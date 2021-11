Bilan et buts de Liverpool-Arsenal (4-0), match de la 12e journée

20/11/2021 à 21:41 CET

Roger Payro

Liverpool est allé à la pause après une douloureuse défaite contre West Ham, la première de la saison, mais ils l’ont vite oublié avec une défaite sans faille d’Arsenal (4-0). Klopp a réveillé Arteta, qui avait relevé l’équipe après un mauvais début de saison et n’avait pas chuté depuis près de trois mois. Mané, Jota, Salah et Minamino ont mis la signature le énième grand après-midi de football à Anfield.

LIV

ARS

Liverpool

Alisson; Alexandre-Arnold ; Matip, Van Dijk, Tsimikas ; Thiago (Morton, 84′), Fabinho, Oxlade-Chamberlain (Henderson, 76′) ; Salah, Jota (Minamino, 76′) et Mané.

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares ; Saka, Partey (Elneny, 84′), Lokonga (Maitland-Niles, 53′), Smith Rowe ; Lacazette (Odegaard, 67′) et Aubameyang.

Buts

1-0 M. 39 Mané. 2-0 M. 52 Jack. 3-0 M. 73 Salah. 4-0 M. 77 Minamino.

Arbitre

Michel Olivier. TA : Mané (44′), Fabinho (70′).

Incidents

Anfield. 53 000 téléspectateurs.

Malgré les pertes, Klopp a réussi à aligner onze des nombreuses garanties. Bien sûr, l’âge moyen du banc était de niveau universitaire. L’Allemand n’avait pas besoin d’y recourir. Ce n’était pas un début de rencontre brillant comme à d’autres occasions mais le « rouge » a pris les rênes du début à la fin. Basculant peu à peu le terrain, Arsenal commençait à peiner malgré ses bonnes performances en défense. Et au bord des vacances, Mané a transformé sa plus grande peur en réalité.

Le Sénégalais a dirigé une livraison parfaite d’Alexander-Arnold sur une faute. Ramsdale, qui une minute avant a remporté le match et a également nié les deux Salah, a dû baisser la tête. Tout est propre avec lequel le match a été gâché un pic entre Klopp et Arteta dans la zone du banc, où ils en viennent presque aux mains.

Ouragan « rouge »

Le reste était bon pour faire baisser le moral. Les esprits, pas le niveau. Parce que Liverpool, maintenant oui, a complètement balayé les « Gunners ». Avec une pression suffocante, il a commencé à provoquer des erreurs forcées – et non forcées – dans la sortie du ballon de l’adversaire. Des secondes était celle de Nuno Tavares. Il a donné le ballon à Iota et les Portugais ne sont pas devenus nerveux. Coupez White et feinte avec le corps de Messi contre Ramsdale. But sur but vide et délire à Anfield.

Jota et le gardien sont entrés en collision au moment du match à une occasion qui est presque devenue dans le 3-0, honneur qui reviendrait à Salah. L’Egyptien, du moins au plus, a culminé sur une passe décisive de Mané à volonté. Prochain, Minamino, qui est sorti de rafraîchissement, a mis la dentelle. Ramsdale a évité une victoire majeure et Alisson, pratiquement disparu, a également laissé sa marque avec une bonne intervention dans la section finale. Les hommes de Klopp continuent de chasser Chelsea alors que ceux d’Arteta freinent mais conservent la cinquième place.