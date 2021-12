Bilan et buts de Huracán Melilla-Levante (0-8) au premier tour de la Copa del Rey

12/02/2021

Le à 21:59 CET

.

Huit mois plus tard, victoire. Levante a battu 0-8 contre le modeste Huracán de Melilla, du régional préférentiel, et a obtenu par voie rapide le passage au tour suivant de la Copa del Rey lors des débuts du jeune italien Alessio Lisci en tant qu’intérimaire de l’équipe, après le retrait de Javier Pereira en raison de mauvais résultats. Ils n’avaient plus gagné de match officiel depuis le 10 avril contre Eibar, 23 matchs plus tard.

MEL

LEV

L’ouragan Melilla

Diz ; Mohamed, Muha, Salah, Mayid ; Moha (Naoufal 46′), Farid (46′) ; Sidi (Hamed 46′), Buzzian (Zaguari 58′), José Luis ; Médina (Calero 56′).

j’ai soulevé

Aitor; Coke (Fils 46′), Duarte (Mustafi 46′), Róber Pier, Franquesa; Blesa, Radoja (Vukcevic 62′), Malsa, Bardhi (Dani Gómez 46′); Soldat (Pablo Martínez 62′), Cantero.

Buts

0-1 M.2 Soldat, 0-2 M.22 Soldat, 0-3 M.29 Blesa, 0-4 M.30 Blesa, 0-5 M.51 Malsa, 0-6 M.52 Dani Gómez, 0 -7 M.58 Dani Gómez, 0-8 M.63 Blesa.

Arbitre

Mario Melero López (andalou). TA : Muha (44′) / Jetée Róber (45′)

Incidents

Stade municipal Álvarez Claro.

Les granotas ont joué à plaisir contre un adversaire qui n’a pas su les mettre en difficulté tout au long du match, comme en témoigne le tableau d’affichage, un 0-8 retentissant grâce à un Un triplé d’Álex Blesa, deux doublés de Roberto Soldado et Dani Gómez, et le même du milieu de terrain français Mickael Malsa.

Levante a obtenu le direct dès le début, n’a connu aucun problème en première mi-temps contre un CD. Un ouragan inoffensif contre le but défendu par Aitor Fernández et inaugurant son vaste compte de buts très rapidement, deux minutes après le début du match, après un entracte du droit de Cantero que Soldado poussait au fond des filets à volonté.

Les habitants de Melilla ont passé un très mauvais moment devant une équipe granota qui a laissé le choc prêt pour la condamnation peu avant l’équateur de la première mi-temps, bien qu’avant Soldado, à deux reprises, il ait raté deux buts chantés.

Le 0-2 a également été marqué par Soldado, après une passe de Franquesa, tandis que Blesa a également réalisé un doublé en deux actions consécutives en moins d’une minute, les 28 et 29, la première après un centre de la droite et la seconde par le équipe, de l’extérieur de la surface, après un vol de ballon.

La seconde mi-temps était un harcèlement et une démolition de Levante sur le but de David, puisque les habitants de Melilla ne pouvaient pas quitter leur région, recevant également une dure raclée.

Ainsi, à 5 minutes, Malsa a profité d’un centre sur la gauche pour battre David d’un puissant tir bas et croisé pour porter le score à 0-5, et une minute plus tard Dani Gómez a battu David à volonté, après une bonne passe de Cantero (0-6).

Le Melilla Hurricane n’a pas pu atteindre le but des visiteurs et les granotas ont fait beaucoup plus de dégâts, avec deux autres buts de Dani Gómez et le troisième de Blesa aux 58e et 63e minutes, respectivement.