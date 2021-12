Bilan et buts de l’Arsenal-West Ham de la 17e journée de Premier League (2-0)

15/12/2021 à 23h22 CET

.

L’Arsenal de l’Espagnol Mikel Arteta s’est imposé ce mercredi dans le derby londonien contre West Ham (2-0), ce qui lui permet de s’installer dans la ‘Champions zone’, d’où sort l’équipe de David Moyes.

ARS

WHA

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney ; Saka, Thomas, Xhaka, Martinelli (Tavares 89′) ; Odegaard (Smith Rowe 82′); Lacazette (Tavares 88′).

West Ham

Fabianski ; Coufal, Dawson, Diop, Mausaku ; Soucek, Riz; Bowen, Lanzini (Benrahma 76′), Fornals (Ashby 84′) ; Michel Antonio.

Buts

1-0 M.48 Martinelli ; 2-0 M.87 Smith Rowe.

Arbitre

Anthony Taylor. TA : Martinelli (58′), Ramsdale (72′) / Coufal (11′, 2A 67′)

Un but du Brésilien Gabriel Martinelli en début de seconde période reflétait la supériorité que les Gunners avaient montré en première mi-temps, qui ont pu augmenter leur avantage avec un penalty qui signifiait également l’expulsion du Tchèque Vladimir Coufal, mais le gardien polonais Lukasz Fabianski a stoppé le lancement du Français Alexandre Lacazette. Ils ont dû attendre pour le faire à la fin, par l’intermédiaire d’Emile Smith Rowe.

Cette victoire donne pour l’instant à Arsenal l’initiative dans la lutte serrée pour la quatrième place, avec 29 points, un de plus que West Ham, bien que Manchester United et Tottenham, cinquième et sixième, aient joué moins de matchs.

Wolverhampton a mis fin à sa séquence de quatre défaites consécutives sans gagner grâce à un but du Marocain Romain Saiss (m.46+) qui leur a offert la victoire à l’Amex Stadium contre Brighton par Rober Sánchez et Marc Cucurella (0-1), qui n’a pas remporté en Premier depuis le 19 septembre.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Southampton continue également dans les heures creuses malgré un match nul dans le fief de Crystal Palace (2-2), qui a frustré le retour de l’équipe emmenée par l’Autrichien Ralph Hasenhutti.