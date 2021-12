Bilan et buts de l’Atlético Baleares-Getafe au deuxième tour de la Copa del Rey

16/12/2021 à 23:07 CET

L’Atlético de Baleares, de Primera RFEF, a joué dans l’une des surprises de la Copa del Rey en éliminant Getafe de Quique Sánchez Flores avec des buts Pedro Orfila (2), Dioni, Manel et Vinicius Tanque.

ATB

AVOIR

À. Baléares

Ginard ; Ferrone, Orfila, Vilarrasa; Canario (Rigo 85′), Cordero, Shashoua (Florit 74′), José Fran; Isidro (Damien 69′) ; Manel, Dioni (Tank 74′).

Getafe

Yañez ; Iglesias, Nyom, Cabaco, Jonathan Silva, Jankto ; Florentino, Timor, Chinchu (Álvaro 38′); Poveda (Montero 80′), Jaime Mata.

Buts

1-0 M.6 Orfila ; 2-0 M.44 Orfila ; 3-0 M.68 Dioni ; 4-0 M.70 Manel ; 5-0 M.89 Char.

Arbitre

TA : Alberola Rojas (espagnol-Macnhego). TA : Isidro (32′), Cordero (37′) / Chinchu (24′), Jankto (45′). TR : Tabac (32′)

Le club des Baléares a battu un rival qui ce soir a été vu bien en dessous de son niveau, commettant de graves erreurs en défense et qu’en plus, il s’est retrouvé avec dix joueurs à la 32e minute après l’expulsion du défenseur central uruguayen Erik Cabaco pour avoir donné une tête dans une bagarre avec Isi Ros, qui a été averti.

Contraints de jouer une heure en infériorité numérique, les azulones ont vécu un véritable cauchemar au stade des Baléares. Rien de ce qu’ils avaient préparé pour cette cravate n’est sorti ; tout le contraire de son rival, qui a fait preuve d’un grand niveau lors d’une nuit historique pour l’entité bleu et blanc.

Getafe a affronté le duel avec une longue liste de victimes -Macías, Abdulai, Chema Rodríguez, Sandro Ramírez- et son rival, pratiquement mis dans la mêlée les onze qui se battent chaque dimanche pour les trois points de leur catégorie.

Les Îles Baléares ont pris très au sérieux le tour de qualification de la Coupe contre une Primera, une circonstance qui ne s’était pas produite il y a 35 ans, lorsqu’elles étaient tombées face à Majorque de Lorenzo Serra Ferrer. C’était aussi l’occasion de briser une séquence de deux défaites consécutives qui les a repoussés à la troisième place du groupe 2 de la première division RFEF.

Et le match ne pouvait pas mieux commencer pour les intérêts du club des Baléares avec le but de son capitaine, Pedro Orfila (min. 5), qui a profité d’un mauvais dégagement du gardien Rubén Yáñez à la sortie d’un corner.

Getafe n’était pas dans le stade Vía de Cintura à Palma. Vague, sans frapper les passes et dépassé par l’intensité locale, il a trop encaissé. Dans plusieurs phases de la première mi-temps, le deuxième but était beaucoup plus proche que le match nul à l’extérieur.

Tout allait mal pour l’équipe de Madrid et sa situation s’est aggravée (min. 32) avec l’expulsion d’Erik Cabaco pour avoir attaqué Isi Ros, qui a vu le carton jaune.

Avec dix joueurs sur le terrain, Getafe a été laissé à la merci de son rival, qui a marqué le deuxième, encore une fois après un corner tiré dans les filets par Pedro Orfila.

Les Baléares, avec tout en leur faveur, ont réduit le dynamisme des actions en seconde période. Il déplaçait judicieusement le ballon, faisait de son mieux pour ne pas prendre de risques et s’amusait même avec des jeux très voyants célébrés avec joie dans les tribunes.

Les supporters des Baléares ont pointé la blessure de leur rival avec des cris de « a Segunda, olé, olé », lui rappelant qu’il est dans la zone de relégation lors de la dix-septième journée de Liga.

Les buts de Dioni, Manel et Vinicius ont clôturé une victoire historique pour les îles Baléares contre une équipe de première division, Getafe, qui mettra longtemps à oublier une nuit fatidique sur l’île de Majorque.