’équilibrer l’électronique. Malgré les doutes générés par Dortmund, Tigges a marqué après un bon corner de Brandt. Le deuxième but a gaspillé les options d’un Cologne qui a commencé à s’estomper, permettant à Dortmund de dominer la dernière phase du match avec une relative facilité.