Bilan et buts de Monaco-Lille (2-2), match de la 14e journée

19/11/2021 à 23:48 CET

Roger Payro

Dans une Ligue 1 menée d’une main de fer par le PSG, Monaco et Lille insistent pour renoncer au titre avant Noël. Deux des trois équipes qui ont tenu tête la saison dernière à la puissante équipe parisienne – les ‘doges’ y sont parvenus en remportant l’alirón – ont fait match nul (2-2) au Louis II dans un duel qui pourrait tomber de chaque côté.

LUN

P’tit

Monaco

Nubel ; Aguilar, Disasi, Pavlovic, Henrique (Jakobs, 72′) ; Diatta (Martins, 46′), Fofana, Tchouameni, Diop ; Volland (Maripán, 87′) et Boadu (Ben Yedder, 72′).

Lille

Grbic; Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric ; Ikoné, André, Xeka (Yilmaz, 90′), Yazici (Niasse, 70′) ; Jonathan David (Lihadji, 80′) et Weah.

Buts

0-1 M. 5 Jonathan David. 0-2 M. 9 Jonathan David. 1-2 M. 41 Diatta. 2-2 M. 83 Ben Yedder.

Arbitre

Willy Delajod. TA : Pavlovic (3′ et 78′), Fofana (84′) / Çelik (7), Jonathan David (37′), Yazici (68′), Weah (73′) et Niasse (85′).

Incidents

Stade Louis II. Environ 8 000 spectateurs.

Jonathan David, avec un doublé à l’aube de la rencontre, il a mis la victoire en piste pour Lille. Pavlovic a commis un penalty clair sur Xeka et le Canadien a trompé Nubel. C’était à peine 5 et 4 minutes plus tard, l’attaquant prolongeait la rentrée en profitant d’une magnifique passe de Laisse le.

L’équipe de Niko Kovak a mis du temps à se présenter, qui a néanmoins réussi à atteindre l’échappée en réduisant l’écart. Diatta a fait de la place dans la région et a décroché un coup du lapin impossible que Grbic n’a pas pu repousser.

Dans le deuxième acte, Monaco a fait un pas en avant et a commencé à mériter le tirage au sort. Djalo a sorti sur la même ligne le 2-2 et le domaine devenait plus clair. Cependant, Pavlovic a vu le deuxième jaune à un quart d’heure de la fin et diminué les options de ceux de la Principauté.

Il y a émergé la figure de Ben Yedder. L’ancien attaquant de Séville, qui avait sauté au vert quelques minutes auparavant, a profité d’une bonne passe décisive de Volland pour redonner l’égalité à l’électronique. Il y avait le temps de chercher le retour, qui n’est jamais venu. Troisième nul consécutif de Monaco. Deuxième pour Lille.