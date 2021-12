Bilan et buts de l’Atlético Sanluqueño-Villarreal au deuxième tour de la Copa del Rey (1-7)

15/12/2021 à 23h30 CET

.

Villarreal est allé au tour suivant de la Copa del Rey après avoir battu l’Atlético Sanluqueño à domicile par 1-7. Le champion en titre de la Ligue Europa a donné un bon compte d’un rival qui se situe deux catégories en dessous, dans le First RFEF, après une première mi-temps complète qui s’est terminée 0-5 après que les élèves d’Unai Emery aient eu une longue douzaine d’opportunités claires au Gol.

ATS

LL

Sanluqueño athlétique

Palomares ; Edu Oriol (Navas 46′), Duro, Cabrera, Riego; Adamou (Théo 63′), Azkue (Caballe 62′) ; Armental, Toni (Miguelete 46′), Héctor; Canillas (Gaúcho 46′).

Villarréal

Rulli (Jörgensen 59′) ; Rubén Peña (Mario Gaspar 76′), Foyth (Albiol 59′), Mandi, Pedraza; Trigueros, Iborra; Chukwueze (Yéremi Pino 76′), Moi Gómez (Alberto Moreno 76′), Raba; Alcácer.

Buts

0-1 M.8 Alcacer ; 0-2 M.13 Alcacer ; 0-3 M.28 Dur ; 0-4 M.40 Chukwueze ; 0-5 M.42 Moi Gomez; 1-5 M.60 Armmental ; 1-6 M.67 Trigueros ; 1-7 M.79 Raba.

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA : Foyth (54′)

Villarreal était un rouleau compresseur et après 12 minutes de jeu, ils avaient deux buts d’avance et environ une demi-heure, trois. Au bord de la pause, le sous-marin jaune a marqué deux autres buts dans une magnifique première mi-temps au cours de laquelle l’attaque de Castellón a continuellement assiégé le but de Sanlucan.

Après la pause, Villarreal a commencé à exercer un contrôle soutenu sur son grand avantage, ce qui a donné au Sanluqueño la possibilité de se détendre en attaque et de marquer le but d’honneur.

Deux autres buts de Villarreal ont orné le résultat, qui aurait pu être encore plus élevé en raison d’un tir dans la barre transversale du but de Sanlucan, où un défenseur a sauvé une autre action sous les poteaux.