Bilan et buts de l’Espanyol-Levante (4-3), match de la 17e journée

12/11/2021

Le à 16:46 CET

Roger Payro

Additionnez et restez dans le ‘Temple’. ETl Espanyol a signé une nouvelle victoire à domicile, où il a ajouté 20 de ses 27 points, et atteint la huitième position. Les hommes de Vicente Moreno ont régné dans un match fou contre Levante (4-3), qui a fait le mérite de ne pas perdre mais a déjà enchaîné 25 matches de championnat sans gagner, surmontant la pire séquence du Sporting à ce jour en 97/98. Poignée, avec un doublé de son premier buteur en première division, le retour a culminé.

ESP

LEV

Espagnol

Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Yangel Herrera (Keidi Bare, 80′), Morlanes (Melendo, 62′) ; Embarba (Melamed, 62′), Darder, Puado; et De Tomás (Loren, 89′).

j’ai soulevé

Cardenas ; Ce sont Mustafi, Vezo, Clerc ; Campaña (Melero, 74′), Malsa (Coca, 84′), Bardhi (Pepelu, 84′); De Frutos, Morales (Cantero, 69′), Roger (Soldat, 69′).

Buts

1-0 M. 6 Darder. 1-1 M. 11 De Fruits. 1-2 M. 26 Are. 2-2 M. 49 De Tomás. 2-3 M. 57 Morales. 3-3 M. 60 Puado. 4-3 M. 76 Puado.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrie). TA : Yangel Herera (9′), Embarba (36′), Aleix Vidal (57′), Keidi Bare (81′) / Campaña (66′), Mustafi (68′), Malsa (80′) et Soldado (86 ‘).

Incidents

Stade RCDE. 15 193 spectateurs.

Tout ce qui a été étudié lors de la réunion précédente était inutile une fois que Cordero Vega a sifflé. La dynamique de l’un et de l’autre, les antécédents, les systèmes tactiques & mldr; Le match au stade RCDE a été un scandale. Le premier à apposer sa signature fut Sergi Darder, qui a télécommandé un rejet au fond des filets après un centre d’Aleix Vidal. Il est de notoriété publique que celui de Puigpelat contribue, et beaucoup, à l’attaque. Le problème est qu’en défense, vous pouvez voir les coutures.

Ensuite, le Levante a sorti sa fierté et a égalisé le concours avec un peu de fruits. Aleix a perdu la marque et le centre de Son, prolongé par Roger, a été complété par le talentueux attaquant de Ségovie. Un match personnel à lui était sur le point de devenir 1-2, ce qui ne tarderait pas à venir. L’arrière a oublié le ’18’ et de la gauche a envoyé un ballon dans la zone qui Ils sont inclinés vers le net. Une copie inversée de l’égaliseur.

La marmite de ketchup était ouverte et les arrivages se sont succédé. Pedrosa terminait et Cárdenas enchaînait deux arrêts d’abord à Darder puis à Embarba, qui était encore une fois le point faible de l’attaque des Bleus et Blancs. L’Espanyol était en baisse mais c’était un corner en leur faveur qui a cédé la place à un compteur « granota » qui pouvait coûter 1-3. Là, Diego López a émergé pour tirer un pied colossal de Morales. Dans le coup de pied de coin immédiat, le «commandant» a forcé Paradela à voler pour sortir une volée qui s’est faufilée à l’intérieur. Déjà dans la remise, Lisci a échoué une autre approche dans laquelle Moral à nouveau étourdi derrière déjà Roger Il lui manquait des centimètres au trou.

Tactiquement, le match était chaotique, même si ce n’était rien comparé à la seconde mi-temps. Le centre du terrain a fini par disparaître complètement. De Thomas, qui était passé sur la pointe des pieds jusque-là, fait 2-2 après un centre de Yangel Herrera que Son n’a pas bien calculé, bien que Morales ait rendu l’avantage à l’équipe valencienne dans un contre que cette fois il a souri. Encore une fois après un autre corner en faveur de l’Espanyol, Levante est sorti comme un éclair. Roger a jeté De Frutos et l’ailier a mis le « Commandant » sur un plateau 2-3.

Facteur Puado

Le public du ‘Temple’ qui a sifflé au revoir à son équipe en vacances, n’a pas eu le temps de répéter le bruit du vent. Enfin, la peinture de Vicente Moreno a profité d’un envoi du coin, peigné par Sergi Gómez au premier poteau et exécuté par Puado dans la bouche du but. C’était le premier but du parcours et son premier buteur en First pour le ‘9’. Il ne l’a pratiquement pas célébré non plus, car entre sourcils et sourcils, il n’avait que le retour.

La même pensée de Vicente Moreno, qui a déplacé le banc avec des changements offensifs donnant accès à Melendo et Melamed par Morlanes et Embarba, qui sont partis entre deux sifflets. De Tomás, sur coup franc, a touché le retour que Puado a scellé. L’attaquant a profité d’un rejet de Cárdenas après un tir de RDT et a déclenché le délire au stade RCDE.

Dans un contexte de match cassé, Lisci a apporté des jambes fraîches en attaque mais alors qu’elle était sur le point de mettre toute la viande sur le gril, elle a trouvé Expulsion de son fils pour un rouge direct pour une gifle à Melamed. Huit de prolongation ont été ajoutés, ce qui n’est pas inhabituel pour l’Espanyol contre, et ravive presque un « déjà vu ». Pedrosa a pardonné le 5-3 lors d’une contre-attaque et la réponse immédiate de Levante s’est terminée par un tir de Clerc qui a été perdu par des centimètres. Pendant quelques heures, l’équipe bleu et blanc sera égalée aux points au tableau avec le Barça, qui compte deux matchs de moins.